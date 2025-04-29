Η Βουλγαρία θα γίνει η πρώτη χώρα στην Ευρώπη που θα θέσει σε λειτουργία έναν πυρηνικό αντιδραστήρα AP1000, δήλωσε ο υπουργός Ενέργειας Ζέτσο Στάνκοφ κατά τη διάρκεια συνεδρίου που οργάνωσε η αμερικανική εταιρία Westinghouse στη Σόφια. Πρόσθεσε ότι η χώρα διαθέτει ήδη εγκεκριμένη τοποθεσία και Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για το έργο, και εργασίες είναι σε εξέλιξη για τη χρηματοδότηση και τον συντονισμό με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Ο Ζέτσο Στάνκοφ δήλωσε επίσης ότι τη Δευτέρα συνομίλησε με τον υπουργό Ενέργειας των ΗΠΑ Κρις Ράιτ σε σχέση με τις επενδυτικές ευκαιρίες στο πυρηνικό εργοστάσιο του Κοζλοντούι. Υπογράμμισε ότι το βουλγαρικό κράτος πρέπει να "αδράξει την ευκαιρία που προσφέρουν έργα όπως οι Μονάδες 7 και 8 του πυρηνικού εργοστασίου του Κοζλοντούι" και έχει δηλώσει σαφώς ότι οι βουλγαρικές εταιρίες πρέπει να συμμετάσχουν στο έργο. Εξέφρασε την ικανοποίησή του για την υπογραφή πολλών μνημονίων τη Δευτέρα, τα οποία θα δώσουν στις βουλγαρικές εταιρίες την ευκαιρία να συμμετάσχουν σε αυτό που χαρακτήρισε ως "το μεγαλύτερο έργο της δεκαετίας – πιθανόν και της επόμενης".

Σύμφωνα με τον Βούλγαρο υπουργό Ενέργειας, οι νέες μονάδες θα δημιουργήσουν τις προϋποθέσεις για τον επαναπατρισμό Βούλγαρων ειδικών με διεθνή εμπειρία. "Στην πλήρη λειτουργία του, το πυρηνικό εργοστάσιο θα απασχολεί περίπου 10.000 εργαζόμενους", σημείωσε ο Στάνκοφ.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

