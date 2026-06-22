Το «νερό στο αυλάκι» της Χάλκης

Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον, αλλά και τη συνήθη διπλωματική επιφύλαξη, παρακολουθούν στην Αθήνα τις πληροφορίες που θέλουν τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν να δίνει εντολή για επανεκκίνηση των συνομιλιών σχετικά με την επαναλειτουργία της Θεολογικής Σχολής της Χάλκης. Η αναφορά του μητροπολίτη Χαλκηδόνος Εμμανουήλ ότι «το νερό μπήκε στο αυλάκι» θεωρείται από πολλούς η πιο αισιόδοξη δημόσια τοποθέτηση που έχει γίνει εδώ και χρόνια γύρω από ένα ζήτημα το οποίο παραμένει ανοιχτό από το 1971.

Στο ελληνικό ΥΠΕΞ αποφεύγουν προς το παρόν τους πανηγυρισμούς. Όχι επειδή υποτιμούν τη σημασία της κίνησης, αλλά επειδή έχουν δει στο παρελθόν αρκετές φορές το θέμα να επανέρχεται στην επικαιρότητα χωρίς να καταλήγει σε απτό αποτέλεσμα. Η διαφορά αυτή τη φορά, σύμφωνα με διπλωματικές εκτιμήσεις, είναι ότι φαίνεται να έχει δοθεί πολιτική κατεύθυνση από το ανώτατο επίπεδο της τουρκικής ηγεσίας για να προχωρήσει η σχετική διαδικασία.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και το ότι το θέμα είχε τεθεί από τον Ντόναλντ Τραμπ στις επαφές του με τον Τούρκο πρόεδρο. Γνώστες των ελληνοτουρκικών σημειώνουν ότι η Άγκυρα επιδιώκει το τελευταίο διάστημα να στείλει ορισμένα μηνύματα καλής θέλησης προς τη Δύση και τις Ηνωμένες Πολιτείες, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι οι αποφάσεις έχουν ήδη ληφθεί ή ότι τα εμπόδια έχουν ξεπεραστεί.

Προς το παρόν, πάντως, το ενδιαφέρον μεταφέρεται από τις δηλώσεις στις πράξεις. Και στην Αθήνα γνωρίζουν καλά ότι η πραγματική είδηση δεν θα είναι η επανεκκίνηση των συνομιλιών, αλλά η ημέρα που θα ανοίξουν ξανά οι πόρτες της Θεολογικής Σχολής της Χάλκης έπειτα από περισσότερες από πέντε δεκαετίες σιωπής.

Η Αθήνα δεν έκρυψε τη δυσαρέσκειά της

Η χθεσινή ανακοίνωση του υπουργείου Εξωτερικών για την απέλαση Ελλήνων συνδικαλιστών από το Ισραήλ μόνο απαρατήρητη δεν πέρασε στους διπλωματικούς κύκλους. Και αυτό γιατί η Αθήνα επέλεξε να εκφράσει δημοσίως τη δυσαρέσκειά της προς τις ισραηλινές Αρχές, σε μια περίοδο κατά την οποία οι σχέσεις των δύο χωρών βρίσκονται σε ιδιαίτερα υψηλό επίπεδο συνεργασίας.

Διπλωματικές πηγές σημείωναν ότι η ανακοίνωση δεν εκδόθηκε τυχαία, καθώς οι Έλληνες πολίτες είχαν, σύμφωνα με την ελληνική πλευρά, εκπληρώσει όλες τις τυπικές προϋποθέσεις εισόδου και είχαν δηλώσει εξαρχής τον προορισμό και τον σκοπό του ταξιδιού τους. Η δημόσια τοποθέτηση του υπουργείου Εξωτερικών ερμηνεύεται ως μήνυμα ότι, παρά τη στρατηγική συνεργασία Αθήνας και Ιερουσαλήμ, η Ελλάδα δεν προτίθεται να αφήνει αναπάντητα ζητήματα που αφορούν Έλληνες πολίτες.

