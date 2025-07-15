Γάλλος ΥΠΕΞ: Προετοιμασίες για αναγνώριση παλαιστινιακού κράτους στη διάσκεψη ΟΗΕ

Η διάσκεψη του ΟΗΕ που επαναπρογραμματίστηκε γι’αυτόν τον μήνα θα συζητήσει τα μεταπολεμικά σχέδια για τη Γάζα και τις προετοιμασίες για την αναγνώριση παλαιστινιακού κράτους από τη Γαλλία και άλλους, δήλωσε σήμερα ο Γάλλος υπουργός Εξωτερικών.

Η Γαλλία και η Σαουδική Αραβία είχαν προγραμματίσει να οργανώσουν τη διάσκεψη αυτή στη Νέα Υόρκη από τις 17 ως τις 20 Ιουνίου που είχε στόχο να θέσει τις παραμέτρους ενός οδικού χάρτη για ένα παλαιστινιακό κράτος, διασφαλίζοντας ταυτοχρόνως την ασφάλεια του Ισραήλ.

«Ο σκοπός είναι να σχεδιαστεί η μεταπολεμική Γάζα και να προετοιμαστεί η αναγνώριση παλαιστινιακού κράτους από τη Γαλλία και χώρες που θα συμμετάσχουν στην προσέγγιση αυτή», δήλωσε ο Γάλλος υπουργός Εξωτερικών Ζαν-Νοέλ Μπαρό από τις Βρυξέλλες πριν από σύνοδο των υπουργών Εξωτερικών της ΕΕ.

Η διάσκεψη αναβλήθηκε υπό τις πιέσεις των ΗΠΑ και αφού ξέσπασε ο αεροπορικός πόλεμος των 12 ημερών ανάμεσα στο Ισραήλ και το Ιράν, κατά τον οποίο ο εναέριος χώρος της περιοχής είχε κλείσει, καθιστώντας το δύσκολο για τις αντιπροσωπείες ορισμένων αραβικών χωρών να παρευρεθούν. Διπλωμάτες δήλωσαν την Παρασκευή ότι αυτή επαναπρογραμματίστηκε για τις 28-29 Ιουλίου.

Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν είχε προγραμματιστεί τον Ιούνιο να παραστεί στη διάσκεψη και είχε αφήσει να εννοηθεί ότι θα μπορούσε να αναγνωρίσει παλαιστινιακό κράτος σε εδάφη υπό ισραηλινή κατοχή κατά τη διάσκεψη, κίνηση στην οποία αντιτίθεται το Ισραήλ.

Ο Μακρόν δεν αναμένεται πλέον να παραστεί, πράγμα που μειώνει τις πιθανότητες να γίνει κάποια μεγάλη ανακοίνωση.

Διπλωμάτες δηλώνουν ότι ο Μακρόν αντιμετώπισε αντίσταση από συμμάχους, όπως η Βρετανία και ο Καναδάς στην ώθησή του για την αναγνώριση παλαιστινιακού κράτους.

Το Ισραήλ πολεμάει τη Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας μετά τη φονική επίθεση του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος στο νότιο τμήμα του τον Οκτώβριο του 2023. Πρόταση που υποστηρίζεται από τις ΗΠΑ για 60ήμερη κατάπαυση του πυρός τελεί υπό συζήτηση σε συνομιλίες στη Ντόχα.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

