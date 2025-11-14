Επιδρομή ουκρανικών drones τις πρώτες πρωινές ώρες προκάλεσε ζημιές σε διαμερίσματα σε τρεις πολυκατοικίες, εγκατάσταση αποθήκευσης καυσίμων και λιμενικές υποδομές στην πόλη Ναβρασίσκ, ρωσικό λιμάνι στη Μαύρη Θάλασσα, ανακοίνωσαν οι αρχές.

Video of the moment the oil terminal in the port of Novorossiysk was hit. https://t.co/pfSJ89glTo pic.twitter.com/zc6a1cO7To November 13, 2025

🔥🔥🔥 Ukraine 🇺🇦 has destroyed Russia’s Novorossiysk Port.



👉 Immediate 8-10% cut in Russia’s ability to send oil by sea. pic.twitter.com/anG6SK53ik — Jason Jay Smart (@officejjsmart) November 13, 2025

Το «κέντρο επιχειρήσεων» της περιφέρειας Κρασναντάρ ενημέρωσε μέσω Telegram ότι «θραύσματα» μη επανδρωμένων εναέριων οχημάτων κατέπεσαν σε διαμερίσματα πολυκατοικιών στην πόλη με αποτέλεσμα να σπάσουν παράθυρα, προσθέτοντας πως μέχρι στιγμής έχει αναφερθεί ένας τραυματισμός, άνδρα που διακομίστηκε σε νοσοκομείο.

Ανέφερε ακόμη ότι η επιδρομή προκάλεσε ζημιές σε εγκατάσταση αποθήκευσης καυσίμων και «λιμενικές υποδομές», χωρίς να υπεισέλθει σε περισσότερες λεπτομέρειες.

🔥Russian oil terminal in the port of Novorossiysk is under attack. pic.twitter.com/NgxNikWLN8 — Special Kherson Cat 🐈🇺🇦 (@bayraktar_1love) November 13, 2025

