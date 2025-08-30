Στην Κίνα θα ταξιδέψει αυτό το Σαββατοκύριακο ο Βλαντιμίρ Πούτιν για αυτό που το Κρεμλίνο χαρακτήρισε μια «πραγματικά άνευ προηγουμένου» επίσκεψη στον σημαντικότερο σύμμαχό του, η οποία έρχεται σε μια στιγμή που διεξάγονται κρίσιμες συνομιλίες με την Ουκρανία.

Κατά τη διάρκεια του ταξιδιού, το οποίο αναμένεται να διαρκέσει σχεδόν μία εβδομάδα - ασυνήθιστα μεγάλη διάρκεια για τον Ρώσο ηγέτη - θα παραστεί στη σύνοδο κορυφής του Οργανισμού Συνεργασίας της Σαγκάης, θα έχει συνομιλίες με τον Σι Τζιπίνγκ και θα παρακολουθήσει την στρατιωτική παρέλαση της Ημέρας της Νίκης στο Πεκίνο για τα 80 χρόνια από την ήττα της Ιαπωνίας στον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Ο Πούτιν αναμένεται να είναι ο κεντρικός προσκεκλημένος μαζί με τον Κιμ Γιονγκ Ουν της Βόρειας Κορέας και τους ηγέτες του Ιράν και της Κούβας.

Σύμφωνα με τους αναλυτές, ένα από τα βασικά θέματα της ατζέντας θα είναι η ευθυγράμμιση των θέσεων του Πούτιν και του Σι στον πόλεμο στην Ουκρανία, εν μέσω των προσπαθειών των ΗΠΑ για τον τερματισμό των μαχών.

«Είναι μια σημαντική στιγμή γι' αυτούς να συζητήσουν για το πού οδεύει ο πόλεμος και πόσο πιθανό είναι να σταματήσει στο εγγύς μέλλον», δήλωσε ο Αλεξάντερ Γκαμπούεφ, διευθυντής του Κέντρου Carnegie Russia Eurasia. Επισήμανε επίσης, ότι η Μόσχα θέλει να μάθει αν μπορεί να περιμένει περαιτέρω βοήθεια από την Κίνα και πώς θα αντιδράσει το Πεκίνο εάν οι ΗΠΑ της ζητήσουν να ασκήσει πίεση στη Ρωσία για να τερματίσει τις μάχες.

«Οι δύο ηγέτες πρέπει να συγκρίνουν τις απόψεις τους και να βεβαιωθούν ότι βρίσκονται στην ίδια σελίδα. Αυτό είναι σημαντικό επειδή ο πόλεμος έχει γίνει ένας από τους κύριους πυλώνες της σχέσης τους», είπε.

Αναμφισβήτητα, η Κίνα έχει αναδειχθεί σε οικονομική σανίδα σωτηρίας για τη Ρωσία κατά τη διάρκεια του πολέμου στην Ουκρανία, και το Κίεβο έχει δηλώσει ολοένα και πιο ανοιχτά για αυτό που αποκαλεί άμεση βοήθεια της Κίνας στην πολεμική προσπάθεια της Μόσχας. Το διμερές εμπόριο αυξήθηκε σε περισσότερα από 240 δισεκατομμύρια δολάρια πέρυσι, δηλαδή δύο τρίτα πιο πάνω από ό,τι πριν από την εισβολή στην Ουκρανία το 2022. Το Πεκίνο είναι πλέον ο κορυφαίος αγοραστής ρωσικού πετρελαίου και άνθρακα και σύντομα θα ξεπεράσει την Ευρώπη ως η κύρια αγορά φυσικού αερίου της Μόσχας.

Έτσι, η εξάρτηση της Ρωσίας από την Κίνα είναι απίθανο να εξαφανιστεί ακόμη και αν σταματήσουν οι εχθροπραξίες, δήλωσε ο Γκαμπούεφ. «Η Ρωσία θέλει να μάθει εάν η Κίνα θα αγοράσει περισσότερο πετρέλαιο και φυσικό αέριο μακροπρόθεσμα», είπε.

Ωστόσο, αν και το εμπόριο έφτασε σε επίπεδα ρεκόρ το 2024, έκτοτε έχει καταγράψει μείωση εν μέσω της πτώσης των ρωσικών εξαγωγών πετρελαίου προς την Κίνα, μια τάση που ο Πούτιν είναι πρόθυμος να αντιστρέψει στο Πεκίνο. Συγκεκριμένα, οι δύο πλευρές αναμένεται να συζητήσουν τον αγωγό φυσικού αερίου «Δύναμη της Σιβηρίας-2», που έχει προταθεί εδώ και καιρό, και τα σχέδια επέκτασης της υπάρχουσας πετρελαϊκής σύνδεσης με την Κίνα.

Οι συνομιλίες είναι επίσης πιθανό να θίξουν την εμβάθυνση της στρατιωτικής συνεργασίας μεταξύ Πεκίνου και Μόσχας, μια εξέλιξη που έχει ανησυχήσει τις δυτικές κυβερνήσεις.

Ενώ η Κίνα δεν παρέχει άμεση στρατιωτική βοήθεια, Αμερικανοί αξιωματούχοι λένε ότι το Πεκίνο έχει προμηθεύσει περίπου το 70% των εργαλειομηχανών και το 90% των ημιαγωγών που χρειάζεται η Ρωσία για την ανοικοδόμηση της πολεμικής της μηχανής. Σε αντάλλαγμα, πιστεύεται ότι η Κίνα λαμβάνει βοήθεια σε ευαίσθητες αμυντικές τεχνολογίες.

