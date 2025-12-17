Δολοφονία Ρομπ Ράινερ: Μέγκ Ράιαν και Μπίλι Κρίσταλ αποχαιρετούν τον σκηνοθέτη

Με μια συγκινητική ανάρτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η Μενγκ Ράιαν αποχαιρετά τον Ρομπ Ράινερ, σκηνοθέτη του «Όταν ο Χάρι γνώρισε τη Σάλι», λίγες ημέρες μετά τη δολοφονία του.

Ο θρύλος του Χόλιγουντ Ρομπ Ράινερ και η σύζυγός του Μισέλ εντοπίστηκαν νεκροί, την Κυριακή, στην έπαυλή τους στο Λος Άντζελες.

Ο γιος τους, Νικ, συνελήφθη αργότερα την ίδια ημέρα ως ύποπτος για τις δολοφονίες. Έκτοτε κατηγορείται για δύο ανθρωποκτονίες εκ προμελέτης. Αν καταδικαστεί, ο 32χρονος αντιμετωπίζει ποινή ισόβιας κάθειρξης χωρίς δυνατότητα αναστολής ή ακόμη και τη θανατική ποινή.

Η Ράιαν, που πρωταγωνίστησε με τον Μπίλι Κρίσταλ – ο οποίος έσπευσε δακρυσμένος στο σπίτι του Ράινερ μετά τη διπλή δολοφονία – στη ρομαντική κωμωδία του 1989, ανέβασε στο Instagram μια ανάρτηση- αφιέρωμα τον Ράινερ και τη Μισέλ, κάνοντας λόγο για «αδιανόητη τραγωδία».

Ενδεικτικά ανέβασε μια φωτογραφία της ίδιας με τον Ράινερ να χορεύουν στα γυρίσματα και σχολίασε το πόσο θα λείψει αυτός ο άνθρωπος.

«Σας ευχαριστούμε, Ρομπ και Μισέλ, για τον τρόπο που πιστεύατε στην αληθινή αγάπη, στα παραμύθια και στο γέλιο. Σας ευχαριστούμε για την πίστη σας στο καλύτερο των ανθρώπων και για τη βαθιά αγάπη σας για τη χώρα μας. Θέλω να πιστεύω ότι η ιστορία τους δεν θα τελειώσει με αυτή την αδιανόητη τραγωδία, ότι κάτι καλό μπορεί να προκύψει, κάποια συνειδητοποίηση… Δεν ξέρω. Όμως υποθέτω πως θα ήθελαν αυτό να είναι ελπιδοφόρο και ανθρώπινο, κάτι που θα μας κάνει όλους να καταλάβουμε καλύτερα ο ένας τον άλλον με κάποια μορφή ειρήνης».

Ο Μπίλι Κρίσταλ απέτισε επίσης «φόρο τιμής» στον στενό του φίλο Ράινερ.

Ο 77χρονος ηθοποιός εθεάθη με τη σύζυγό του Τζάνις έξω από την έπαυλη των Ράινερ στο Λος Άντζελες την Κυριακή, αφού κλήθηκε στο σπίτι από την κόρη του ζευγαριού, Ρόμι, η οποία και εντόπισε τις σορούς των γονιών της.

Ο Κρίσταλ εθεάθη να σκουπίζει τα δάκρυά του καθώς αποχωρούσε, την ώρα που οι αστυνομικές αρχές κατέφθαναν στο σημείο παράλληλα υπέγραψε, μαζί με άλλους κινηματογραφικούς, δήλωση που δημοσιεύθηκε από το Associated Press το βράδυ της Τρίτης.

«Δεν υπάρχει άλλος σκηνοθέτης με το εύρος του», ανέφερε η δήλωση.

Το κείμενο αναφέρθηκε στην εντυπωσιακή κινηματογραφική πορεία του Ράινερ, καθώς και στον «ξεχωριστό» 36ετή γάμο του με την «ιδανική σύντροφο» Μισέλ, με την οποία απέκτησαν τρία παιδιά.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.