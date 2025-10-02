Το βράδυ της Τρίτης, η Γερουσία των ΗΠΑ δεν μπόρεσε να εγκρίνει ένα νομοσχέδιο για τις δαπάνες που θα διατηρούσε τη χρηματοδότησηκαι, για πρώτη φορά μετά από σχεδόν επτά χρόνια, το shutdown είναι γεγονός.

Κάποια στιγμή όμως και αυτό το shutdown – όπως και όλα τα προηγούμενα – θα τελειώσει. Μπορεί να χρειαστούν μέρες, εβδομάδες, αλλά τελικά, καθώς η δημόσια πίεση και ο πολιτικός πόνος αυξάνονται, η μία ή η άλλη πλευρά θα υποχωρήσει.

Ακολουθούν τέσσερα σενάρια σύμφωνα με το BBC για το πώς θα μπορούσε να εξελιχθεί αυτό.

Οι Δημοκρατικοί διασπώνται γρήγορα από τις τάξεις τους

Οι Δημοκρατικοί της Γερουσίας απέρριψαν το νομοσχέδιο των Ρεπουμπλικανών για τις δαπάνες που θα κρατούσε την κυβέρνηση σε λειτουργία μέχρι τον Νοέμβριο, αλλά αυτή η ψήφος μπορεί να περιόρισε τα αίτια της ήττας τους.

Ενώ σαράντα τέσσερις Δημοκρατικοί (και ο Ρεπουμπλικάνος Ραντ Πολ) ψήφισαν όχι, δύο Δημοκρατικοί και ένας ανεξάρτητος, σύμμαχος των Δημοκρατικών, τάχθηκαν με την πλειοψηφία των Ρεπουμπλικανών.

Ο ανεξάρτητος Άνγκους Κινγκ του Μέιν θεωρείται σχεδόν πάντα μπαλαντέρ. Επίσης, ο Τζον Φέτερμαν από την Πενσυλβάνια χαράζει τη δική του πορεία εδώ και σχεδόν ένα χρόνο. Αλλά η Κάθριν Κορτέζ Μάστο από τη Νεβάδα, αν και δεν είναι μια φανατική φιλελεύθερη, δεν είναι η τυπική πολιτική αντικομφορμίστρια. Είναι, ωστόσο, υποψήφια για επανεκλογή τον επόμενο χρόνο σε μια πολιτεία που κέρδισε ο Ντόναλντ Τραμπ το 2024 και η οποία εδώ και χρόνια έχει τάση προς τους Ρεπουμπλικάνους.

Δεν είναι όμως το μόνο μέλος του κόμματός της που θα είναι στο ψηφοδέλτιο το 2026 από μια πολιτεία-κλειδί. Οι Δημοκρατικοί στην Τζόρτζια, τη Βιρτζίνια και το Κολοράντο θα μπορούσαν επίσης να αρχίσουν να αισθάνονται την ένταση.

Και ενώ οι εν ενεργεία βουλευτές από τη Μινεσότα, το Μίσιγκαν και το Νιου Χάμσαϊρ έχουν επιλέξει να αποσυρθούν παρά να θέσουν υποψηφιότητα για επανεκλογή, μπορεί να ανησυχούν ότι ένα shutdown θέτει σε κίνδυνο και τον έλεγχο των Δημοκρατικών στις έδρες τους.

Ο επικεφαλής των Ρεπουμπλικανών στη Γερουσία, Τζον Θουν, λέει ότι ήδη βλέπει ορισμένους Δημοκρατικούς που είναι ανήσυχοι με τον τρόπο που εξελίσσεται το shutdown.

Σε περίπτωση που πέντε ακόμη Δημοκρατικοί αποχωρήσουν από τις τάξεις τους, το shutdown θα τερματιστεί - είτε το θέλει το υπόλοιπο Δημοκρατικό Κόμμα είτε όχι.

Οι Δημοκρατικοί υποχωρούν

Ακόμα κι αν οι Δημοκρατικοί παραμείνουν (σχετικά) ενωμένοι, η πίεση που ασκείται σε αυτούς να εγκαταλείψουν τον αγώνα είναι πιθανό να αυξηθεί καθώς το shutdown συνεχίζεται.

Οι κυβερνητικοί υπάλληλοι αποτελούν βασικό εκλογικό σώμα στο κόμμα και θα είναι αυτοί που θα νιώσουν αμέσως τον πόνο από τις καθυστερήσεις στις μισθοδοσίες και την πιθανότητα η κυβέρνηση Τραμπ να χρησιμοποιήσει το lockdown για να περικόψει περαιτέρω τα προγράμματα και να τους μετατρέψει σε μόνιμα ανέργους.

Το αμερικανικό κοινό στο σύνολό του θα αρχίσει επίσης να αισθάνεται τις επιπτώσεις από τις περικοπές των κυβερνητικών υπηρεσιών και την οικονομική αναστάτωση.

