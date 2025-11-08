Ο Τραμπ θέλει το νέο γήπεδο των Washington Commanders να φέρει το όνομά του

Ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, φέρεται να επιθυμεί το νέο γήπεδο των Washington Commanders να φέρει το όνομά του, σύμφωνα με αποκλειστικό ρεπορτάζ του ESPN.

Όπως αποκάλυψε ανώτερη πηγή του Λευκού Οίκου στο δίκτυο, ο Τραμπ έχει ήδη εκφράσει την επιθυμία του προς την ιδιοκτησία της ομάδας, με επικεφαλής τον Τζος Χάρις. «Είναι αυτό που θέλει ο πρόεδρος και πιθανότατα θα γίνει», ανέφερε η πηγή.

Η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου, Κάρολαϊν Λέβιτ, δήλωσε στο ESPN ότι «θα ήταν ένα όμορφο όνομα, καθώς ήταν ο πρόεδρος Τραμπ εκείνος που έκανε δυνατή την ανακατασκευή του νέου σταδίου».

Το νέο κλειστό στάδιο αξίας 3,7 δισ. δολαρίων θα ανεγερθεί στην Ουάσιγκτον, στο σημείο όπου βρισκόταν το ιστορικό RFK Stadium, έδρα των τότε Washington Redskins από το 1961 έως το 1996. Το γήπεδο των 65.000 θέσεων αναμένεται να ανοίξει το 2030.

Εκπρόσωπος των Commanders, που σήμερα αγωνίζονται στο Northwest Stadium στο Μέριλαντ, αρνήθηκε να σχολιάσει το δημοσίευμα.

Εκτός από το Lambeau Field και το Soldier Field, τα περισσότερα γήπεδα του NFL φέρουν ονόματα χορηγών, κάτι που αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο μιας συνδυαστικής λύσης, όπως για παράδειγμα το Northwest Field at Trump Stadium.

Ο Τραμπ αναμένεται να παρακολουθήσει την κυριακάτικη εντός έδρας αναμέτρηση των Commanders με τους Detroit Lions ως προσκεκλημένος του Χάρις.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.