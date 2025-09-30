Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ βγήκε από τις συνομιλίες με τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου τη Δευτέρα δηλώνοντας ότι το τέλος του πολέμου στη Γάζα είναι πιο κοντά από ποτέ, αφού ο Νετανιάχου συμφώνησε σε ένα σχέδιο 20 σημείων που καθορίζει τους όρους της εκεχειρίας. Η πρόταση, την οποία ο Τραμπ παρουσίασε δημοσίως για πρώτη φορά, απαιτεί ακόμη την έγκριση της Χαμάς. Και όπως σημειώνει το CNN, υπάρχουν ορισμένα σημεία στο σχέδιο τις οποίες η τρομοκρατική οργάνωση έχει απορρίψει στο παρελθόν.

Ωστόσο, ο Τραμπ φάνηκε αισιόδοξος ότι μετά από σχεδόν δύο χρόνια πολέμου, το τέλος της σύγκρουσης - η οποία έχει αφήσει δεκάδες χιλιάδες νεκρούς και τη Γάζα σε ερείπια - ενδέχεται να βρίσκεται κοντά. «Νομίζω ότι είμαστε πολύ κοντά», δήλωσε ο Τραμπ στην αρχή της συνάντησης με τον Νετανιάχου. «Δεν έχουμε τελειώσει ακόμα. Πρέπει να φέρουμε τη Χαμάς».

Το σχέδιο προβλέπει την απελευθέρωση όλων των υπολοίπων ομήρων που κρατούνται από τη Χαμάς - τόσο των ζωντανών όσο και των νεκρών - εντός 72 ωρών από την αποδοχή της συμφωνίας από το Ισραήλ, πράγμα που σημαίνει ότι ο χρόνος για τη Χαμάς έχει ήδη αρχίσει να μετράει αντίστροφα.

Τόσο ο Τραμπ όσο και ο Νετανιάχου προειδοποίησαν για σοβαρές συνέπειες αν η Χαμάς απορρίψει την πρόταση.

«Ελπίζω ότι θα καταλήξουμε σε συμφωνία για την ειρήνη, και αν η Χαμάς απορρίψει τη συμφωνία, κάτι που είναι πάντα πιθανό - είναι η μόνη που απομένει, όλοι οι άλλοι την έχουν αποδεχτεί - αλλά έχω την αίσθηση ότι θα έχουμε μια θετική απάντηση», δήλωσε ο Τραμπ κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου στο Λευκό Οίκο. «Αν η Χαμάς απορρίψει το σχέδιό σας, κύριε Πρόεδρε, ή αν το αποδεχτεί και στη συνέχεια κάνει τα πάντα για να το αντιστρέψει, τότε το Ισραήλ θα ολοκληρώσει το έργο από μόνο του», δήλωσε ο Νετανιάχου. «Αυτό μπορεί να γίνει με τον εύκολο τρόπο ή με τον δύσκολο τρόπο, αλλά θα γίνει».

Ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι το Ισραήλ θα έχει την «πλήρη υποστήριξή» του για να συνεχίσει να καταδιώκει τη Χαμάς, εάν η οργάνωση απορρίψει τη συμφωνία.

Κανένας από τους δύο άνδρες δεν δέχτηκε ερωτήσεις στο τέλος της συνέντευξης Τύπου, λέγοντας ότι θα ήταν καλύτερο να περιμένουν μέχρι να οριστικοποιηθεί το σχέδιο και να υπάρξει συμφωνία από όλα τα μέρη.

Μια συμφωνία για τον τερματισμό του σχεδόν διετούς πολέμου στη Γάζα θα αποτελούσε μια σημαντική διπλωματική νίκη για τον Τραμπ, ο οποίος έχει ανοιχτά διεκδικήσει το Νόμπελ Ειρήνης και είχε γίνει όλο και πιο απογοητευμένος από την αδυναμία του να τερματίσει τη σύγκρουση. Θα μπορούσε επίσης – κατά την άποψη Αμερικανών αξιωματούχων – να προωθήσει ένα ευρύτερο σχέδιο που θα μεταμόρφωνε τη Μέση Ανατολή, ανοίγοντας ενδεχομένως το δρόμο για την επέκταση των Συμφωνιών του Αβραάμ, που οδήγησαν στην ομαλοποίηση των σχέσεων του Ισραήλ με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και το Μπαχρέιν. Οι συμφωνίες αυτές ήταν το σημαντικότερο επίτευγμα της εξωτερικής πολιτικής του Τραμπ κατά την πρώτη θητεία του.

