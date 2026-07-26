Έκθεση με έργα του Φερνάντο Μποτέρο στη Νέα Υόρκη

Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Έκθεση με έργα του αείμνηστου Φερνάντο Μποτέρο από το 1960 έως το 1973 φιλοξενείται στην έδρα του οίκου δημοπρασιών Sotheby's στη Νέα Υόρκη.

Η περίοδος αυτή σηματοδοτεί την ανάδυση του χαρακτηριστικού στυλ του Μποτέρο.

Τα έργα αυτής της περιόδου έρχονται σκόπιμα σε αντίθεση με το κυρίαρχο ήθος της αφαίρεσης στην τέχνη της εποχής.

Έκθεση με έργα προς πώληση του αείμνηστου καλλιτέχνη Φερνάντο Μποτέρο της περιόδου από το 1960 έως το 1973, που σηματοδότησε την ανάδυση του χαρακτηριστικού στυλ του φιλοξενείται στην έδρα του οίκου δημοπρασιών Sotheby's, στη Νέα Υόρκη.

Ο Φερνάντο Μποτέρο, γεννημένος στο Μεδεγίν της Κολομβίας το 1932, είναι γνωστός για τους παραστατικούς πίνακες και τα γλυπτά του που χαρακτηρίζονται από υπερβολικές, ογκώδεις φόρμες που αποπνέουν χιούμορ, τρυφερότητα και πολιτική κριτική. Τα έργα του, που φυλάσσονται σε μεγάλα Μουσεία παγκοσμίως, έχουν ισχυρή παρουσία στην αγορά.

Τα έργα της συγκεκριμένης περιόδου σκόπιμα έρχονταν σε αντίθεση με το κυρίαρχο ήθος της αφαίρεσης.

Από το 1960 έως τις αρχές της δεκαετίας του 1970 ο Φερνάντο Μποτέρο ανέπτυξε την ιδιαίτερη εικαστική γλώσσα που θα καθόριζε την καριέρα του.

Ο Μποτέρο, η τελευταία σύζυγος του οποίου ήταν η Ελληνίδα ζωγράφος και γλύπτρια Σοφία Βάρη μεγέθυνε μορφές και προσπάθησε να κατανοήσει πώς η αναλογία διαμορφώνει την αντίληψη. Αλλάζοντας τις σχέσεις μεταξύ των μορφών, μεταμόρφωσε τον τρόπο με τον οποίο βιώνονται ο χώρος, το βάρος και η παρουσία μέσα σε έναν πίνακα. Αυτό που έγινε γνωστό ως «Μποτερισμός» προέκυψε από αυτή τη βαθύτερη δομική «έρευνα». Τα έργα από τα πρώτα του χρόνια στη Νέα Υόρκη αντανακλούν αυτές τις ιδέες. Στη Νέα Υόρκη η τέχνη του άκμασε: ο δημιούργησε έργα, όπως το Πάπας Λέων Ι΄ και η προεδρική οικογένεια το 1967, αναφέρεται στην περιγραφή της έκθεσης.

Η έκθεση περιλαμβάνει σημαντικά έργα, δάνεια από το Ίδρυμα Μποτέρο, καθώς και μια επιλογή δημιουργιών του προς πώληση. Μεταξύ άλλων το έργο «Mona Lisa, Age Twelve», το οποίο στεγάζεται στη συλλογή του Μουσείου Μοντέρνας Τέχνης στη Νέα Υόρκη. Το εμβληματικό πορτρέτο του Λεονάρντο ντα Βίντσι δεν χρησιμεύει ως θέμα μίμησης ή παρωδίας, αλλά ως σημείο εκκίνησης για την εξερεύνηση της αναλογίας και της παρουσίας.

Είναι η πρώτη έκθεση αφιερωμένη σε έναν μόνο καλλιτέχνη στο εμβληματικό κτίριο Breuer, στη Νέα Υόρκη και στο απόγειο της θερινής περιόδου προσφέρει μια σπάνια ευκαιρία γνωριμίας με το έργο του Μποτέρο.

Η έκθεση εγκαινιάστηκε στις 22 Ιουλίου και θα διαρκέσεις έως τις 7 Σεπτεμβρίου.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

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