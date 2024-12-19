Ο Ζελένσκι συζήτησε με τον Μακρόν το ενδεχόμενο ανάπτυξης δυτικών στρατευμάτων στην Ουκρανία

Ο ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε χθες Τετάρτη το βράδυ ότι συζήτησε εκ νέου με τον γάλλο ομόλογό του Εμανουέλ Μακρόν το ενδεχόμενο ανάπτυξης ξένων στρατευμάτων στην Ουκρανία ως μέσο που θα συνέβαλε στην επίτευξη βιώσιμης ειρήνης.

«Μοιραζόμαστε ένα κοινό όραμα: είναι απαραίτητες αξιόπιστες εγγυήσεις για μια ειρήνη που αληθινά μπορεί να επιτευχθεί», ανέφερε μέσω X ο Ζελένσκι, από τις Βρυξέλλες όπου συναντήθηκε με τον γενικό γραμματέα του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε και ευρωπαίους ηγέτες.

«Συνεχίζουμε να εργαζόμαστε όσον αφορά την πρωτοβουλία του προέδρου Μακρόν σχετικά με την παρουσία (σ.σ. στρατιωτικών) δυνάμεων στην Ουκρανία, οι οποίες θα μπορούσαν να συμβάλουν στην σταθεροποίηση της πορείας προς την ειρήνη», πρόσθεσε.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