Πριν από την ανακοίνωση της Δευτέρας, ο Τραμπ είχε εκφράσει δημοσίως την πεποίθησή του ότι η συμφωνία ήταν κοντά, παρά το ότι ο Νετανιάχου δεν είχε ακόμη υποστηρίξει την πρόταση. «Εργαζόμαστε πάνω σε αυτό», δήλωσε ο Νετανιάχου το Σαββατοκύριακο. «Δεν έχει οριστικοποιηθεί ακόμη». Αξιωματούχοι του Λευκού Οίκου χαρακτήρισαν την πρόταση ως το καλύτερο σχέδιο που θα μπορούσαν να περιμένουν το Ισραήλ και η Χαμάς.

Η προσπάθεια της κυβέρνησης Τραμπ για κατάπαυση του πυρός στη Γάζα έρχεται σε μια στιγμή που αρκετές δυτικές χώρες αναγνώρισαν παλαιστινιακό κράτος κατά τη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών την περασμένη εβδομάδα.

Ένα προηγούμενο σχέδιο που κυκλοφόρησε η αμερικανική κυβέρνηση τις τελευταίες ημέρες προέβλεπε την απελευθέρωση και των 48 εναπομείναντων ομήρων – 20 από τους οποίους πιστεύεται ότι είναι ακόμα ζωντανοί – σε αντάλλαγμα για τον τερματισμό του πολέμου και τη σταδιακή απόσυρση των ισραηλινών στρατευμάτων από τη Γάζα. Το σχέδιο αυτό, όπως και αυτό που δημοσιεύθηκε τη Δευτέρα, αρνιόταν στη Χαμάς οποιοδήποτε μελλοντικό ρόλο στη διακυβέρνηση της Γάζας, προτείνοντας αντ' αυτού δύο επίπεδα προσωρινής διακυβέρνησης: Έναν διεθνή οργανισμό και μια παλαιστινιακή επιτροπή.

Το σχέδιο της Δευτέρας περιγράφει τον διεθνή οργανισμό ως «Συμβούλιο Ειρήνης», υπό την προεδρία του Τραμπ, «με άλλα μέλη και αρχηγούς κρατών που θα ανακοινωθούν», συμπεριλαμβανομένου του πρώην πρωθυπουργού της Βρετανίας Τόνι Μπλερ.

Ο Τραμπ είπε ότι δεν ήταν δική του απόφαση να ηγηθεί του οργανισμού. «Πιστέψτε με, είμαι πολύ απασχολημένος», είπε, αλλά δήλωσε ότι τελικά συμφώνησε. «Οι ηγέτες του αραβικού κόσμου και του Ισραήλ και όλοι οι εμπλεκόμενοι μου ζήτησαν να το κάνω αυτό», πρόσθεσε ο ίδιος.

Ο τελευταίος γύρος διαπραγματεύσεων στα τέλη Ιουλίου κατέρρευσε όταν οι ΗΠΑ αποχώρησαν απροσδόκητα από τις συνομιλίες, με το Ισραήλ να ακολουθεί με τη σειρά του αμέσως μετά. Και οι δύο χώρες κατηγόρησαν τη Χαμάς ότι δεν διαπραγματευόταν με καλή πίστη.

Για μήνες, ο Τραμπ έχει εξοργιστεί από την αντίσταση του Νετανιάχου να τερματίσει τον πόλεμο και από τη διεύρυνση των στρατιωτικών του επιχειρήσεων στη Μέση Ανατολή, σύμφωνα με αξιωματούχους του Λευκού Οίκου. Αφού ήταν σίγουρος ότι η προσωπική του σχέση με τον Νετανιάχου θα ωθούσε τον Ισραηλινό ηγέτη προς μια λύση, ο Τραμπ αναρωτήθηκε δημοσίως τους τελευταίους μήνες αν τον εκμεταλλεύεται ένας άνθρωπος που έχει περιγράψει ως φίλο του.

