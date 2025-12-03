Λογαριασμός
Σε φυλάκιση 30 μηνών καταδικάστηκε ο γιατρός που προμήθευσε κεταμίνη στον Μάθιου Πέρι

Ο δρ Σαλβαντόρ Πλασένσια είχε δηλώσει ένοχος σε ομοσπονδιακό δικαστήριο για τέσσερις κατηγορίες περί παράνομης διακίνησης του συνταγογραφούμενου αναισθητικού

Salvador Plasencia

Γιατρός από την Καλιφόρνια καταδικάστηκε σήμερα σε φυλάκιση 30 μηνών και πρόστιμο 5.600 δολαρίων για την παράνομη προμήθεια κεταμίνης στον πρωταγωνιστή της δημοφιλούς τηλεοπτικής σειράς «Τα Φιλαράκια» («Friends») Μάθιου Πέρι, του ισχυρού ηρεμιστικού που προκάλεσε τον θάνατο του ηθοποιού από υπερβολική δόση το 2023.

Ο δρ Σαλβαντόρ Πλασένσια, 44 ετών, ο οποίος διατηρούσε κλινική στα περίχωρα του Λος Άντζελες, είχε δηλώσει τον Ιούλιο ένοχος σε ομοσπονδιακό δικαστήριο για τέσσερις κατηγορίες περί παράνομης διακίνησης του συνταγογραφούμενου αναισθητικού.

