Σε πορεία σύγκρουσης με τον Τραμπ ο Πάπας Λέων

Σε πορεία σύγκρουσης με τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ είναι ο πρώτος Αμερικανός Πάπας. Και το τελευταίο ρήγμα στις σχέσεις Βατικανού - Λευκού Οίκου είναι η αμερικανική επέμβαση στη Βενεζουέλα.

Ο Τραμπ δήλωσε πως οι ΗΠΑ θα μπορούσαν να διοικήσουν τη χώρα, ενώ ο Πάπας Λέων εκφώνησε ομιλία στην πλατεία του Αγίου Πέτρου την Κυριακή, καλώντας σε διαφύλαξη της κυριαρχίας της Βενεζουέλας.

Στους συντηρητικούς του κινήματος MAGA, η δήλωση αυτή δεν άρεσε. Αν και ο Πάπας Λέων έχει λιγότερο επιθετικό τόνο απέναντι στον Τραμπ, από τον αείμνηστο Πάπα Φραγκίσκο, είναι σε σύγκρουση με την αμερικανική κυβέρνηση για διάφορα θέματα όπως οι πόλεμοι, η μετανάστευση, οι απελάσεις, τα δικαιώματα της LGBTQ+ κοινότητας και η κλιματική αλλαγή.

Ως ηγέτης μιας παγκόσμιας κοινότητας 1,4 δισεκατομμυρίων καθολικών, ο Λέων κατέχει μια σπάνια θέση επιρροής που του επιτρέπει να αμφισβητεί τις πολιτικές του Τραμπ, και αντίστοιχα ο πρόεδρος των ΗΠΑ πρέπει να επιδεικνύει προσοχή απέναντι στο Βατικανό.

Όπως αναφέρει το Politico, είναι γνωστό πως ο Τραμπ απολαμβάνει να βρίζει τους επικριτές τους, ωστόσο απέναντι στον ποντίφικα δείχνει μια ασυνήθιστη, για τα δεδομένα του, αυτοσυγκράτηση. Αυτό οφείλεται εν μέρει, λόγω και του μεγάλου αριθμού των καθολικών που βρίσκονται στο εκλογικό του σώμα.

«Ο Λέων δεν επιδιώκει τη σύγκρουση όπως ο Φραγκίσκος, ο οποίος κάποιες φορές απολάμβανε τις διαμάχες», δήλωσε ο Κρις Γουάιτ, συγγραφέας του βιβλίου «Πάπας Λέων XIV: Μέσα στο Κονκλάβιο και η Αυγή μιας Νέας Παποσύνης».

«Αλλά αν και έχει διαφορετικό ύφος, είναι σαφώς η συνέχεια του Φραγκίσκου. Αρχικά υπήρχε μια στάση αναμονής, αλλά για πολλούς καθολικούς υποστηρικτές του MAGA, ο Λέων αμφισβητεί βασικές πεποιθήσεις», σημείωσε.

Πεδίο «μάχης» το μεταναστευτικό

Τους τελευταίους μήνες, το μεταναστευτικό έχει γίνει το κύριο πεδίο «μάχης» μεταξύ του φιλελεύθερου Πάπα και των συντηρητικών των ΗΠΑ.

Ο Πάπας κάλεσε τους ανώτερους κληρικούς του να μιλήσουν ανοιχτά για την ανάγκη προστασίας των ευάλωτων μεταναστών, και οι Αμερικανοί επίσκοποι καταδίκασαν την «απάνθρωπη ρητορική και βία» που στρέφεται εναντίον των ανθρώπων που στοχεύουν οι πολιτικές απέλασης του Τραμπ.

Ο Λέων στη συνέχεια έκανε δημόσια έκκληση να αντιμετωπίζονται οι μετανάστες στις ΗΠΑ «ανθρώπινα» και «με αξιοπρέπεια».

Η υποστήριξη του Πάπα ενθάρρυνε τους επισκόπους της Φλόριντα να ζητήσουν αναστολή των επιδρομών της Υπηρεσίας Μετανάστευσης και Τελωνείων κατά τη διάρκεια των Χριστουγέννων. «Μην γίνετε σαν τον Γκριντς που έκλεψε τα Χριστούγεννα», δήλωσε χαρακτηριστικά ο αρχιεπίσκοπος Τόμας Βένσκι του Μαϊάμι.

Σαν απάντηση, το Υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας χαρακτήρισε τις συλλήψεις ως «χριστουγεννιάτικο δώρο στους Αμερικανούς».

