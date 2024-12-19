Ο Ντόναλντ Τραμπ εξέφρασε χθες Τετάρτη την αντίθεσή του σε συμφωνία για τα δημοσιονομικά που διαπραγματεύθηκαν στο Κογκρέσο οι Ρεπουμπλικάνοι και οι Δημοκρατικοί, αφήνοντας έτσι να πλανάται ακόμη περισσότερο το φάσμα παράλυσης του ομοσπονδιακού κράτους, καθώς πλέον ο χρόνος μετρά αντίστροφα για την έγκρισή της, με την προθεσμία να είναι τα μεσάνυχτα αύριο Παρασκευή (σ.σ. τοπική ώρα· 07:00 του Σαββάτου ώρα Ελλάδας).

Ο εκλεγμένος πρόεδρος κι ο εκλεγμένος αντιπρόεδρός του Τζ. Ντ. Βανς τάχθηκαν με κοινή ανακοίνωσή τους εναντίον του κειμένου, τονίζοντας πως οποιαδήποτε παραχώρηση στους Δημοκρατικούς θα ισοδυναμούσε με «προδοσία της χώρας μας» κι ότι οι Ρεπουμπλικάνοι δεν πρέπει να αφεθούν να εκφοβιστούν από την απειλή της παράλυσης του ομοσπονδιακού κρατικού μηχανισμού, του περίφημου shutdown.

«Θα έπρεπε να υιοθετήσουμε απλοποιημένο κείμενο για τις δαπάνες που δεν θα δίνει (...) στους Δημοκρατικούς όλα όσα θέλουν», αναφέρει η ανακοίνωση των δυο ανδρών, που θα αναλάβουν την εξουσία την 20ή Ιανουαρίου.

Ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων, ο Μάικ Τζόνσον, παρουσίασε προχθές Τρίτη συμφωνία έκτασης 1.500 σελίδων που προέκυψε έπειτα από διαπραγμάτευση με τους Δημοκρατικούς. Το κείμενο συμπεριλαμβάνει, μεταξύ άλλων, χρηματοδότηση 100 δισεκ. δολαρίων για την αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών που ήθελε ο απερχόμενος πρόεδρος Τζο Μπάιντεν, 10 δισεκ. δολαρίων για να προσφερθεί βοήθεια σε αμερικανούς αγρότες — όπως και κονδύλια για αυξήσεις μισθών των μελών του ομοσπονδιακού Κογκρέσου.

Αν εγκριθεί, το κείμενο θα εγγυηθεί τη χρηματοδότηση του ομοσπονδιακού κράτους ως τα μέσα Μαρτίου, αποτρέποντας το shutdown πριν από την προθεσμία.

Αν όχι, οι ΗΠΑ θα βρεθούν αντιμέτωπες με παράλυση διαφόρων ομοσπονδιακών δημόσιων υπηρεσιών, με εκατοντάδες χιλιάδες δημόσιους λειτουργούς να τίθενται σε τεχνική ανεργία, την καταβολή επιδομάτων και διαφόρων κοινωνικών βοηθημάτων να αναστέλλεται, βρεφονηπιακούς σταθμούς να κλείνουν και καίριας σημασίας υπηρεσίες, όπως ο έλεγχος του εναέριου χώρου, να διακόπτονται.

Κατάσταση που θα προκαλούσε πολλά προβλήματα και τεράστια λαϊκή δυσαρέσκεια, παραμονές των εορτών του τέλους του έτους.

Αλλά, αφού δημοσιοποιήθηκε η συμφωνία που διαπραγματεύθηκαν τα δυο κόμματα στο Κογκρέσο, πολιτικοί προσκείμενοι στον Ντόναλντ Τραμπ, οπαδοί θεραπείας-σοκ στο δημόσιο, εξεγέρθηκαν εναντίον αυτών που χαρακτηρίζουν παράλογες σπατάλες.

Αυτή ακριβώς για παράδειγμα είναι η περίπτωση του Ίλον Μασκ, συμμάχου του Ντόναλντ Τραμπ που ονομάστηκε επικεφαλής επιτροπής που θα προωθήσει δραστικές περικοπές στις δημόσιες δαπάνες: επιτέθηκε στο κείμενο με αναρτήσεις κατά ριπάς στο X, ιστότοπο κοινωνικής δικτύωσης που του ανήκει.

«Σκοτώστε αυτό το νομοσχέδιο», έγραψε επανειλημμένα ο πλουσιότερος άνθρωπος στον κόσμο.

«Οποιοδήποτε μέλος της Βουλής ή της Γερουσίας ψηφίσει υπέρ αυτού του σκανδαλώδους σχεδίου (δημοσίων) δαπανών αξίζει να ηττηθεί στις (ενδιάμεσες) εκλογές σε δυο χρόνια», πέταξε ο ιδιοκτήτης εταιρειών όπως οι Tesla και SpaceX.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

