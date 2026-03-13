Στις φλόγες παραδόθηκε οροφή πολυκατοικίας στην πρωτεύουσα του Ισραήλ, στο Τελ Αβίβ από υποπυρομαχικά πυραύλου διασποράς του Ιράν, το βράδυ της Παρασκευής.

Είχε προηγηθεί προειδοποίηση για επίθεση στην ισραηλινή πρωτεύουσα.

Η αεράμυνα του Ισραήλ δεν κατάφερε να αναχαιτίσει όλους τους πυραύλους που κατευθύνονταν προς το Τελ Αβίβ, με αποτέλεσμα ορισμένοι να χτυπήσουν πολυκατοικίες στην πρωτεύουσα.

Οι πύραυλοι βρίσκουν στόχο και η πολυκατοικία παραδίδεται στις φλόγες, ενώ στο σημείο ήδη έχουν φτάσει ασθενοφόρα για τυχόν τραυματίες.

Σημειώνεται πως οι πύραυλοι διασποράς είναι δύσκολο να αναχαιτιστούν πλήρως από την αεράμυνα γιατί «ανοίγουν» στον αέρα και απελευθερώνουν δεκάδες μικρές βόμβες σε μεγάλη περιοχή.







Πηγή: skai.gr