Αυτά τα συναισθήματα εντάθηκαν όταν το Ισραήλ εξαπέλυσε επιθέσεις στην πρωτεύουσα του Κατάρ, Ντόχα, για να εξοντώσει ηγέτες της Χαμάς νωρίτερα αυτό το μήνα. Ο Τραμπ ήταν εξοργισμένος με την επιχείρηση, φοβούμενος ότι θα μπορούσε να εμποδίσει τις προσπάθειες διαμεσολάβησης για τον τερματισμό του πολέμου, ειδικά λίγες μέρες μετά την υποβολή μιας προηγούμενης πρότασης εκεχειρίας από την κυβέρνηση Τραμπ, σύμφωνα με άτομα που έχουν γνώση της κατάστασης. Τη Δευτέρα, πριν από την ανακοίνωση του Τραμπ και του Νετανιάχου, ο Ισραηλινός ηγέτης «εξέφρασε τη βαθιά του λύπη» σε τηλεφωνική συνομιλία με τον πρωθυπουργό του Κατάρ για το γεγονός ότι η επίθεση σκότωσε έναν στρατιώτη του Κατάρ, σύμφωνα με το Λευκό Οίκο.

Ωστόσο, ο Τραμπ μέχρι στιγμής δεν έχει προχωρήσει σε δημόσια ρήξη με τον Νετανιάχου και δεν έχει σταματήσει την αμερικανική στρατιωτική ή οικονομική υποστήριξη προς το Ισραήλ, η οποία θα μπορούσε να λειτουργήσει ως μέσο πίεσης προς τον Ισραηλινό πρωθυπουργό.

Ο Τραμπ έχει εκφράσει ανοιχτά την αισιοδοξία του για κατάπαυση του πυρός στο παρελθόν, προβλέποντας επανειλημμένα ότι η παύση της σύγκρουσης ήταν θέμα λίγων ημερών ή εβδομάδων. Ωστόσο, μέχρι στιγμής, οι προβλέψεις του δεν έχουν επαληθευτεί και ο πόλεμος συνεχίζεται δίχως τέλος. Τον Αύγουστο, το υπουργικό συμβούλιο ασφαλείας του Ισραήλ ενέκρινε την κατάληψη και την κατοχή της πόλης της Γάζας, η οποία, σύμφωνα με τον Νετανιάχου, αποτελεί ένα από τα τελευταία οχυρά της Χαμάς.

Η μαζική στρατιωτική επίθεση στη μεγαλύτερη αστική περιοχή της Γάζας συνέτριψε τις ελπίδες για επικείμενο τέλος του πολέμου. Σύμφωνα με το Παλαιστινιακό Υπουργείο Υγείας, από την αρχή του πολέμου έχουν σκοτωθεί περισσότεροι από 66.000 Παλαιστίνιοι, μεταξύ των οποίων και περισσότερα από 17.000 παιδιά. Στην επίθεση που πυροδότησε τη σύγκρουση στις 7 Οκτωβρίου 2023, η Χαμάς και άλλες μαχητικές ομάδες σκότωσαν περίπου 1.200 άτομα στο Ισραήλ και απήγαγαν περισσότερα από 250 άτομα.

Από τότε, έχουν υπάρξει μόνο δύο εκεχειρίες. Η πρώτη εκεχειρία τέθηκε σε ισχύ τον Νοέμβριο του 2023, αλλά διήρκεσε μόνο μία εβδομάδα. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, 105 όμηροι απελευθερώθηκαν από τη Γάζα, σε αντάλλαγμα για δεκάδες Παλαιστίνιους κρατούμενους.

Μια δεύτερη εκεχειρία επιτεύχθηκε τον Ιανουάριο του 2025, λίγο πριν την επιστροφή του Τραμπ στον Λευκό Οίκο. Σε λίγο περισσότερο από οκτώ εβδομάδες – στην πρώτη «φάση» της εκεχειρίας – η Χαμάς απελευθέρωσε 33 ομήρους, ενώ το Ισραήλ απελευθέρωσε περίπου 50 Παλαιστίνιους κρατούμενους για κάθε Ισραηλινό που απελευθερώθηκε. Σύμφωνα με το δεύτερο στάδιο του σχεδίου, το Ισραήλ έπρεπε να συμφωνήσει σε μόνιμη κατάπαυση του πυρός. Ωστόσο, το Ισραήλ επανέλαβε την επίθεσή του στις 18 Μαρτίου, παραβιάζοντας την κατάπαυση του πυρός και εκτροχιάζοντας τις συνομιλίες, με την αιτιολογία ότι το έκανε για να πιέσει τη Χαμάς να απελευθερώσει τους υπόλοιπους ομήρους.

