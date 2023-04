Ο βασιλιάς Κάρολος έκανε τα αποκαλυπτήρια της σκηνής που θα φιλοξενήσει τον φετινό διαγωνισμό τραγουδιού της Eurovision - Βίντεο

Το βασιλικό ζεύγος φωτογραφήθηκε μεταξύ άλλων και με την εκπρόσωπο της φετινής βρετανικής συμμετοχής

Ο βασιλιάς Κάρολος Γ’ της Βρετανίας, συνοδευόμενος από τη σύζυγό του Καμίλα, έκανε σήμερα τα αποκαλυπτήρια της σκηνής στην M&S Bank Arena του Λίβερπουλ, που θα φιλοξενήσει τον φετινό διαγωνισμό τραγουδιού της Eurovision.

Arriving at the @MandSBankArena - King Charles and Queen Consort. Their Majesties will unveil the stage for #Eurovision during their visit and also meet the UK’s act @maemuller_ pic.twitter.com/LaEIfiiAuv — BBC Radio Merseyside (@bbcmerseyside) April 26, 2023

Κατόπιν αντίστροφης μέτρησης, το βασιλικό ζεύγος πάτησε ένα μεγάλο ροζ κουμπί και η σκηνή φωταγωγήθηκε, αποκαλύπτοντας ένα εντυπωσιακό σκηνικό.



Ο Κάρολος και η Καμίλα συνάντησαν επίσης την τραγουδίστρια Μέι Μούλερ που θα εκπροσωπήσει το Ηνωμένο Βασίλειο στον φετινό διαγωνισμό. «Θα παρακολουθήσουμε με μεγάλο ενδιαφέρον» τον διαγωνισμό τραγουδιού, είπαν στην 25χρονη, διαβεβαιώνοντάς την πως υποστηρίζουν την προσπάθειά της. Το βασιλικό ζεύγος συμμετείχε επίσης σε γύρισμα της τηλεοπτικής εκπομπής Blue Peter, του μακροβιότερου προγράμματος ψυχαγωγίας για παιδιά στη βρετανική τηλεόραση.

There was a huge round of applause as a logo for the King’s Coronation lit up on the screen above the stage, with King Charles raising his hand in appreciation. The logo then transitioned into the Eurovision logo pic.twitter.com/qzDUyBJyI6 — Charlotte Hadfield - Echo (@Charl_hadfield) April 26, 2023

Το Λίβερπουλ, στη βορειοδυτική Αγγλία, θα φιλοξενήσει το τετραήμερο 9-13 Μαΐου τον φετινό διαγωνισμό τραγουδιού της Eurovision, αφού η περυσινή νικήτρια Ουκρανία δεν μπορεί να τον διοργανώσει εξαιτίας της συνεχιζόμενης ρωσικής εισβολής. Η Βρετανία κατετάγη 2η πέρυσι.



Charles and Camilla were then greeted by this year’s Eurovision hosts. Rylan was seen laughing and joking with King Charles on stage pic.twitter.com/GFDN0rA07n — Charlotte Hadfield - Echo (@Charl_hadfield) April 26, 2023

Τον Φεβρουάριο, η βρετανική κυβέρνηση ανακοίνωσε πως θα διαθέσει 3.000 εισιτήρια σε ουκρανούς πρόσφυγες για να παρακολουθήσουν τον διαγωνισμό τραγουδιού.

Η μεγάλη γιορτή της Eurovision θα φιλοξενηθεί λίγες ημέρες μετά την επίσημη τελετή στέψης του βασιλιά Καρόλου Γ’ στο Αβαείο του Ουέστμινστερ (6 Μαΐου) και τη συναυλία που θα ακολουθήσει, ένα 24ωρο αργότερα, στο Κάστρο του Ουίνδσορ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

