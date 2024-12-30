Το ιρανικό υπουργείο Πολιτισμού επιβεβαίωσε σήμερα τη σύλληψη στην Τεχεράνη στις 19 Δεκεμβρίου της Ιταλίδας δημοσιογράφου Σετσίλια Σάλα, επειδή «παραβίασε τους νόμους της Ισλαμικής Δημοκρατίας» κατά τη διάρκεια επαγγελματικής παραμονής της με δημοσιογραφική βίζα, επιβεβαίωσε το επίσημο ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων IRNA.

Η 29χρονη Σάλα εργάζεται στην εφημερίδα Il Foglio και στον ιστότοπο που δημοσιεύει podcast Chora Media.

«Η περίπτωσή της αποτελεί πλέον αντικείμενο έρευνας», ανέφερε το Irna, επικαλούμενο το ιρανικό υπουργείο Πολιτισμού, το οποίο είναι υπεύθυνο για τα ξένα μέσα ενημέρωσης.

«Η κ. Σετσίλια Σάλα, Ιταλίδα υπήκοος, αφήχθη στο Ιράν στις 13 Δεκεμβρίου με δημοσιογραφική βίζα και συνελήφθη στις 19 Δεκεμβρίου για παραβίαση των νόμων της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν», πρόσθεσε το πρακτορείο Irna.

Η Σάλα, σύμφωνα με δημοσιεύματα των μέσων ενημέρωσης, βρίσκεται έκτοτε σε απομόνωση σε ένα κελί της διαβόητης φυλακής Εβίν στην Τεχεράνη, σύμφωνα με τον Chora Media.

Η Ιταλία κατήγγειλε τη σύλληψή της την Παρασκευή χαρακτηρίζοντάς την «απαράδεκτη».

Το Σάββατο, ο υπουργός Εξωτερικών της Ιταλίας Αντόνιο Ταγιάνι αρνήθηκε να επιβεβαιώσει αν η σύλληψή της συνδέεται με εκείνη ενός Ελβετοϊρανού επιχειρηματία στο Μιλάνο, τρεις ημέρες νωρίτερα έπειτα από αίτημα των ΗΠΑ που τον κατηγορούν για διακίνηση εξαρτημάτων μη επανδρωμένων αεροσκαφών.

Η υπόθεση είναι «πολύπλοκη», αλλά η Ρώμη ευελπιστεί να την φέρει πίσω στην πατρίδα σύντομα, κατέληξε ο υπουργός.

Πάντως, όπως μεταδίδει το ιταλικό πρακτορείο ειδήσεων ANSA, η Τεχεράνη θέλει να προχωρήσει σε ανταλλαγή κρατουμένων.

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, η ιταλική κυβέρνηση έχει τονίσει την αναγκαιότητα διακριτικότητας από πλευράς των μέσων ενημέρωσης.

Ο ιστότοπος Chora Media ανέφερε ότι η Σάλα αναχώρησε από τη Ρώμη στις 12 Δεκεμβρίου με έγκυρη δημοσιογραφική βίζα και έκανε πολλές συνεντεύξεις και τρία επεισόδια για το podcast της που τιτλοφορείται "Ιστορίες". Επρόκειτο να επιστρέψει στη Ρώμη στις 20 Δεκεμβρίου.

Έχει επικοινωνήσει τηλεφωνικώς με την οικογένειά της και η ιταλική πρεσβεία στην Τεχεράνη έχει ενημερωθεί για την κράτησή της, όπως αναφέρει η ανακοίνωση του ιρανικού υπουργείου Πολιτισμού.

Τα τελευταία χρόνια οι ιρανικές δυνάμεις ασφαλείας έχουν συλλάβει δεκάδες ξένους και πρόσωπα με διπλή υπηκοότητα, κυρίως με κατηγορίες που συνδέονται με την κατασκοπεία και την ασφάλεια.

Οργανώσεις για τα ανθρώπινα δικαιώματα έχουν κατηγορήσει το Ιράν ότι προσπαθεί να αποσπάσει προνόμια από άλλες χώρες μέσω τέτοιου είδους συλλήψεων. Το Ιράν διαψεύδει ότι συλλαμβάνει άτομα για να αποκομίσει διπλωματικά οφέλη.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

