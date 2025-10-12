Να μεσολαβήσει για την ειρήνη στην Ουκρανία όπως έκανε και στη «Μέση Ανατολή», ζήτησε ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι από τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ κατά τη διάρκεια της τηλεφωνικής επικοινωνίας που είχαν χθες, Σάββατο.

«Είχα μια τηλεφωνική επικοινωνία με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ. Μια πολύ θετική και παραγωγική», έγραψε ο Ζελένσκι στο Facebook, συγχαίροντας τον Τραμπ για το «εξαιρετικό» σχέδιο εκεχειρίας στη Μέση Ανατολή.

«Αν ένας πόλεμος μπορεί να σταματήσει σε μια περιοχή, τότε σίγουρα μπορούν να σταματήσουν και άλλοι πόλεμοι, συμπεριλαμβανομένου του ρωσικού πολέμου», προσθέτει ο Ζελένσκι, καλώντας τον Τραμπ να πιέσει το Κρεμλίνο για διαπραγματεύσεις.

Ο Τραμπ συναντήθηκε με τον Ρώσο πρόεδρο, Βλαντιμίρ Πούτιν για συνομιλίες τον Αύγουστο, αλλά δεν κατάφερε να καταλήξει σε κάποια ειρηνευτική συμφωνία.

Οι διπλωματικές προσπάθειες για τον τερματισμό της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία έχουν επιβραδυνθεί τους τελευταίους μήνες, εν μέρει επειδή η παγκόσμια προσοχή έχει στραφεί στον διετή πόλεμο του Ισραήλ στη Γάζα, αναφέρει το Κίεβο.

Ο Ζελένσκι λέει επίσης ότι οι δύο συζήτησαν «ευκαιρίες για την ενίσχυση της αεράμυνάς μας, καθώς και συγκεκριμένες συμφωνίες πάνω στις οποίες εργαζόμαστε για να το διασφαλίσουμε αυτό. Υπάρχουν καλές επιλογές και στέρεες ιδέες για το πώς να μας ενισχύσουν πραγματικά».

Ο Ουκρανός ηγέτης δήλωσε τον περασμένο μήνα ότι η Ουκρανία είχε παραλάβει από το Ισραήλ μια συστοιχία αντιαεροπορικών συστημάτων Patriot, αμερικανικής κατασκευής.

Πηγή: skai.gr

