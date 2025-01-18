ΥΠΕΞ Αιγύπτου: Το Ισραήλ θα απελευθερώσει άνω των 1890 παλαιστίνιων κρατουμένων

Το υπουργείο Εξωτερικών της Αιγύπτου ανακοίνωσε ότι το Ισραήλ ετοιμάζεται να απελευθερώσει «περισσότερους των 1.890 παλαιστίνιους κρατούμενους» με αντάλλαγμα την απελευθέρωση από τη Χαμάς 33 ομήρων που κρατούνται στη Λωρίδα της Γάζας στο πλαίσιο της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός και ανταλλαγής ομήρων/κρατουμένων.

Η Αίγυπτος, η οποία διαδραμάτισε τον ρόλο του μεσολαβητή μαζί με το Κατάρ και τις Ηνωμένες Πολιτείες για την επίτευξη της συμφωνίας αυτής, διευκρίνισε ότι η ανταλλαγή αυτή θα πραγματοποιηθεί κατά τη διάρκεια της πρώτης 42ήμερης φάσης της συμφωνίας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

