Ο Τάκερ Κάρλσον πιστεύει ότι ο Τραμπ μπορεί να κηρύξει πόλεμο στη Βενεζουέλα

Ο Αμερικανός δημοσιογράφος Τάκερ Κάρλσον πιστεύει ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ μπορεί να κηρύξει πόλεμο κατά της Βενεζουέλας στο διάγγελμά του τα ξημερώματα Πέμπτης ώρα Ελλάδας, όπως δήλωσε σε podcast του Άντριου Ναπολιτάνο σε κανάλι στο YouTube.

«Αυτό γνωρίζω μέχρι στιγμής. Χθες, τα μέλη του Κογκρέσου ενημερώθηκαν ότι ο πόλεμος πλησιάζει και θα ανακοινωθεί από τον πρόεδρο σε ομιλία του προς τον λαό σήμερα το βράδυ στις εννέα» (σ.σ. 04:00 Πέμπτη 18 Δεκεμβρίου), απάντησε ο Κάρλσον στην ερώτηση του Ναπολιτάνο σχετικά με το αν ο Τραμπ θα ξεκινήσει πόλεμο.

Ο Κάρλσον πρόσθεσε όμως ότι δεν γνωρίζει «αν αυτό θα συμβεί στην πραγματικότητα».

Πηγή: skai.gr

