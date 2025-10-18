Βολιβία: Ελεύθερος ο γιος του προέδρου Άρσε, μετά τη σύλληψή του για ενδοοικογενειακή βία

Ο Λουίς Μαρσέλο Άρσε Μοσκέιρα – γιος του προέδρου της Βολιβίας Λουίς Άρσε – που συνελήφθη την Πέμπτη κατηγορούμενος για «ενδοοικογενειακή βία» – αφέθηκε ελεύθερος με δικαστική εντολή, η οποία προβλέπει συνεδρίες ψυχολογικής υποστήριξης για διάστημα πέντε μηνών.
Κατά τη διάρκεια της ακροαματικής διαδικασίας, η ενάγουσα εμφανίστηκε στο δικαστήριο συνοδευόμενη από τον δικηγόρο της και ζήτησε την απόσυρση των κατηγοριών. Είχε προσκομίσει πιστοποιητικό γιατρού που της χορήγησε αναρρωτική άδεια 12 ημερών από την εργασία της.
Η εισαγγελία ζήτησε την προφυλάκιση του κατηγορούμενου για 180 ημέρες, όμως η δικαστής είχε διαφορετική άποψη και άφησε ελεύθερο τον 33χρονο υπό τον όρο να παρακολουθήσει επί πέντε μήνες συνεδρίες ψυχολογικής υποστήριξης.
Σε εικόνες που μεταδόθηκαν από βολιβιανά μέσα ενημέρωσης, ο Λουίς Μαρσέλο Άρσε Μοσκέιρα διακρίνεται να εγκαταλείπει την αίθουσα δικαστηρίου της Σάντα Κρους, στην ανατολική Βολιβία, φορώντας καπέλο και χειρουργική μάσκα.
Αφού ενημερώθηκε για την υπόθεση, ο βολιβιανός πρόεδρος Λουίς Άρσε, η πενταετής θητεία του οποίου ολοκληρώνεται τον Νοέμβριο, αρκέστηκε να δηλώσει πως τα παιδιά του είναι υπεύθυνα για τις πράξεις τους.
Ο απερχόμενος πρόεδρος της Βολιβίας, πατέρας τριών παιδιών, βρίσκεται και ο ίδιος αντιμέτωπος με έρευνα ύστερα από καταγγελία μιας πρώην αξιωματούχου της αρχής ορυχείων και μεταλλείων, η οποία ισχυρίζεται ότι την άφησε έγκυο και την εγκατέλειψε χωρίς να αναγνωρίσει την πατρότητα του παιδιού που έφερε στον κόσμο το 2024.
- Το Οικουμενικό Πατριαρχείο επικύρωσε ομόφωνα την απόφαση της Εκκλησίας Κύπρου για τον πρώην Πάφου
- Αποφυλακίζεται ο καταδικασμένος για διαφθορά Ρεπουμπλικάνος πρώην βουλευτής Τζορτζ Σάντος, με παρέμβαση Τραμπ
- Η Ρωσία λέει πως τα στρατεύματά της κατέλαβαν άλλα τρία χωριά στις περιφέρειες Ντιπροπετρόφσκ και Χαρκόβου
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.