Η Κίνα ισχυρίζεται ότι είναι ουδέτερος μεσολαβητής στον πόλεμο στην Ουκρανία, αλλά στην πραγματικότητα οι δύο χώρες έχουν έρθει πιο κοντά από την έναρξη της εισβολής.

Η Ρωσία πρόσφατα πρότεινε το Πεκίνο να είναι μεταξύ των εγγυητών ασφαλείας της Ουκρανίας, αναβιώνοντας μια πρόταση που υπέβαλαν για πρώτη φορά Ρώσοι διαπραγματευτές κατά τη διάρκεια συνομιλιών στην Τουρκία την άνοιξη του 2022.

«Η Ρωσία και η Κίνα μοιράζονται μια παρόμοια άποψη για την ιστορία, παρουσιάζοντας τους εαυτούς τους ως τις νικήτριες δυνάμεις του Β' Παγκοσμίου Πολέμου. Αυτή η αίσθηση κοινού πεπρωμένου στηρίζει τώρα τη συνεργασία τους», δήλωσε ο Βασίλι Κασίν, του Ινστιτούτου Σπουδών Άπω Ανατολής της Ρωσικής Ακαδημίας Επιστημών στη Μόσχα.

Ο Κασίν είπε ότι οι εορτασμοί, με την παρουσία του Κιμ, θα μπορούσαν να δώσουν την ευκαιρία να εξομαλυνθούν επίσης οι εντάσεις γύρω από την αυξανόμενη συμμαχία της Μόσχας με την Πιονγιάνγκ, μια μετατόπιση που έχει προκαλέσει ενοχλήσεις στο Πεκίνο.

Η Κίνα παραδοσιακά ήταν ο στενότερος σύμμαχος της Βόρειας Κορέας, αλλά έχει χάσει μέρος της επιρροής της από την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία. Ο Κιμ έχει στείλει χιλιάδες στρατιώτες για να στηρίξουν τον πόλεμο της Μόσχας και σε αντάλλαγμα η Ρωσία έχει παράσχει στο απομονωμένο κράτος προηγμένη τεχνολογία πυραύλων και μη επανδρωμένων αεροσκαφών.

Η επίσκεψη του Πούτιν θα παρακολουθείται στενά στην Ουάσινγκτον, όπου αξιωματούχοι της κυβέρνησης Τραμπ έχουν προωθήσει την πολιτική της προσπάθειας να αποσπάσουν τη Μόσχα από το Πεκίνο και να τη στρέψουν προς τις ΗΠΑ.

Ωστόσο, οι περισσότεροι αναλυτές απορρίπτουν τέτοιες ελπίδες. «Οι σχέσεις μεταξύ Ρωσίας και Κίνας θα είναι πάντα στενές», δήλωσε ο Κασίν. «Ένα σενάριο στο οποίο η Ρωσία θα στρεφόταν εναντίον της Κίνας ή η Κίνα εναντίον της Ρωσίας είναι αδύνατο».

Οι δύο ηγέτες συναντώνται σε μια στιγμή που ο καθένας αισθάνεται πιο δυνατός για τους δικούς του λόγους. Η Κίνα κατάφερε να αποτρέψει έναν εμπορικό πόλεμο με τις ΗΠΑ, οι οποίες νωρίτερα αυτόν τον μήνα παρέτειναν την εκεχειρία τους με το Πεκίνο για άλλες 90 ημέρες, καθώς η Ουάσινγκτον προσπαθούσε να αποφύγει την αναζωπύρωση μιας σύγκρουσης που συγκλόνισε τις παγκόσμιες αγορές την άνοιξη. Το Πεκίνο επέδειξε την ισχύ του επιβάλλοντας αυστηρούς ελέγχους στις εξαγωγές σπάνιων γαιών που απειλούσαν την αμερικανική παραγωγή.

Ο Τραμπ απέφυγε επίσης να απειλήσει με δευτερογενείς κυρώσεις το Πεκίνο για τις αγορές ρωσικού πετρελαίου, ενώ αντίθετα στοχοποίησε την Ινδία.

Εν τω μεταξύ, η Ρωσία έχει αγνοήσει τις απειλές του Τραμπ για κυρώσεις εκτός εάν σταματήσει τον πόλεμο, εμμένοντας στις μαξιμαλιστικές της απαιτήσεις και εντείνοντας την εκστρατεία της κατά της Ουκρανίας.

Είναι χαρακτηριστικό ότι η κυβέρνηση Τραμπ έχει ασκήσει μέχρι στιγμής ελάχιστη πίεση στον Σι για να πιέσει τον Πούτιν να τερματίσει τον πόλεμο. Και ενώ το Πεκίνο θα προτιμούσε να σταματήσουν οι μάχες στην Ουκρανία, είναι πρόθυμο να ανεχθεί τη σύγκρουση, εφόσον μπορεί να δώσει προτεραιότητα στους εμπορικούς και διπλωματικούς δεσμούς με τη Μόσχα και να επιτύχει ευνοϊκούς όρους, σύμφωνα με τους αναλυτές.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.