Ο Λέων απομάκρυνε επίσης τον καρδινάλιο Τίμοθι Ντόλαν, τον αγαπημένο υποψήφιο του Τραμπ για τη θέση του Πάπα και αγαπημένο του συντηρητικού καναλιού Fox News, από αρχιεπίσκοπο της Νέας Υόρκης, αντικαθιστώντας τον με έναν επίσκοπο που είναι γνωστός για τις φιλομεταναστευτικές του απόψεις.

Διχασμένοι οι καθολικοί στις ΗΠΑ

Όπως σημειώνει το Politico, η καθολική κοινότητα στις ΗΠΑ είναι διχασμένη. Για τον Τραμπ, οι καθολικοί δεν είναι καθόλου δευτερεύον θέμα, καθώς αποτελούν το 22% του εκλογικού του σώματος, σύμφωνα με δημοσκόπηση του Pew Research Center. Ενώ ο Πάπας έχει φιλελεύθερες ιδέες, πολλοί καθολικοί υποστηρικτές του MAGA υιοθετούν μια πολύ πιο αυστηρή στάση σε θέματα όπως η μετανάστευση, η σεξουαλική ταυτότητα και η κλιματική αλλαγή.

Όμως για τους επικριτές του από το συντηρητικό καθολικό στρατόπεδο του MAGA, ο Πάπας είναι «αναθεματισμένος».

Πέρυσι, ο Λέων ευλόγησε ένα κομμάτι πάγου από τη Γροιλανδία και επέκρινε τους πολιτικούς ηγέτες που αγνοούν την κλιματική αλλαγή. Είπε ότι οι υποστηρικτές της θανατικής ποινής δεν μπορούν να ισχυρίζονται με αξιοπιστία ότι είναι υπέρ της ζωής και υποστήριξε ότι οι Χριστιανοί και οι Μουσουλμάνοι μπορούν να είναι φίλοι.

Έχει επίσης δείξει μια πιο ανεκτική στάση απέναντι στους καθολικούς που είναι στην LGBTQ+ κοινότητα, επιτρέποντάς τους να προσκυνήσουν στη Βασιλική του Αγίου Πέτρου.

Για αυτό δεν είναι περίεργο που η στενή συνεργάτιδα του Τραμπ και συνωμοσιολόγος Λάουρα Λούμερ, χαρακτήρισε τον Λέοντας ως «μαρξιστή».

Οι συντηρητικοί καθολικοί που υποστηρίζουν τον Τραμπ τον έχουν χαρακτηρίσει σε διάφορους όρους, μεταξύ των οποίων και ως «αποστάτη» και «αντι-Τραμπικό».

«Κάποιοι Πάπες είναι ευλογία και κάποιοι τιμωρία», έγραψε στο X ο ακροδεξιός σχολιαστής Τζακ Ποσομπιέκ.

Ποντίφικας από το Σικάγο

Αρχικά υπήρχαν ελπίδες ότι ο Λέων θα μπορούσε να χτίσει γέφυρες με τους σκληροπυρηνικούς στις ΗΠΑ. Άλλωστε είναι Αμερικανός: φορά Apple Watch, παρακολουθεί μπέιζμπολ και οι Αμερικανοί καθολικοί δύσκολα μπορούν να τον απορρίψουν ως «ξένο». Ο Αργεντινός Φραγκίσκος, αντίθετα, συχνά παρουσιαζόταν από επικριτές του ως αντιαμερικανός και επηρεασμένος από τις πολιτικές φτωχότερων χωρών.

Ο Λέων δεν μπορεί να παραμεριστεί τόσο εύκολα.

Στις αρχές της παποσύνης του, ο Λέων έδειξε σημάδια ότι ήθελε να σταθεροποιήσει την Εκκλησία ύστερα από χρόνια εσωτερικών συγκρούσεων και έκανε κάποιες παραχωρήσεις στους συντηρητικούς, χωρίς ωστόσο να καταφέρει να τους καθησυχάσει.

Μετά την εκλογή του Λέοντος από το κονκλάβιο, ο πρώην στρατηγικός σύμβουλος του Τραμπ, Στιβ Μπάνον, δήλωσε στο POLITICO ότι η εκλογή του ήταν «η χειρότερη επιλογή για τους καθολικούς του MAGA».

Ο Τραμπ είχε μακροχρόνια αντιπαράθεση με τον Φραγκίσκο, ο οποίος καταδίκασε το τείχος στα σύνορα των ΗΠΑ και επέκρινε τις μεταναστευτικές πολιτικές του Αμερικανού προέδρου.

