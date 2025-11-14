Το Κίεβο υφίσταται «μαζική» ρωσική επίθεση τις πρώτες πρωινές ώρες, ανακοίνωσε ο δήμαρχος της ουκρανικής πρωτεύουσας Βιτάλι Κλίτσκο μέσω Telegram, απαιτώντας από τους κατοίκους να πάνε σε καταφύγια.

«Οι δυνάμεις αντιαεροπορικές άμυνας επιχειρούν στο Κίεβο», ανέφερε ο κ. Κλίτσκο κάνοντας λόγο περί «μαζικής επίθεσης του εχθρού στην πρωτεύουσα», με τουλάχιστον δυο τραυματίες στη συνοικία Ντνιπρόφσκι, ο ένας από τους οποίους διακομίστηκε σε νοσοκομείο.

Ισχυρές εκρήξεις ακούγονται στο κέντρο της πόλης, μεταδίδουν δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου, που είδαν συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας να ανοίγουν πυρ εναντίον μη επανδρωμένων εναέριων οχημάτων και πυραύλων.

Οι κάτοικοι κάνουν λόγο για τεράστιες εκρήξεις, κτίρια που τρέμουν και πλήγματα σε ένα επιχειρηματικό κέντρο και μια πολυκατοικία.

❗️Drone hits high-rise building in Kyiv pic.twitter.com/aGkd1A1hO2 — MAKS 25 🇺🇦👀 (@Maks_NAFO_FELLA) November 13, 2025

Missiles and drones are hitting apartment buildings across Kyiv right now. pic.twitter.com/YYy1gaif2J — Caolan (@CaolanReports) November 14, 2025

Πηγή: skai.gr