Το σχέδιο 20 σημείων του Τραμπ για τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα

Ο Λευκός Οίκος έδωσε από τη μεριά του στη δημοσιότητα το σχέδιο του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για τον τερματισμό του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας, την απελευθέρωση των ομήρων της Χαμάς και τη μελλοντική διακυβέρνηση του παλαιστινιακού θύλακα.

Αναλυτικά το σχέδιο του Τραμπ προβλέπει:

Η Γάζα θα είναι μια αποριζοσπαστικοποιημένη ζώνη, απαλλαγμένη από την τρομοκρατία, που δεν θα αντιπροσωπεύει απειλή για τους γείτονές της. Η Γάζα θα ανασυγκροτηθεί προς όφελος των κατοίκων της, οι οποίοι έχουν ήδη υποφέρει υπερβολικά. Εάν και οι δύο πλευρές συμφωνήσουν σε αυτήν την πρόταση, ο πόλεμος θα τερματιστεί άμεσα. Οι ισραηλινές δυνάμεις θα αποσυρθούν στη συμφωνηθείσα γραμμή ώστε να προετοιμαστούν για την απελευθέρωση ομήρων. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, όλες οι στρατιωτικές επιχειρήσεις – συμπεριλαμβανομένων πληγμάτων από αέρος και εδάφους – θα ανασταλούν, και τα μέτωπα των μαχών θα παγώσουν μέχρι να εκπληρωθούν οι προϋποθέσεις για την σταδιακή αποχώρηση όλων των δυνάμεων. Εντός 72 ωρών από τη δημόσια αποδοχή της συμφωνίας από το Ισραήλ, όλοι οι όμηροι – ζωντανοί και νεκροί – θα επιστραφούν. Μόλις απελευθερωθούν όλοι οι όμηροι, το Ισραήλ θα απελευθερώσει 250 καταδικασμένους σε ισόβια δεσμά και 1.700 Γαζαίους που συνελήφθησαν μετά την 7η Οκτωβρίου 2023, συμπεριλαμβανομένων όλων των γυναικών και παιδιών που τέθηκαν έκτοτε υπό κράτηση. Για κάθε ισραηλινό όμηρο του οποίου τα λείψανα επιστρέφονται, το Ισραήλ θα παραδίδει τα λείψανα 15 κατοίκων της Γάζας. Μόλις επιστραφούν όλοι οι όμηροι, τα μέλη της Χαμάς που θα δεσμευτούν στην ειρηνική συνύπαρξη και στον αφοπλισμό τους θα λάβουν αμνηστία. Στα μέλη της Χαμάς που επιθυμούν να φύγουν από τη Γάζα θα προσφερθεί ασφαλής διέλευση σε χώρες υποδοχής. Με την αποδοχή της συμφωνίας, πλήρης ανθρωπιστική βοήθεια θα σταλεί άμεσα στη Λωρίδα της Γάζας. Η ποσότητα της βοήθειας θα είναι κατ’ ελάχιστο αυτή που προβλεπόταν στη συμφωνία της 19ης Ιανουαρίου 2025, και θα περιλαμβάνει την αποκατάσταση υποδομών (υδροδότησης, ηλεκτροδότησης, αποχέτευσης), την αποκατάσταση νοσοκομείων και αρτοποιείων, και την είσοδο του απαραίτητου εξοπλισμού για την απομάκρυνση συντριμμιών και το άνοιγμα δρόμων. Η είσοδος και διανομή βοήθειας στη Λωρίδα της Γάζας θα προχωρήσει χωρίς παρεμβάσεις από τα δύο μέρη, μέσω των Ηνωμένων Εθνών και των υπηρεσιών τους, της Ερυθράς Ημισελήνου, καθώς και άλλων διεθνών οργανισμών που δεν συνδέονται με κανένα από τα δύο μέρη. Το άνοιγμα του περάσματος της Ράφα και στις δύο κατευθύνσεις θα υπόκειται στον ίδιο μηχανισμό που εφαρμόστηκε στη συμφωνία της 19ης Ιανουαρίου 2025. Η Γάζα θα διοικηθεί προσωρινά από μια τεχνοκρατική, παλαιστινιακή επιτροπή που δεν θα έχει πολιτικό χαρακτήρα, η οποία θα είναι υπεύθυνη για την καθημερινή