Στο παρασκήνιο, πάντως, αρκετοί παρατηρούσαν ότι η συγκεκριμένη υπόθεση αναδεικνύει και τις δυσκολίες που δημιουργεί το ιδιαίτερα φορτισμένο κλίμα γύρω από το παλαιστινιακό, καθώς το Ισραήλ εμφανίζεται ολοένα πιο αυστηρό απέναντι σε αποστολές και επισκέψεις που συνδέονται με τη Δυτική Όχθη. Από ελληνικής πλευράς, η γραμμή παραμένει σταθερή: στήριξη της στρατηγικής σχέσης με το Ισραήλ, αλλά χωρίς εκπτώσεις στην προάσπιση των δικαιωμάτων Ελλήνων πολιτών ή στην παραδοσιακή θέση υπέρ της ανάγκης διατήρησης διαύλων επικοινωνίας και με την παλαιστινιακή πλευρά.

Κάπως έτσι, μια φαινομενικά «τεχνική» υπόθεση στο αεροδρόμιο εξελίχθηκε σε μια μικρή αλλά όχι αδιάφορη διπλωματική ενόχληση ανάμεσα σε δύο κατά τα άλλα στενούς εταίρους.

Άγνοια… «πολλών κυβικών»

Και από τα εθνικά στα φορολογικά θέματα. Συνεργάτης του Αλέξη Τσίπρα άφησε τα δωρεάν εισιτήρια για όλους στα λεωφορεία και έπιασε αλλά τροχοφόρα, ενημερώνοντας την κοινή γνώμη ότι η ΕΛΑΣ «θα φορολογήσει αυτοκίνητα 3.000 κυβικών». Τα έχουμε ξανακούσει αυτά, ωστόσο τέτοιες δηλώσεις σήμερα είναι εκτός πραγματικότητας. Οι σύγχρονοι κροίσοι (και όχι μόνο) επιλέγουν premium ηλεκτρικά αυτοκίνητα υψηλών επιδόσεων. Εκεί η ισχύς μετριέται σε κιλοβάτ (kW) ή ίππους, και σίγουρα όχι σε κυβικά εκατοστά.

Ακόμα και στα συμβατικά ή υβριδικά αυτοκίνητα, οι κατασκευαστές έχουν στραφεί σε μικρότερους, τούρμπο κινητήρες. Παραδείγματος χάριν ένα πολυτελές SUV μπορεί να διαθέτει «μόνο» 1.500 κυβικά κάτω από το καπό, αλλά να κοστίζει μια περιουσία αποδίδοντας εκατοντάδες ίππους με τη βοήθεια ηλεκτροκινητήρα.

Το μέτρο για την φορολόγηση των «υψηλών κυβικών» (εποχής «Απαράδεκτων», άντε και λίγο πιο μετά) δεν εφαρμόστηκε όταν είχε επαφή με την πραγματικότητα, και δεν ανταποκρίνεται στη σημερινή αγορά αυτοκινήτου και τη σημερινή τεχνολογία με αποτέλεσμα να ακούγεται αναχρονιστικό, μια εξαγγελία δίχως αντίκρισμα που δείχνει άγνοια «πολλών κυβικών».

Στο Ζάππειο «μια μέρα περιπατούσα»

Στο Ζάππειο «μια μέρα περιπατούσα», και εντόπισα σκαλωσιές και καθίσματα... Κάπως έτσι θα πρέπει να ένιωσαν Αθηναίοι και τουρίστες όταν αντίκρισαν μια ακαλαίσθητη κατασκευή 1.200 θέσεων, για να γίνει ένα ακόμη φεστιβάλ, η οποία μάλιστα κρύβει εντελώς το νεοκλασικό μέγαρο από την πλευρά της Βασιλίσσης Όλγας. Η υπόθεση θύμισε την αντίστοιχη εξαμβλωματική κατασκευή που είχε στηθεί πέρυσι στην είσοδο του Παναθηναϊκού Σταδίου, και υπογραμμίζει την εξόχως προβληματική σχέση των αρμόδιων φορέων με τα μνημεία που υποτίθεται ότι καλούνται να προστατεύσουν. Η κοινωνία των πολιτών, τα κοινωνικά δίκτυα, ευτυχώς αντέδρασαν. Όμως η ιστορία αυτή ας μας γίνει επιτέλους μάθημα, γιατί το «πολλάκις εξαμαρτείν» δεν χαρακτηρίζει τους σοφούς (φορείς). Καλά τα κέρδη, αλλά η αισθητική δεν αγοράζεται θα έλεγε κανείς. Ευτυχώς τη Δευτέρα το «ξήλωμα» άρχισε.

Πηγή: skai.gr

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