Δυο παλαιστίνιοι άμαχοι σκοτώθηκαν και άλλοι τραυματίστηκαν σε πλήγμα ισραηλινού μη επανδρωμένου αεροσκάφους όχι μακριά από ισλαμικό τέμενος στη συνοικία Σουτζάια της πόλης της Γάζας, μετέδωσε χθες Παρασκευή το επίσημο παλαιστινιακό πρακτορείο ειδήσεων WAFA.

Από την πλευρά του, ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι ομάδα μαχητών προσπάθησε να τοποθετήσει εκρηκτικό μηχανισμό κοντά σε θέση του ισραηλινού στρατού και σε αντίδραση η πολεμική αεροπορία τους έπληξε για να εξαλείψει την απειλή.

Η πρώτη φάση της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός, που κλείστηκε κατόπιν έμμεσων διαπραγματεύσεων ανάμεσα στο Ισραήλ και το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα Χαμάς και τέθηκε σε εφαρμογή τη 19η Ιανουαρίου, τυπικά έληξε το περασμένο Σάββατο.

Οι έμμεσες διαπραγματεύσεις για τη δεύτερη φάση δεν έχουν αρχίσει ακόμη και είναι ασαφές το εάν, το κατά πόσον κι ως πότε τα μέρη θα συνεχίσουν να τηρούν τη συμφωνία που έκλεισαν με μεσολάβηση του Κατάρ, της Αιγύπτου και των ΗΠΑ, η οποία σταμάτησε τον καταστροφικό πόλεμο που μαινόταν για 15 μήνες στον παλαιστινιακό θύλακο υπό πολιορκία.

