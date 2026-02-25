Ο Λόρενς Σάμερς θα παραιτηθεί από τα ακαδημαϊκά και διδακτικά του καθήκοντα στο Πανεπιστήμιο Χάρβαρντ στο τέλος του τρέχοντος ακαδημαϊκού έτους, εξαιτίας των διασυνδέσεών του με τον καταδικασμένο για σεξουαλικά εγκλήματα Τζέφρι Έπσταϊν, δήλωσε την Τετάρτη εκπρόσωπος του πανεπιστημίου.

Ο Σάμερς, πρώην υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ και πρώην πρόεδρος του Χάρβαρντ, παραιτήθηκε επίσης από τον ηγετικό του ρόλο στη Σχολή Διακυβέρνησης Κένεντι του Χάρβαρντ, όπου ήταν συνδιευθυντής του Κέντρου Επιχειρήσεων και Διακυβέρνησης Mossavar-Rahmani. Η παραίτηση από τη θέση αυτή τίθεται σε ισχύ άμεσα.

Ο κοσμήτορας της Σχολής Διακυβέρνησης Κένεντι, Τζέρεμι Γουάινστιν, έκανε δεκτή την παραίτηση του Σάμερς «σε συνάρτηση με τη συνεχιζόμενη επανεξέταση από το Πανεπιστήμιο εγγράφων που σχετίζονται με τον Τζέφρι Έπσταϊν και τα οποία δόθηκαν πρόσφατα στη δημοσιότητα από την κυβέρνηση», ανέφερε ο Τζέισον Νιούτον, εκπρόσωπος του Χάρβαρντ.

Ο Σάμερς είχε ήδη αποσυρθεί από πολλούς δημόσιες θέσεις του το φθινόπωρο, αφού η Επιτροπή Εποπτείας της Βουλής των Αντιπροσώπων δημοσιοποίησε έγγραφα που αποκάλυπταν τις σχέσεις του Έπσταϊν με πολυάριθμες ισχυρές προσωπικότητες. Αποδείχθηκε ότι η σχέση του Σάμερς με τον Έπσταϊν ήταν πολύ στενότερη απ’ ό,τι ήταν έως τότε γνωστό, με πολυάριθμες ανταλλαγές ηλεκτρονικών μηνυμάτων μεταξύ των δύο ανδρών σε βάθος ετών.

Ο Σάμερς είχε δηλώσει τότε ότι αισθανόταν βαθιά ντροπή για τις πράξεις του και για τον πόνο που προκάλεσαν. Παράλληλα, το πανεπιστήμιο ξεκίνησε νέα έρευνα σχετικά με τις σχέσεις συνεργατών του ιδρύματος με τον έκπτωτο χρηματιστή, ο οποίος είχε πραγματοποιήσει δωρεές σε πανεπιστήμια, μεταξύ αυτών και το Χάρβαρντ, πριν από την ομολογία ενοχής του το 2008 για εξώθηση ανηλίκου σε πορνεία.

Την Τετάρτη, ο Σάμερς δήλωσε ότι έλαβε τη «δύσκολη απόφαση» να αποχωρήσει από τη θέση του καθηγητή στο Χάρβαρντ στο τέλος του ακαδημαϊκού έτους. «Θα είμαι πάντοτε ευγνώμων στους χιλιάδες φοιτητές και συναδέλφους που είχα το προνόμιο να διδάξω και να συνεργαστώ μαζί τους από τότε που ήρθα στο Χάρβαρντ ως μεταπτυχιακός φοιτητής πριν από 50 χρόνια», ανέφερε σε γραπτή δήλωση.

«Απαλλαγμένος από επίσημα καθήκοντα, ως επίτιμος πρόεδρος και συνταξιούχος καθηγητής, προσβλέπω στο μέλλον να ασχοληθώ με έρευνα, ανάλυση και σχολιασμό γύρω από ένα ευρύ φάσμα παγκόσμιων οικονομικών ζητημάτων».