λειτουργία των δημόσιων υπηρεσιών και των δήμων για τους κατοίκους της Γάζας. Η επιτροπή θα αποτελείται από καταρτισμένους Παλαιστίνιους και διεθνείς εμπειρογνώμονες, υπό την εποπτεία ενός νέου διεθνούς μεταβατικού οργάνου, του «Συμβουλίου Ειρήνης», του οποίου επικεφαλής θα είναι ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, με άλλα μέλη και αρχηγούς κρατών που θα ανακοινωθούν, συμπεριλαμβανομένου του βρετανού πρώην πρωθυπουργού Τόνι Μπλερ. Το όργανο αυτό θα θέσει το πλαίσιο και θα χειριστεί την χρηματοδότηση για την ανασυγκρότηση της Γάζας έως ότου η Παλαιστινιακή Αρχή ολοκληρώσει το πρόγραμμα μεταρρυθμίσεών της, όπως περιγράφεται σε διάφορες προτάσεις, συμπεριλαμβανομένου του ειρηνευτικού σχεδίου του προέδρου Τραμπ το 2020 και της κοινής πρότασης Σαουδικής Αραβίας και Γαλλίας, και θα μπορεί να αναλάβει με ασφάλεια και αποτελεσματικότητα τον έλεγχο της Γάζας. Το όργανο θα εφαρμόσει τα βέλτιστα διεθνή πρότυπα για τη δημιουργία σύγχρονης και αποδοτικής διακυβέρνησης που θα εξυπηρετεί τους κατοίκους της Γάζας και θα ευνοήσει την προσέλκυση επενδύσεων. Ένα σχέδιο οικονομικής ανάπτυξης του Τραμπ για την ανοικοδόμηση και αναζωογόνηση της Γάζας θα δημιουργηθεί με τη σύγκληση ομάδας εμπειρογνωμόνων που έχουν συμβάλει στη δημιουργία σύγχρονων, ευημερουσών πόλεων στη Μέση Ανατολή. Πολλές προσεγμένες επενδυτικές προτάσεις και συναρπαστικές προτάσεις ανάπτυξης έχουν εκπονηθεί από διεθνείς ομάδες με αγαθές προθέσεις και θα εξεταστούν για να συνδυαστούν με τα πλαίσια ασφάλειας και διακυβέρνησης, με στόχο την προσέλκυση και διευκόλυνση επενδύσεων που θα δημιουργήσουν θέσεις εργασίας, ευκαιρίες και ελπίδα για τη μελλοντική Γάζα. Θα δημιουργηθεί ειδική οικονομική ζώνη με προνομιακούς δασμούς και ποσοστά πρόσβασης που θα αποτελέσουν αντικείμενο διαπραγμάτευσης με τις συμμετέχουσες χώρες. Κανείς δεν θα αναγκαστεί να φύγει από τη Γάζα, και όσοι επιθυμούν να φύγουν θα είναι ελεύθεροι να το κάνουν και να επιστρέψουν. Θα ενθαρρύνουμε τους κατοίκους να παραμείνουν και θα τους προσφέρουμε την ευκαιρία να χτίσουν μια καλύτερη Γάζα. Η Χαμάς και άλλες παρατάξεις συμφωνούν να μην έχουν κανένα ρόλο στη διακυβέρνηση της Γάζας, άμεσα, έμμεσα ή με οποιαδήποτε μορφή. Όλες οι στρατιωτικές, τρομοκρατικές και επιθετικές υποδομές, συμπεριλαμβανομένων των σηράγγων και των εγκαταστάσεων παραγωγής όπλων, θα καταστραφούν και δεν θα αποκατασταθούν. Θα υπάρξει διαδικασία αποστρατιωτικοποίησης της Γάζας υπό την εποπτεία ανεξάρτητων παρατηρητών, που θα περιλαμβάνει την οριστική αχρήστευση όπλων μέσω συμφωνημένης διαδικασίας, με την υποστήριξη διεθνώς χρηματοδοτούμενου προγράμματος, όλα επαληθευμένα από ανεξάρτητους παρατηρητές. Η νέα Γάζα θα είναι πλήρως δεσμευμένη στη δημιουργία μιας ευημερούσας οικονομίας και στην ειρηνική συνύπαρξη με τους γείτονές της. Εγγύηση θα παρέχεται από περιφερειακούς εταίρους για να διασφαλιστεί ότι η Χαμάς και οι