Τουλάχιστον 35 πολίτες έχασαν τη ζωή τους κατά τη διάρκεια επίθεσης σε χωριό στην εμπόλεμη ανατολική ΛΔ Κονγκό, αποδιδόμενης σε παραστρατιωτικούς μαχόμενους στο πλευρό των δυνάμεων της κυβέρνησης, ανέφεραν χθες Παρασκευή πηγές στις δυνάμεις ασφαλείας, στις υπηρεσίες υγείας, αξιωματούχος και κάτοικοι.

Η έφοδος εξαπολύθηκε τη νύχτα της Τετάρτης στο χωριό Ταμπί, στην περιφέρεια Μασισί, στα χέρια του ένοπλου κινήματος M23, που υποστηρίζεται από τη Ρουάντα, στην επαρχία Βόρειο Κίβου.

Πηγή του Γαλλικού Πρακτορείου στα σώματα ασφαλείας ανέφερε ότι τουλάχιστον 35 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στην επίθεση· τοπικές πηγές κι αυτόπτης μάρτυρας μίλησαν για πάνω από 40 νεκρούς.

Σύμφωνα με κοινοτικό αξιωματούχο και ιατρική πηγή, οι κάτοικοι του χωριού επέστρεψαν πρόσφατα, αφού το είχαν εγκαταλείψει για να σωθούν από τις μάχες ανάμεσα στο M23 και στον στρατό της ΛΔ Κονγκό και συμμαχικές παραστρατιωτικές οργανώσεις.

«Οι παραστρατιωτικοί ‘Ουαζαλέντο’ (σ.σ. ‘πατριώτες’ στη γλώσσα σουαχίλι) επιτέθηκαν στο Ταμπί, όπου είχαν αρχίσει να επιστρέφουν κάτοικοι (...) άνοιξαν πυρ και άμαχοι σκοτώθηκαν», είπε ο κοινοτικός αξιωματούχος, κάνοντας λόγο για 43 νεκρούς.

«Οδήγησαν ορισμένα θύματα σε εκκλησία και κατόπιν τα τουφέκισαν. Κάποιοι που ήταν σε χωράφια σκοτώθηκαν επιτόπου. Άλλη ομάδα πολιτών που βρισκόταν μέσα σε σπίτι» που πυρπολήθηκε «κάηκαν μέσα σ’ αυτό», πρόσθεσε, μιλώντας υπό τον όρο να μην κατονομαστεί.

Οι Ουαζαλέντο «επιτέθηκαν σε κατοίκους» του Ταμπί, είπε εργαζόμενος στον τομέα της υγείας στην περιοχή. «Κάποιοι που βρίσκονταν μέσα σε σπίτι έχασαν τη ζωή τους όταν οι Ουαζαλέντο του έβαλαν φωτιά», πρόσθεσε, μιλώντας για 44 νεκρούς.

Τραυματίες διακομίστηκαν σε νοσοκομείο και «κάτοικοι άρχισαν να φεύγουν» ξανά από την κοινότητα, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

«Περί τις 03:00 τη νύχτα της Τετάρτης, Ουαζαλέντο μας επιτέθηκαν μέσα στα σπίτια μας» σκοτώνοντας 47 ανθρώπους, είπε κάτοικος που δεν θέλησε να δώσει τα στοιχεία του.

«Οι περισσότεροι έχασαν τη ζωή τους μέσα σε σπίτι που πυρπόλησαν» οι παραστρατιωτικοί, ενώ «άλλοι σκοτώθηκαν από σφαίρες. Το πρωί, μετρήσαμε 47 πτώματα», που θάφτηκαν σε ομαδικό τάφο, πρόσθεσε ο κάτοικος.

«Ορισμένα θύματα είχαν απανθρακωθεί σε βαθμό που ήταν αδύνατη η αναγνώρισή τους», συμπλήρωσε.

Διάφορες ομάδες συγκροτούν τους Ουαζαλέντο, βοηθητικούς των Ενόπλων Δυνάμεων της ΛΔ Κονγκό (ΕΔΛΔΚ) στον πόλεμο εναντίον του M23, που έχουν κατηγορηθεί επανειλημμένα για εγκλήματα με θύματα αμάχους.

Το M23, που επίσης κατηγορείται για ωμότητες, κι υποστηρίζεται σύμφωνα με ειδικούς του ΟΗΕ από περίπου 4.000 στρατιωτικούς της Ρουάντας, ξαναπήρε το 2021 τα όπλα εναντίον της κυβέρνησης στην Κινσάσα. Αρχικά κατέλαβε μεγάλο μέρος της επαρχίας Βόρειο Κίβου, που γειτνιάζει με τη Ρουάντα.

Πρόσφατη έφοδος-αστραπή του επέτρεψε να κυριεύσει την Γκόμα, πρωτεύουσα της επαρχίας του Βόρειου Κίβου, και την Μπουκάβου, πρωτεύουσα της γειτονικής επαρχίας Νότιο Κίβου.

Η ανατολική ΛΔ Κονγκό σπαράσσεται εδώ και τρεις δεκαετίες από ένοπλες συγκρούσεις και φρικαλεότητες.

