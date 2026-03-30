Κομισιόν για Χούθι: Μεγάλος κίνδυνος να εμπλέξουν την Υεμένη στον πόλεμο

«Ο κίνδυνος κλιμάκωσης είναι σαφής. Καταδικάζουμε έντονα τις απειλές και τις επιθέσεις των Χούθι στην Ερυθρά Θάλασσα και πέραν αυτής», δήλωσε ο Ανουάρ Ελ Ανούνι, εκπρόσωπος της Κομισιόν για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής.

Ερωτηθείς για την εμπλοκή των Χούθι στον πόλεμο, συμπλήρωσε ότι οι επιθέσεις τους «ενέχουν τον κίνδυνο να εμπλέξουν την Υεμένη στον περιφερειακό πόλεμο και να αυξήσουν όχι μόνο τη σύγκρουση, αλλά και την αστάθεια στην περιοχή, καθώς και να επηρεάσουν το παγκόσμιο εμπόριο και την ελευθερία της ναυσιπλοΐας», δήλωσε.

Όσον αφορά το Στενό του Ορμούζ και την πιθανή αλλαγή εντολής της αποστολής Aspides, ο εκπρόσωπος δήλωσε ότι «δεν μπορω να πω αν θα επεκτείνουμε την εντολή, ναι ή όχι, και αν ναι, με ποιο πεδίο εφαρμογής», παραπέμποντας στις δηλώσεις των G7, όπου επαναλήφθηκε η απόλυτη ανάγκη για μόνιμη αποκατάσταση της ασφαλούς και χωρίς περιορισμούς ελευθερίας ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ.

Σχετικά με μια πιθανή νέα συνομιλία της ύπατη εκπροσώπου της ΕΕ για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής, Κάγια Κάλας, με την ιρανική πλευρά, ο κ. Ανούνι τόνισε ότι «είναι σε συνεχή επαφή με όλους τους εταίρους στην περιοχή και ότι αυτές οι προσπάθειες συμβάλλουν στην αποκλιμάκωση και στη σταθερότητα στην περιοχή».

Τέλος, σχετικά με τη συμβολή της Ευρώπης στη διπλωματική προσπάθεια, πρόσθεσε ότι «είμαστε έτοιμοι να συμβάλουμε σε όλες τις διπλωματικές προσπάθειες, για να μειωθούν οι εντάσεις, να επιτευχθεί μια διαρκής λύση για τον τερματισμό των εχθροπραξιών, για να αποτραπεί η απόκτηση πυρηνικών όπλων από το Ιράν και για τον τερματισμό του προγράμματος βαλλιστικών πυραύλων του».

