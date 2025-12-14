Οι συριακές δυνάμεις και ο διεθνής αντι-τζιχαντιστικός συνασπισμός δυνάμεων υπό την ηγεσία των ΗΠΑ ξεκίνησαν σήμερα επιχείρηση εναντίον ανενεργών πυρήνων του Ισλαμικού Κράτους (ΙΚ), δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο αξιωματούχος του συριακού υπουργείου Εσωτερικών.

Τρεις Αμερικανοί – δύο στρατιώτες και ένας διερμηνέας - σκοτώθηκαν χθες στην επαρχία Παλμύρα την ώρα που βρίσκονταν σε αποστολή. Ο δράστης της επίθεσης σκοτώθηκε επίσης.

Μια «επιχείρηση ασφαλείας» που ξεκίνησε στην συριακή έρημο στοχεύει στο να εντοπίσει «ανενεργούς πυρήνες του Νταές (σ.σ. αραβικό ακρωνύμιο του ΙΚ), σε συνεργασία με τον διεθνή συνασπισμό υπό την ηγεσία των ΗΠΑ», δήλωσε ο αξιωματούχος.

Οι συριακές αρχές συνέλαβαν πέντε άτομα που κρίθηκαν ύποπτα για διασυνδέσεις με την χθεσινή επίθεση, ανακοίνωσε το υπουργείο Εσωτερικών. Τόνισε πως ο δράστης της επίθεσης ήταν μέλος των συριακών δυνάμεων ασφαλείας, όμως επρόκειτο να «απολυθεί» καθώς ήταν ύποπτος ότι είχε «ακραίες ισλαμιστικές απόψεις».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