υπόλοιπες παρατάξεις θα συμμορφωθούν με τις υποχρεώσεις τους ώστε η νέα Γάζα να μην αποτελεί απειλή για τους γείτονες ή τους κατοίκους της. Οι ΗΠΑ θα συνεργαστούν με άραβες και διεθνείς εταίρους για τη δημιουργία μιας προσωρινής Διεθνούς Δύναμης Σταθεροποίησης (ISF) που θα αναπτυχθεί άμεσα στη Γάζα. Η ISF θα εκπαιδεύσει και θα υποστηρίξει τις παλαιστινιακές αστυνομικές δυνάμεις στη Γάζα, και θα διαβουλευτεί με την Ιορδανία και την Αίγυπτο, που έχουν εκτεταμένη εμπειρία στον τομέα αυτό. Η δύναμη αυτή θα αποτελέσει τη μακροπρόθεσμη λύση εσωτερικής ασφάλειας. Η ISF θα συνεργαστεί με το Ισραήλ και την Αίγυπτο για την ασφάλεια των παραμεθόριων περιοχών, μαζί με τις παλαιστινιακές αστυνομικές δυνάμεις που θα εκπαιδευτούν. Είναι κρίσιμο να αποτραπεί η είσοδος πυρομαχικών στη Γάζα και να διευκολυνθεί η γρήγορη και ασφαλής ροή αγαθών για την ανοικοδόμηση και αναζωογόνηση της Γάζας. Θα συμφωνηθεί μηχανισμός αποτροπής συγκρούσεων μεταξύ των μερών. Το Ισραήλ δεν θα καταλάβει ούτε θα προσαρτήσει τη Γάζα. Καθώς η ISF θα εδραιώνει τον έλεγχο και τη σταθερότητα, οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις (IDF) θα αποσυρθούν με βάση πρότυπα, ορόσημα και χρονοδιαγράμματα που συνδέονται με την αποστρατιωτικοποίηση, τα οποία θα συμφωνηθούν μεταξύ IDF, ISF, των εγγυητών και των ΗΠΑ, με στόχο μια ασφαλή Γάζα που δεν θα αποτελεί πλέον απειλή για το Ισραήλ, την Αίγυπτο ή τους πολίτες τους. Πρακτικά, οι IDF θα παραδώσουν σταδιακά το κατεχόμενο έδαφος της Γάζας στην ISF βάσει συμφωνίας που θα συνάψουν με τη μεταβατική αρχή, μέχρι την πλήρη αποχώρησή τους από τη Γάζα - με εξαίρεση την παρουσία δύναμης που θα ελέγχει μια περίμετρο ασφαλείας και θα παραμείνει μέχρι η Γάζα να είναι επαρκώς ασφαλής από οποιαδήποτε αναδυόμενη τρομοκρατική απειλή. Σε περίπτωση που η Χαμάς καθυστερήσει ή απορρίψει την πρόταση, τα παραπάνω – συμπεριλαμβανομένης της ενισχυμένης επιχείρησης παροχής βοήθειας – θα προχωρήσουν στις απαλλαγμένες από την τρομοκρατία περιοχές που παραδίδονται από τις IDF στην ISF. Θα ξεκινήσει μια διαδικασία διαθρησκευτικού διαλόγου βασισμένη στις αξίες της ανεκτικότητας και της ειρηνικής συνύπαρξης για να αλλάξουν οι νοοτροπίες και τα αφηγήματα Παλαιστινίων και Ισραηλινών, δίνοντας έμφαση στα οφέλη που θα προκύψουν από την ειρήνη. Καθώς θα προχωρά η ανασυγκρότηση της Γάζας και εφόσον το πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων της Παλαιστινιακής Αρχής υλοποιηθεί πιστά, μπορεί επιτέλους να δημιουργηθούν οι συνθήκες για μια αξιόπιστη πορεία προς την παλαιστινιακή αυτοδιάθεση και κρατική υπόσταση, την οποία αναγνωρίζουμε ως φιλοδοξία του παλαιστινιακού λαού. Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα καθιερώσουν διάλογο μεταξύ του Ισραήλ και των Παλαιστινίων προκειμένου να συμφωνήσουν σε έναν πολιτικό ορίζοντα για ειρηνική και ευημερούσα συνύπαρξη.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.