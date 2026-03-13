Νορβηγία: Μάνα και τρία παιδιά κρατούνται για την επίθεση στην πρεσβεία των ΗΠΑ

Τρία αδέλφια και η μητέρα τους τέθηκαν υπό κράτηση από την αστυνομία, για έως και τέσσερις εβδομάδες, καθώς υπάρχουν υποψίες ότι συμμετείχαν στη βομβιστική επίθεση στην πρεσβεία των ΗΠΑ στο Όσλο την περασμένη εβδομάδα, σύμφωνα με απόφαση νορβηγικού δικαστηρίου σήμερα.

Η πρεσβεία των ΗΠΑ επλήγη από έκρηξη την Κυριακή και η αστυνομία δήλωσε αργότερα ότι συνέλαβε τους υπόπτους, κατηγορώντας τους για «τρομοκρατική βομβιστική επίθεση» με σκοπό να σκοτώσουν ή να προκαλέσουν σοβαρές ζημιές.

Η ισχυρή έκρηξη νωρίς το πρωί από αυτοσχέδιο εκρηκτικό μηχανισμό (IED) προκάλεσε ζημιές στην είσοδο του προξενικού τμήματος της πρεσβείας, αλλά δεν υπήρξαν τραυματισμοί, σύμφωνα με τις νορβηγικές αρχές.

Ένας από τους άνδρες παραδέχθηκε ότι τοποθέτησε τον μηχανισμό, ενώ οι άλλοι τρεις ύποπτοι αρνήθηκαν οποιαδήποτε εμπλοκή, όπως δήλωσαν οι δικηγόροι τους.

Πηγή: skai.gr

