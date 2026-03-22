Ο Ρεζά Παχλαβί κάλεσε Ισραήλ και ΗΠΑ να προστατεύσουν τις πολιτικές υποδομές

Ο Ρεζά Παχλαβί, γιος του τελευταίου Σάχη του Ιράν και εξόριστος στις Ηνωμένες Πολιτείες, κάλεσε το Ισραήλ και τις ΗΠΑ να αποφύγουν πλήγματα σε πολιτικές υποδομές.
«Ζητώ από τον πρόεδρο [των ΗΠΑ Ντόναλντ] Τραμπ και τον πρωθυπουργό [του Ισραήλ Μπενιαμίν] Νετανιάχου να συνεχίσουν να στοχεύουν το καθεστώς και τον μηχανισμό καταστολής του, αποφεύγοντας παράλληλα τις πολιτικές υποδομές που οι Ιρανοί θα χρειαστούν για να ανοικοδομήσουν τη χώρα μας», έγραψε σε ανάρτησή του στο X.
Υπενθυμίζεται ότι ο Τραμπ ανακοίνωσε το βράδυ του Σαββάτου ότι οι ιρανικές μονάδες ηλεκτροπαραγωγής θα καταστραφούν εάν τα Στενά του Ορμούζ δεν ανοίξουν εντός 48 ωρών.
ایران، جمهوری اسلامی نیست.— Reza Pahlavi (@PahlaviReza) March 22, 2026
زیرساختهای غیرنظامی ایران، متعلق به ملت ایران و سرمایهی آینده ایران آزاد است. زیرساختهای جمهوری اسلامی، ماشین سرکوب و تروری است که برای جلوگیری از تحقق آن آینده به کار گرفته شده است.
ایران باید حفاظت شود؛ جمهوری اسلامی باید ریشهکن شود.
