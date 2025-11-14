Λογαριασμός
Ο Χέγκσεθ ανακοινώνει «επιχείρηση» για την καταπολέμηση της διακίνησης ναρκωτικών στο δυτικό ημισφαίριο

«Το δυτικό ημισφαίριο είναι η γειτονιά της Αμερικής -- και θα το προστατεύσουμε», ανέφερε ο αμερικανός υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ μέσω X

Χέγκσεθ

Ο αμερικανός υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ ανήγγειλε χθες Πέμπτη στρατιωτική «επιχείρηση» των ΗΠΑ η οποία κατ’ αυτόν έχει στο στόχαστρο «ναρκωτρομοκράτες» στο δυτικό ημισφαίριο, χωρίς να γίνει πιο συγκεκριμένος.

«Σήμερα, ανακοινώνω την επιχείρηση Southern Spear» (σ.σ. «νότια λόγχη»), ανέφερε ο αμερικανός υπουργός Άμυνας μέσω X.

«Υπό την ηγεσία της ειδικής επιχειρησιακής ομάδας Southern Spear και της SOUTHCOM, η αποστολή αυτή υπερασπίζεται την πατρίδα μας, εξαλείφει ναρκωτρομοκράτες από το ημισφαίριό μας κι εγγυάται την ασφάλεια της πατρίδας μας από τα ναρκωτικά που σκοτώνουν τον λαό μας», συνέχισε. «Το δυτικό ημισφαίριο είναι η γειτονιά της Αμερικής -- και θα το προστατεύσουμε», συμπλήρωσε.

Η SOUTHCOM («νότια διοίκηση») είναι μεικτό διοικητήριο των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων αρμόδιο για τη νότια και την κεντρική Αμερική. Η ζώνη ευθύνης της συμπεριλαμβάνει 31 χώρες, συμπεριλαμβανομένων αυτών της Καραϊβικής.

Πηγή: skai.gr

TAGS: Πιτ Χέγκσεθ ΗΠΑ Ναρκωτικά Καραϊβική