Ο Φραγκίσκος φαινόταν να απολαμβάνει τη σύγκρουση, όμως ο Λέων είναι διαφορετικός χαρακτήρας. Πιο εσωστρεφής από τη φύση του, αποφεύγει την αντιπαράθεση. Ωστόσο, η αποφασιστικότητά του να υπερασπίζεται όσα θεωρεί αδιαπραγμάτευτες ηθικές αρχές -ιδίως την προστασία των αδύναμων- συγκρούεται όλο και περισσότερο με τις βασικές παραδοχές του τραμπισμού.

Ο Τραμπ βρέθηκε έντονα στο προσκήνιο κατά τη διάρκεια του κονκλαβίου, με ένα ΑΙ βίντεο να τον απεικονίζει ως Πάπα. Η κίνηση αυτή θεωρήθηκε από ορισμένους κύκλους του Βατικανού ως μια «προειδοποίηση τύπου μαφίας».

Σύμφωνα με αξιωματούχο του Βατικανού, ο Λέων δεν επιλέχθηκε ως προσωπικότητα απέναντι στον Τραμπ. Αντιθέτως, η εθνικότητά του πιθανότατα θεωρήθηκε από ορισμένους καρδινάλιους «καθησυχαστική», υποδηλώνοντας ότι θα ήταν υπόλογος και διαφανής στη διακυβέρνηση και τα οικονομικά.

Ωστόσο, παρότι ο Λέων δεν φαίνεται να επιδιώκει ενεργά σύγκρουση με τον Τραμπ, οι κοσμοθεωρίες των δύο ανδρών μοιάζουν ασύμβατες.

«Θα αποφύγει τις προσωπικές αναφορές» είπε ο ίδιος αξιωματούχος. «Θα διατυπώσει τη διδασκαλία της Εκκλησίας, όχι ως αντίδραση στον Τραμπ, αλλά ως πράγματα που θα έλεγε ούτως ή άλλως».

Παρά τις επιθέσεις στον Λέοντα από συμμάχους του, ο ίδιος ο Τραμπ φάνηκε επιφυλακτικός απέναντι σε μια άμεση αναμέτρηση. Όταν ρωτήθηκε για τον Πάπα σε συνέντευξη στο Politico, έδειξε μεγαλύτερο ενδιαφέρον να μιλήσει για τη συνάντησή του με τον αδελφό του ποντίφικα στη Φλόριντα, τον οποίο χαρακτήρισε «γερό MAGA».

Όταν πιέστηκε για το αν θα συναντούσε τον ίδιο τον Πάπα, απάντησε τελικά: «Βεβαίως θα το κάνω. Γιατί όχι;».

Το ενδεχόμενο σύγκρουσης αναμένεται να γίνει πιο σαφές καθώς ο Λέων φιλοξενεί αυτή την εβδομάδα μια σύνοδο, γνωστή ως έκτακτο κονσιστόριο, την πρώτη από το 2014, η οποία αναμένεται να παραδώσει ένα σχέδιο για τη μελλοντική πορεία της Εκκλησίας. Η πρώτη του δημοσίευση για κοινωνικά ζητήματα, όπως η ανισότητα και η μετανάστευση, αναμένεται επίσης τους επόμενους μήνες.

«Θα χρησιμοποιήσει [τη σύνοδο] για να μιλήσει για το πώς βλέπει το μέλλον» είπε διπλωμάτης που υπηρετεί στο Βατικανό. «Θα δώσει στους συνεργάτες του μια αίσθηση για το προς τα πού κατευθύνεται. Μπορεί να τη χρησιμοποιήσει ως δοκιμαστικό πεδίο ή να τους ζητήσει να προτείνουν λύσεις».

Είναι ασφαλές να υποθέσει κανείς ότι ο Λέων δεν πρόκειται να παρουσιάσει μια ατζέντα ευθυγραμμισμένη με το MAGA.

Η τελική ισορροπία ισχύος μπορεί επίσης να ευνοεί τον Πάπα.

Ο Τραμπ πρέπει να υπολογίζει σε εκλογές και πολιτικά χρονοδιαγράμματα, ενώ ο Λέων, εκλεγμένος εφ’ όρου ζωής, όχι. Στα 70 του χρόνια, και ως τενίστας σε καλή φυσική κατάσταση, ο Λέων φαίνεται σε θέση να διαμορφώσει την καθολική πολιτική πολύ μετά το πέρασμα της εποχής του Τραμπ. «Δεν βιάζεται» είπε ο αξιωματούχος του Βατικανού. «Ο χρόνος είναι με το μέρος του».



Πηγή: skai.gr

