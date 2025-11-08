ΗΠΑ: Αυτοκίνητο έπεσε σε μπαρ στην Τάμπα - 4 νεκροί και 11 τραυματίες

Τουλάχιστον τέσσερις άνθρωποι σκοτώθηκαν και 11 άλλοι τραυματίστηκαν στην Τάμπα της Φλόριντα, όταν ένας οδηγός που έτρεχε με υπερβολική ταχύτητα έπεσε πάνω σε ανθρώπους έξω από ένα μπαρ νωρίς το πρωί του Σαββάτου, ανέφερε η αστυνομία.

⚠️WARNING: This post describes a fatal mass casualty crash.



The tragedy occurred just before 1… pic.twitter.com/9LKmiL9EKO November 8, 2025

Το περιστατικό συνέβη λίγο μετά τα μεσάνυχτα. Οι αξιωματούχοι αναφέρουν ότι ο οδηγός, 22χρονος Silas Sampson, οδηγούσε απερίσκεπτα στην I-275 πριν βγει στην έξοδο κοντά στη Doyle Carlton Drive. Το όχημα είχε εντοπιστεί νωρίτερα να συμμετέχει σε παράνομους αγώνες δρόμου στην οδό Hillsborough Avenue κοντά στην 22nd Street.

Η αστυνομία δήλωσε ότι δεν υπήρχαν ενδείξεις ότι το μπαρ έγινε σκόπιμα στόχος.

The crash happened around 12:45 a.m. in the… pic.twitter.com/MJPXyFUPvE — Crime With Bobby (@CrimeWithBobby) November 8, 2025

Σύμφωνα με την αστυνομία, οι τροχονόμοι της Florida Highway Patrol προσπάθησαν να σταματήσουν το αυτοκίνητο και επιχείρησαν μια τεχνική PIT, αλλά ο οδηγός συνέχισε ανατολικά με μεγάλη ταχύτητα. Λίγο αργότερα, το όχημα έχασε τον έλεγχο και συγκρούστηκε με μια επιχείρηση, χτυπώντας περισσότερα από δώδεκα άτομα που βρίσκονταν έξω.

This morning, dozens of #TampasBravest responded to a tragic multi-casualty incident. Crews worked tirelessly to triage, treat and transport those injured. Please keep the victims, their families, friends and all of the on scene first responders in your thoughts during this time. pic.twitter.com/aRDMmFv4ln — Tampa Fire Rescue (@TampaFireRescue) November 8, 2025

Τρεις άνθρωποι πέθαναν στο σημείο. Ένα τέταρτο θύμα πέθανε αργότερα στο νοσοκομείο. Ένα άτομο παραμένει σε κρίσιμη κατάσταση, ενώ οκτώ άλλα νοσηλεύονται με τραυματισμούς που δεν απειλούν τη ζωή τους. Δύο επιπλέον θύματα αρνήθηκαν θεραπεία στο σημείο.

Ο 22χρονος συνελήφθη από την αστυνομία ενώ είναι σε εξέλιξη η έρευνα για την υπόθεση.