Συνήθως, το κόμμα που πυροδοτεί ένα shutdown και διατυπώνει τις πολιτικές απαιτήσεις - στην προκειμένη περίπτωση, οι Δημοκρατικοί - είναι αυτό που επιρρίπτει την ευθύνη στο κοινό. Αν εξελιχθούν έτσι τα πράγματα, το κόμμα μπορεί να συμπεράνει ότι έχει τονίσει όσο το δυνατόν περισσότερο το επιχείρημά του και να μειώσει τις απώλειές του.

Ακόμα και χωρίς απτά κέρδη, οι Δημοκρατικοί έχουν θέσει στο προσκήνιο τις ασφαλιστικές επιδοτήσεις στην υγεία που λήγουν και τις εγκεκριμένες από τους Ρεπουμπλικάνους περικοπές στην υγειονομική περίθαλψη για τους φτωχούς, οι οποίες θα τεθούν σε ισχύ για δεκάδες εκατομμύρια Αμερικανούς τους επόμενους μήνες.

Όταν ξεκινήσει λοιπόν, αυτό το παιχνίδι της απόδοσης ευθυνών, θα μπορούσαν να βρίσκονται σε καλύτερη θέση για να αποκομίσουν τα πολιτικά οφέλη.

Οι Ρεπουμπλικάνοι κάνουν παραχωρήσεις

Αυτή τη στιγμή, οι Ρεπουμπλικάνοι αισθάνονται ότι βρίσκονται σε θέση ισχύος - και σκέφτονται νέους τρόπους για να αυξήσουν τον πόνο που αισθάνονται οι Δημοκρατικοί. Αλλά είναι πιθανό να κάνουν λάθος υπολογισμούς και να καταλήξουν να είναι αυτοί που θα βιώσουν τον πόνο.

Εκείνοι ήταν πίσω από τα περισσότερα shutdown στο παρελθόν, και το κοινό θα μπορούσε να τους θεωρήσει υπεύθυνους και αυτή τη φορά. Ίσως, είναι από συνήθεια ή ίσως επειδή πάνω στο ζήλο τους να μειώσουν τις κυβερνητικές υπηρεσίες και τους μισθούς των εργαζομένων, οι Ρεπουμπλικάνοι υπερβάλλουν.

Σε αυτό το σενάριο, οι Ρεπουμπλικάνοι παρέχουν κάποιο είδος επαρκούς εγγύησης στους Δημοκρατικούς ότι θα βοηθήσουν στην επέκταση των επιδοτήσεων ασφάλισης της υγείας.

Δεν είναι ένα εντελώς αδιανόητο σενάριο, δεδομένου ότι οι Ρεπουμπλικάνοι είναι αυτή τη στιγμή διχασμένοι ως προς το εάν αυτές οι επιδοτήσεις - οι οποίες βοηθούν τους δικούς τους ψηφοφόρους χαμηλού εισοδήματος καθώς και τους Δημοκρατικούς - θα πρέπει να συνεχιστούν. Αυτή θα ήταν μια παραχώρηση που θα μπορούσε, τελικά, να ενισχύσει τις δικές τους εκλογικές προοπτικές και να εκτονώσει μια προφανή γραμμή επίθεσης των Δημοκρατικών στις ενδιάμεσες εκλογές του επόμενου έτους.

Οι Ρεπουμπλικάνοι έχουν δηλώσει ότι δεν θα διαπραγματευτούν, αλλά είναι πιθανό να δούμε να υπάρχει κάποιο είδος συμβιβασμού κάτω από την υπερβολικά έντονη ρητορική τους.

Το shutdown παρατείνεται (και χάνουν και οι δύο πλευρές)

Αυτή τη στιγμή, η υπερβολική ρητορική και η οξύτητα είναι σχεδόν το μόνο που υπάρχει. Ο Τραμπ μοιράζεται χλευαστικά βίντεο των αντιπάλων του, τα οποία δημιουργούνται από τεχνητή νοημοσύνη. Οι Δημοκρατικοί απάντησαν με φωτογραφίες Τραμπ-Έπσταϊν και υποσχέθηκαν ότι θα συνεχίσουν αυτή τη μάχη μακροπρόθεσμα.

Το τελευταίο shutdown διήρκεσε 35 ημέρες, αριθμός ρεκόρ, και έληξε μόνο αφού άρχισαν τα προβλήματα στα αεροπορικά ταξίδια στις ΗΠΑ. Και αυτό ήταν μόνο ένα μερικό shutdown, καθώς είχε εγκριθεί κάποια κυβερνητική χρηματοδότηση. Αυτή τη φορά, οι συνέπειες θα μπορούσαν να είναι πιο σοβαρές.

Αν αυτό συνεχιστεί για αρκετό καιρό, ίσως να μην έχει σημασία ποιος «νικάει» αναγκάζοντας την άλλη πλευρά να υποχωρήσει. Και οι δύο πλευρές θα έχουν πλέον αρκετές ευθύνες.

Σε ένα τέτοιο σενάριο, οι εν ενεργεία βουλευτές και από τα δύο κόμματα υφίστανται τις συνέπειες στις κάλπες του χρόνου και το κοινό γίνεται ακόμη πιο δυσαρεστημένο με την κατάσταση.

Πηγή: skai.gr

