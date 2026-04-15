Μια νέα έκθεση που αποκαλύπτει η Financial Times και αναδημοσιεύεται από ισραηλινά Μέσα, αποκαλύπτει ότι το Ιράν απέκτησε μυστικά έναν κινεζικής κατασκευής κατασκοπευτικό δορυφόρο, αποκτώντας τη δυνατότητα να παρακολουθεί αμερικανικές στρατιωτικές βάσεις στη Μέση Ανατολή.

Η έκθεση αναφέρει ότι το Ιράν εξασφάλισε τον δορυφόρο TEE-01B, ο οποίος κατασκευάστηκε και εκτοξεύθηκε από την κινεζική εταιρεία Earth Eye Co. Ο δορυφόρος φέρεται να αποκτήθηκε από τη Διοίκηση Αεροδιαστημικών Δυνάμεων των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης στα τέλη του 2024, μετά την εκτόξευσή του από την Κίνα, όπως προκύπτει από ιρανικά στρατιωτικά έγγραφα που πρόσφατα διέρρευσαν.

Κατά το ίδιο ρεπορτάζ, Ιρανοί στρατιωτικοί διοικητές φέρονται να έδωσαν εντολή να χρησιμοποιηθεί ο δορυφόρος για την παρακολούθηση σημαντικών αμερικανικών στρατιωτικών εγκαταστάσεων, κυρίως αεροπορικών και ναυτικών βάσεων. Τα στοιχεία περιλαμβάνουν συντεταγμένες με χρονική σήμανση, δορυφορικές εικόνες και ανάλυση τροχιάς. Οι εικόνες ελήφθησαν τον Μάρτιο, πριν και μετά από επιθέσεις με drones και πυραύλους στα συγκεκριμένα σημεία.

Το Υπουργείο Εξωτερικών της Κίνας διέψευσε το δημοσίευμα, δηλώνοντας ότι ο ισχυρισμός πως το Ιράν χρησιμοποίησε τον δορυφόρο για την καθοδήγηση επιθέσεων κατά αμερικανικών στόχων «δεν είναι αληθής». Μέχρι στιγμής, ο Λευκός Οίκος, η CIA, το Πεντάγωνο, καθώς και οι εταιρείες Earth Eye Co. και Emposat, δεν έχουν σχολιάσει επισήμως.

Στο πλαίσιο της συμφωνίας, οι Φρουροί της Επανάστασης φέρονται να απέκτησαν επίσης πρόσβαση σε εμπορικούς επίγειους σταθμούς που διαχειρίζεται η Emposat, πάροχος υπηρεσιών δορυφορικού ελέγχου και δεδομένων με έδρα το Πεκίνο και δίκτυο που εκτείνεται σε Ασία, Λατινική Αμερική και άλλες περιοχές.

Ο δορυφόρος φέρεται να κατέγραψε εικόνες της αεροπορικής βάσης Prince Sultan στη Σαουδική Αραβία στις 13, 14 και 15 Μαρτίου. Στις 14 Μαρτίου, ο Ντόναλντ Τραμπ (Donald Trump) επιβεβαίωσε ότι αμερικανικά αεροσκάφη στη βάση είχαν πληγεί.

Επιπλέον, σύμφωνα με την ίδια πηγή, καταγράφηκαν δραστηριότητες και σε άλλες περιοχές, όπως η αεροπορική βάση Muwaffaq Salti στην Ιορδανία, περιοχές κοντά στη ναυτική βάση του 5ου Στόλου των ΗΠΑ στη Μανάμα του Μπαχρέιν, καθώς και το αεροδρόμιο του Ερμπίλ στο Ιράκ, χρονικά κοντά σε επιθέσεις που αποδίδονται στους Φρουρούς της Επανάστασης.

Παράλληλα, το ζήτημα της συνεργασίας Κίνας–Ιράν επανέρχεται στο προσκήνιο. Σύμφωνα με πρόσφατο ρεπορτάζ του CNN, αμερικανικές υπηρεσίες πληροφοριών εκτιμούν ότι το Πεκίνο ενδέχεται να ετοιμάζεται να αποστείλει στο Ιράν νέα συστήματα αεράμυνας τις επόμενες εβδομάδες, συμπεριλαμβανομένων φορητών αντιαεροπορικών πυραυλικών συστημάτων (MANPADS), τα οποία αποτελούν σημαντική απειλή για χαμηλά ιπτάμενα αεροσκάφη.

Και σε αυτή την περίπτωση, κινεζικές αρχές διέψευσαν κατηγορηματικά τις πληροφορίες, υποστηρίζοντας ότι η Κίνα δεν έχει προμηθεύσει όπλα σε καμία πλευρά της σύγκρουσης και ότι οι σχετικοί ισχυρισμοί είναι αβάσιμοι.

Πηγή: skai.gr

