Πυρκαγιά μαίνεται σε ένα πολυτελές τμήμα του Λος Άντζελες από τις 11 το πρωί (τοπική ώρα) της Τρίτης, καταστρέφοντας σπίτια και δημιουργώντας μποτιλιαρίσματα καθώς 30.000 άνθρωποι απομακρύνθηκαν, μέσα σε τεράστιες εστίες καπνού που κάλυψαν μεγάλο μέρος της μητροπολιτικής περιοχής.

Τουλάχιστον 1.262 στρέμματα (510 εκτάρια) της περιοχής Pacific Palisades μεταξύ Σάντα Μόνικα και Μαλιμπού έχουν καεί, δήλωσαν αξιωματούχοι, αφού είχαν ήδη προειδοποιήσει για ακραίο κίνδυνο πυρκαγιάς από ισχυρούς ανέμους που έφτασαν μετά από παρατεταμένη ξηρασία.

🚨 NOW: Major parts of Los Angeles are looking apocalyptic as fires spread rapidly throughout the area



0% contained, and winds are set to pick up through the night



New fires are being sparked as well. This is going to be catastrophic.

pic.twitter.com/dAnBQzz97R — Nick Sortor (@nicksortor) January 8, 2025

Σύμφωνα με τα διεθνή μέσα, τόσο ο κυβερνήτης της Καλιφόρνια, Γκάβιν Νιούσομ, όσο και η πόλη του Λος Άντζελες κήρυξαν κατάσταση έκτακτης ανάγκης, ενώ όπως μεταδίδει το nbcnews.com, 42.032 σπίτια και επιχειρήσεις είναι χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα.

On the ground in Pacific Palisades and getting briefed by @CAL_FIRE on the #PalisadesFire in Los Angeles.



Californians in the affected areas should stay alert and follow evacuation orders from local authorities ➡️ https://t.co/gIKZPSxfln pic.twitter.com/v8A4N9FK9i — Governor Newsom (@CAgovernor) January 7, 2025

Η φωτιά εξελίχθηκε γρήγορα μέσα σε λίγες ώρες. Οι αρχές είχαν προειδοποιήσει για επικίνδυνες καιρικές συνθήκες με δυνατούς ανέμους, οδηγώντας σε ανησυχίες ότι όλο και περισσότερες γειτονιές θα μπορούσαν να κινδυνέψουν.

Μάρτυρες ανέφεραν ότι πολλά σπίτια κάηκαν, ενώ πολλά αυτοκίνητά κάηκαν όταν οι άνθρωποι εγκατέλειψαν τους λόφους του φαραγγιού Topanga, καθώς η φωτιά εξαπλώθηκε μέχρι εκεί.

«Αισθανόμαστε πολύ ευλογημένοι που δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί», είπε η επικεφαλής της πυροσβεστικής του Λος Άντζελες, Κριστίν Κρόουλι, σε συνέντευξη Τύπου.

Πυροσβέστες με αεροσκάφη άντλησαν νερό από τη θάλασσα για να το ρίξουν στις φλόγες. Οι φλόγες κατέκλυσαν σπίτια και οι μπουλντόζες απομάκρυναν εγκαταλελειμμένα οχήματα από τους δρόμους ώστε να περάσουν τα οχήματα έκτακτης ανάγκης.

Με έναν μόνο μεγάλο δρόμο που οδηγεί από το φαράγγι στην ακτή και μόνο έναν παράκτιο αυτοκινητόδρομο, η κυκλοφορία σταμάτησε, οδηγώντας τους ανθρώπους να τραπούν σε φυγή με τα πόδια.

Ένας άνδρας είπε ότι προσπαθούσε να ανασύρει αντικείμενα από το σπίτι του όταν τον σταμάτησαν οι πυροσβέστες καθώς φλεγόμενα συντρίμμια έπεσαν στο δρόμο.

Κάποια άλλη κάτοικος είπε ότι καθώς απομακρυνόταν από το φαράγγι, οι φωτιές ήταν «τόσο κοντά στα αυτοκίνητα», δείχνοντας με τον αντίχειρα και τον δείκτη της.

«Οι άνθρωποι άφησαν τα αυτοκίνητά τους στο Palisades Drive. Καιγόταν η πλαγιά του λόφου. Οι φοίνικες - όλα πάνε», είπε η γυναίκα από το αυτοκίνητό της.

🚨 Video footage from five minutes ago in Los Angeles, sunset blvd, people have abandoned their vehicles to attempt to evacuate on foot as the Pacific Palisades wildfire continues to spread. pic.twitter.com/Dr3BwsrE4A — Frank Fighting For Faith & Freedom 🕊️🇺🇸 (@thinktankfranks) January 7, 2025

Πριν ξεκινήσει η πυρκαγιά, η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία είχε εκδώσει τον υψηλότερο συναγερμό για ακραίες συνθήκες πυρκαγιάς σε μεγάλο μέρος της κομητείας του Λος Άντζελες από την Τρίτη έως την Πέμπτη, προβλέποντας ριπές ανέμου 50 έως 80 mph (80 έως 130 km/h) με μεμονωμένες ριπές 80 έως 100 mph (130 έως 160 km/h) στα βουνά και τους πρόποδες.

Σε συνδυασμό με τη χαμηλή υγρασία και την ξηρή βλάστηση λόγω έλλειψης βροχής, οι συνθήκες ήταν εξαιρετικά επικίνδυνες, δήλωσαν οι αρχές.

«Με άλλα λόγια, δεν θα μπορούσε να είναι χειρότερα», δήλωσε το γραφείο της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας στο Λος Άντζελες στο X.

Ο κυβερνήτης Γκάβιν Νιούσομ είπε ότι η πολιτεία άρχισε να μεταφέρει πυροσβεστικές δυνάμεις από τη βόρεια στη νότια Καλιφόρνια ήδη από το Σάββατο λόγω της προειδοποίησης για τον καιρό. Το προσωπικό, πυροσβεστικά οχήματα και αεροσκάφη παρέμειναν στη Νότια Καλιφόρνια λόγω του κινδύνου πυρκαγιάς στην ευρύτερη περιοχή, πρόσθεσε.

«Ας ελπίσουμε ότι κάνουμε λάθος, αλλά αναμένουμε να συμβούν και άλλες πυρκαγιές ταυτόχρονα. Και αυτή ακριβώς είναι η προηγούμενη εμπειρία που είχαμε με αυτές τις συνθήκες ανέμου», είπε ο Newsom στη συνέντευξη Τύπου.

Γνωστοί ως άνεμοι Santa Ana, οι ισχυροί, ξηροί δυτικοί άνεμοι που προέρχονται από τις εσωτερικές ερήμους είναι πιο συνηθισμένοι το φθινόπωρο, αλλά μπορούν να επηρεάσουν τη Νότια Καλιφόρνια οποιαδήποτε εποχή του χρόνου.

Το Pacific Palisades φιλοξενεί αρκετούς σταρ του Χόλιγουντ. Ο ηθοποιός Τζέιμς Γουντς είπε στο X ότι άφησε το σπίτι του και πρόσθεσε: «Δεν ξέρω αυτή τη στιγμή αν το σπίτι μας είναι ακόμα όρθιο».

Σύμφωνα με το reuters.com, περισσότεροι από 25.000 άνθρωποι σε 10.000 σπίτια απειλήθηκαν, είπε ο Crowley, ίσο με σχεδόν ολόκληρο τον πληθυσμό των Palisades του Ειρηνικού. Σχεδόν το 5% των 23.431 στρεμμάτων του Pacific Palisades (9.482 εκτάρια) είχε καεί.

