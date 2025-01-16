Δανία προς Τραμπ: Η Γροιλανδία πρέπει να αποφασίσει η ίδια για το μέλλον της

Η πρωθυπουργός της Δανίας Μέττε Φρεντέρικσεν δήλωσε στον εκλεγμένο πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ότι μόνο η Γροιλανδία θα πρέπει να αποφασίσει για το μέλλον της, υποστηρίζοντας τη θέση της μετά τη δημόσια επιθυμία του Αμερικανού να αγοράσει το νησί, σύμφωνα με το Politico.

Ο Τραμπ έχει εκφράσει τις τελευταίες εβδομάδες την επιθυμία να αγοράσει το πλούσιο σε ορυκτά νησί, αφήνοντας μάλιστα ανοιχτή την πόρτα να χρησιμοποιήσει στρατιωτική βία για να πραγματοποιήσει την επιθυμία του.

Σύμφωνα με δελτίο Τύπου του γραφείου της μετά την τηλεφωνική επικοινωνία που είχαν οι δύο ηγέτες την Τετάρτη, η Φρεντέρικσεν επανέλαβε στον Τραμπ τη διαβεβαίωση του πρωθυπουργού της Γροιλανδίας Μούτε Έγκεντε ότι «η Γροιλανδία δεν πωλείται».

Η πρωθυπουργός της Δανίας δήλωσε την περασμένη εβδομάδα ότι είχε ζητήσει να μιλήσει στον Τραμπ, αλλά δεν είχε λάβει ακόμη απάντηση. Τότε, διαβεβαίωσε ότι δεν υπάρχει «κανένας λόγος να πιστεύουμε» ότι ο Τραμπ σχεδιάζει πράγματι να εισβάλει στη Γροιλανδία.

Η Φρεντέρικσεν δήλωσε στο δανέζικο ειδησεογραφικό δίκτυο TV2 σε συνέντευξή της μετά την κλήση της με τον Τραμπ ότι η συνομιλία τους «επιβεβαίωσε» ότι «υπάρχει μεγάλο αμερικανικό ενδιαφέρον για τη Γροιλανδία». Το τηλεφώνημα δεν φαίνεται να έφερε την κατάληξη του θέματος, με τους δύο ηγέτες να συμφωνούν στη συνέχιση του διαλόγου.

Ο Τραμπ δεν έχει μιλήσει δημοσίως για την τηλεφωνική επικοινωνία, επιλέγοντας αντ' αυτού να αναδημοσιεύσει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης τα αποτελέσματα δημοσκόπησης του 2019, σύμφωνα με την οποία το 68% των κατοίκων της Γροιλανδίας υποστήριζε την ανεξαρτησία από τη Δανία.

Κατά τη διάρκεια της 45λεπτης συνομιλίας τους, η Φρεντέρικσεν «τόνισε επίσης τη σημασία της ενίσχυσης της ασφάλειας στην Αρκτική» και υπενθύμισε στον Τραμπ τις ισχυρές εμπορικές σχέσεις μεταξύ των δύο χωρών και γενικότερα μεταξύ των ΗΠΑ και της ΕΕ.

Οι δύο ηγέτες μίλησαν επίσης για τις συνεχιζόμενες συγκρούσεις στην Ουκρανία και τη Μέση Ανατολή, καθώς και για τις σχέσεις με την Κίνα.

