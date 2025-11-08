Λογαριασμός
ΗΠΑ: Αυτοκίνητο έπεσε σε μπαρ στην Τάμπα - 4 νεκροί και 11 τραυματίες

Το όχημα είχε εντοπιστεί νωρίτερα να συμμετέχει σε αγώνες δρόμου -  Έχασε τον έλεγχο και έπεσε στο μπαρ χτυπώντας πάνω από 12 άτομα

Αμάξι

Τουλάχιστον τέσσερις άνθρωποι σκοτώθηκαν και 11 άλλοι τραυματίστηκαν στην Τάμπα της Φλόριντα, όταν ένας οδηγός που έτρεχε με υπερβολική ταχύτητα έπεσε πάνω σε ανθρώπους έξω από ένα μπαρ νωρίς το πρωί του Σαββάτου, ανέφερε η αστυνομία.

Το περιστατικό συνέβη λίγο μετά τα μεσάνυχτα. Οι αξιωματούχοι αναφέρουν ότι ο οδηγός, 22χρονος Silas Sampson, οδηγούσε απερίσκεπτα στην I-275 πριν βγει στην έξοδο κοντά στη Doyle Carlton Drive. Το όχημα είχε εντοπιστεί νωρίτερα να συμμετέχει σε παράνομους αγώνες δρόμου στην οδό Hillsborough Avenue κοντά στην 22nd Street.

Η αστυνομία δήλωσε ότι δεν υπήρχαν ενδείξεις ότι το μπαρ έγινε σκόπιμα στόχος.

Σύμφωνα με την αστυνομία, οι τροχονόμοι της Florida Highway Patrol προσπάθησαν να σταματήσουν το αυτοκίνητο και επιχείρησαν μια τεχνική PIT, αλλά ο οδηγός συνέχισε ανατολικά με μεγάλη ταχύτητα. Λίγο αργότερα, το όχημα έχασε τον έλεγχο και συγκρούστηκε με μια επιχείρηση, χτυπώντας περισσότερα από δώδεκα άτομα που βρίσκονταν έξω.

Τρεις άνθρωποι πέθαναν στο σημείο. Ένα τέταρτο θύμα πέθανε αργότερα στο νοσοκομείο. Ένα άτομο παραμένει σε κρίσιμη κατάσταση, ενώ οκτώ άλλα νοσηλεύονται με τραυματισμούς που δεν απειλούν τη ζωή τους. Δύο επιπλέον θύματα αρνήθηκαν θεραπεία στο σημείο.

Ο 22χρονος συνελήφθη από την αστυνομία ενώ είναι σε εξέλιξη η έρευνα για την υπόθεση.
 

