Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Ο Ρεζά Παχλαβί κάλεσε Ισραήλ και ΗΠΑ να προστατεύσουν τις πολιτικές υποδομές

Ο Ρεζά Παχλαβί, γιος του τελευταίου Σάχη του Ιράν και εξόριστος στις Ηνωμένες Πολιτείες, κάλεσε το Ισραήλ και τις ΗΠΑ να αποφύγουν πλήγματα σε πολιτικές υποδομές

Ρεζά Παχλαβί

Ο Ρεζά Παχλαβί, γιος του τελευταίου Σάχη του Ιράν και εξόριστος στις Ηνωμένες Πολιτείες, κάλεσε το Ισραήλ και τις ΗΠΑ να αποφύγουν πλήγματα σε πολιτικές υποδομές.

«Ζητώ από τον πρόεδρο [των ΗΠΑ Ντόναλντ] Τραμπ και τον πρωθυπουργό [του Ισραήλ Μπενιαμίν] Νετανιάχου να συνεχίσουν να στοχεύουν το καθεστώς και τον μηχανισμό καταστολής του, αποφεύγοντας παράλληλα τις πολιτικές υποδομές που οι Ιρανοί θα χρειαστούν για να ανοικοδομήσουν τη χώρα μας», έγραψε σε ανάρτησή του στο X.

Υπενθυμίζεται ότι ο Τραμπ ανακοίνωσε το βράδυ του Σαββάτου ότι οι ιρανικές μονάδες ηλεκτροπαραγωγής θα καταστραφούν εάν τα Στενά του Ορμούζ δεν ανοίξουν εντός 48 ωρών.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Ρεζά Παχλαβί Ντόναλντ Τραμπ Ιράν ΗΠΑ Ισραήλ Κρίση στη Μέση Ανατολή
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
2 0 Bookmark