Ο Ζελένσκι στην πρώτη γραμμή του μετώπου για την Ημέρα των Ουκρανών Πεζοναυτών (φωτογραφίες)

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι επισκέφθηκε σήμερα στρατεύματα στην πρώτη γραμμή του μετώπου, στην περιοχή του Ντονέτσκ, στην ανατολική Ουκρανία, για να συγχαρεί τους στρατιώτες για την Ημέρα των Ουκρανών Πεζοναυτών.

Ο Ζελένσκι «επισκέφθηκε θέσεις στην πρώτη γραμμή στη ζώνη άμυνας Βουγλεντάρ-Μαρίνκα» όπου βρίσκονται σε εξέλιξη μάχες με τον ρωσικό στρατό εδώ και ένα μήνα, σύμφωνα με την ανακοίνωση της προεδρίας.

Ο Ζελένσκι ανήρτησε φωτογραφίες στο Διαδίκτυο στις οποίες φαίνεται ο ίδιος να απονέμει μετάλλια και να φωτογραφίζεται με πεζοναύτες.

«Οι υπερασπιστές μας. Πρώτη γραμμή του μετώπου. Σήμερα, είμαι εδώ για να συγχαρώ τους πολεμιστές μας την Ημέρα των Ουκρανών Πεζοναυτών.

Κάθε μέρα στο πεδίο της μάχης, οι πεζοναύτες αποδεικνύουν ότι είναι ισχυρή δύναμη που καταστρέφει τον εχθρό, απελευθερώνει ουκρανικά εδάφη και φέρει εις πέρας τα πιο δύσκολα καθήκοντα στις πιο δύσκολες συνθήκες. Και χρειαζόμαστε περισσότερες δυνάμεις αυτού του είδους», έγραψε ο ίδιος στο Telegram.

