«Θραύσματα» Ουκρανικών drones προκάλεσαν ζημιές και έναν τραυματισμό στη Ναβρασίσκ της Ρωσίας (Βίντεο)

«Θραύσματα» μη επανδρωμένων εναέριων οχημάτων κατέπεσαν σε διαμερίσματα με αποτέλεσμα να σπάσουν παράθυρα - Ένας άνδρας διακομίστηκε σε νοσοκομείο

Επιδρομή ουκρανικών drones τις πρώτες πρωινές ώρες προκάλεσε ζημιές σε διαμερίσματα σε τρεις πολυκατοικίες, εγκατάσταση αποθήκευσης καυσίμων και λιμενικές υποδομές στην πόλη Ναβρασίσκ, ρωσικό λιμάνι στη Μαύρη Θάλασσα, ανακοίνωσαν οι αρχές.

Το «κέντρο επιχειρήσεων» της περιφέρειας Κρασναντάρ ενημέρωσε μέσω Telegram ότι «θραύσματα» μη επανδρωμένων εναέριων οχημάτων κατέπεσαν σε διαμερίσματα πολυκατοικιών στην πόλη με αποτέλεσμα να σπάσουν παράθυρα, προσθέτοντας πως μέχρι στιγμής έχει αναφερθεί ένας τραυματισμός, άνδρα που διακομίστηκε σε νοσοκομείο.

Ανέφερε ακόμη ότι η επιδρομή προκάλεσε ζημιές σε εγκατάσταση αποθήκευσης καυσίμων και «λιμενικές υποδομές», χωρίς να υπεισέλθει σε περισσότερες λεπτομέρειες.

