Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ διέταξε τους αστέγους να φύγουν από την Ουάσινγκτον, προκαλώντας τη σφοδρή αντίδραση της δημάρχου της πρωτεύουσας των ΗΠΑ.

«Θα σας δώσουμε μέρη για να μείνετε, αλλά ΜΑΚΡΙΑ από την πρωτεύουσα», έγραψε ο Τραμπ στο Truth Social, ενώ προανήγγειλε πως θα γίνει σήμερα και συνέντευξη Τύπου για το σχέδιό του να κάνει την Ουάσινγκτον «ασφαλέστερη και πιο όμορφη από ποτέ».

Η Δημοκρατική δήμαρχος Μιούριελ Μπάουζερ, απάντησε στον Αμερικανό πρόεδρο πως «δεν βιώνουμε έξαρση της εγκληματικότητας». Ο Τραμπ υπέγραψε διάταγμα τον περασμένο μήνα για τη σύλληψη αστέγων και την περασμένη εβδομάδα διέταξε την ομοσπονδιακή αστυνομία να βγει στους δρόμους της Ουάσινγκτον.

«Οι άστεγοι πρέπει να μετακινηθούν, ΑΜΕΣΑ», σημείωσε ο Τραμπ στην ανάρτησή του.

«Θα σας δώσουμε μέρη για να μείνετε, αλλά μακριά από την πρωτεύουσα. Οι εγκληματίες, δεν χρειάζεται να μετακομίσετε. Θα σας βάλουμε στη φυλακή, εκεί που ανήκετε», τόνισε.

«Δεν θα υπάρξει 'MR. NICE GUY. Θέλουμε πίσω την πρωτεύουσά μας», κατέληξε στην ανάρτηση, την οποία πλαισιώνει με φωτογραφίες από σκουπίδια.

Η δήμαρχος δήλωσε στο MSNBC πως: «Είναι αλήθεια ότι είχαμε μια τρομερή έξαρση της εγκληματικότητας το 2023, αλλά τώρα δεν έχουμε 2023. Τα τελευταία δύο χρόνια καταφέραμε να μειώσουμε το βίαιο έγκλημα σε αυτή την πόλη, μειώνοντάς το σε χαμηλό επίπεδο 30 ετών».

Η Μπάουζερ επέκρινε και τον αναπληρωτή προσωπάρχη του Λευκού Οίκου Στίβεν Μίλερ επειδή χαρακτήρισε την αμερικανική πρωτεύουσα «πιο βίαιη από τη Βαγδάτη». «Οποιαδήποτε σύγκριση με μια κατεστραμμένη από τον πόλεμο χώρα είναι υπερβολική και ψευδής», του απάντησε.

Αναπτύσσονται δυνάμεις του FBI στην Ουάσινγκτον

Λίγες ώρες μετά την ανακοίνωση του Τραμπ, εκπρόσωπος του FBI στην Ουάσινγκτον επιβεβαίωσε στο Axios πως πράκτορες «συμμετέχουν στην αυξημένη παρουσία των ομοσπονδιακών αρχών επιβολής του νόμου» στην πόλη.

Τα στοιχεία για την εγκληματικότητα

Το ποσοστό ανθρωποκτονιών στην Ουάσινγκτον παραμένει σχετικά υψηλό ανά κάτοικο σε σύγκριση με άλλες πόλεις των ΗΠΑ, με συνολικά 98 δολοφονίες να έχουν καταγραφεί μέχρι στιγμής φέτος. Οι ανθρωποκτονίες έχουν αυξητική τάση στην πρωτεύουσα των ΗΠΑ εδώ και μια δεκαετία, σύμφωνα με το BBC.

Ωστόσο, ομοσπονδιακά στοιχεία δείχνουν ότι το περασμένο έτος η πόλη κατέγραψε τα χαμηλότερα συνολικά επίπεδα βίαιης εγκληματικότητας σε 30 χρόνια, αν συμπεριληφθούν ληστείες, επιθέσεις και κλοπές αυτοκινήτων.

Η οργάνωση Community Partnership, που εργάζεται για τη μείωση των αστέγων στην Ουάσιγκτον, ανέφερε ότι η πόλη των 700.000 κατοίκων έχει περίπου 3.782 άστεγους κάθε βράδυ. Οι περισσότεροι βρίσκονται σε δημόσια στέγαση ή σε καταφύγια έκτακτης ανάγκης, αλλά περίπου 800 ζουν «στον δρόμο».

Μπορεί ο Τραμπ να αναλάβει τον έλεγχο της Ουάσινγκτον;

Όπως εξηγεί το BBC, ως περιφέρεια και όχι ως πολιτεία, η Ουάσινγκτον εποπτεύεται από την ομοσπονδιακή κυβέρνηση, η οποία έχει την εξουσία να παρακάμπτει ορισμένους τοπικούς νόμους.

Ο πρόεδρος ελέγχει την ομοσπονδιακή γη και τα κτίρια στην πόλη, αν και απαιτείται η έγκριση του Κογκρέσου για να αναλάβει τον ομοσπονδιακό έλεγχο της περιφέρειας.

Τις τελευταίες ημέρες, απείλησε να αναλάβει το Μητροπολιτικό Αστυνομικό Τμήμα της Ουάσινγκτον, κάτι που η δήμαρχος υποστήριξε ότι δεν είναι δυνατό.

«Υπάρχουν πολύ συγκεκριμένα πράγματα στο νόμο μας που θα επέτρεπαν στον πρόεδρο να έχει μεγαλύτερο έλεγχο στο αστυνομικό μας τμήμα. Καμία από αυτές τις προϋποθέσεις δεν υπάρχει στην πόλη μας αυτή τη στιγμή», ανέφερε η Μπάουζερ.



