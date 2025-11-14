Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Νέα «μαζική» Ρωσική επίθεση στο Κίεβο - Πλήγμα σε πολυκατοικία (Βίντεο)

Ισχυρές εκρήξεις ακούγονται στο κέντρο της πόλης - Συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας άνοιξαν πυρ εναντίον μη επανδρωμένων εναέριων οχημάτων και πυραύλων

Κίεβο

Το Κίεβο υφίσταται «μαζική» ρωσική επίθεση τις πρώτες πρωινές ώρες, ανακοίνωσε ο δήμαρχος της ουκρανικής πρωτεύουσας Βιτάλι Κλίτσκο μέσω Telegram, απαιτώντας από τους κατοίκους να πάνε σε καταφύγια.

«Οι δυνάμεις αντιαεροπορικές άμυνας επιχειρούν στο Κίεβο», ανέφερε ο κ. Κλίτσκο κάνοντας λόγο περί «μαζικής επίθεσης του εχθρού στην πρωτεύουσα», με τουλάχιστον δυο τραυματίες στη συνοικία Ντνιπρόφσκι, ο ένας από τους οποίους διακομίστηκε σε νοσοκομείο.

Ισχυρές εκρήξεις ακούγονται στο κέντρο της πόλης, μεταδίδουν δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου, που είδαν συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας να ανοίγουν πυρ εναντίον μη επανδρωμένων εναέριων οχημάτων και πυραύλων.

Οι κάτοικοι κάνουν λόγο για τεράστιες εκρήξεις, κτίρια που τρέμουν και πλήγματα σε ένα επιχειρηματικό κέντρο και μια πολυκατοικία.

Κίεβο

Κίεβο

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: ρωσική επίθεση Κίεβο Ουκρανία
Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
9 0 Bookmark