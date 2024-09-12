Συντονιστής του αγώνα κατά της πολιομυελίτιδας και αστυνομικός επιφορτισμένος με την προστασία ομάδας εμβολιασμού σκοτώθηκαν χθες Τετάρτη στο βορειοδυτικό Πακιστάν, ανακοίνωσαν οι αρχές, καθώς οι επιθέσεις τζιχαντιστών εναντίον ομάδων ανοσοποίησης δεν έχουν σταματήσει στο κράτος της Ασίας.

Η επίθεση διαπράχθηκε στην περιοχή Μπατζούρ, στην επαρχία Χάιμπερ Παχτούνχβα, κοντά στα σύνορα με το Αφγανιστάν, καθώς ομάδα συμμετείχε σε εκστρατεία ευρείας κλίμακας, με σκοπό να εμβολιαστούν 30 εκατομμύρια παιδιά σε 115 περιοχές.

Το Πακιστάν είναι η μια από τις μόλις δύο χώρες του κόσμου όπου η πολιομυελίτιδα παραμένει ενδημική.

Η άλλη είναι το γειτονικό Αφγανιστάν.

Την τρίτη ημέρα της εκστρατείας, που ορίστηκε ότι θα διεξαγόταν από την 9η ως τη 15η Σεπτεμβρίου, η ομάδα μετέβη χθες στην πόλη Σαλαρζάι, εξήγησε ο επικεφαλής της αστυνομίας στην Μπατζούρ.

Αφού η ομάδα εμβολιασμού ολοκλήρωσε τη δουλειά της ημέρας, καθώς επέστρεφε σε κέντρο όπου θα διανυκτέρευε, δυο άγνωστοι με μοτοσικλέτες άνοιξαν πυρ εναντίον της, «σκοτώνοντας εμβολιαστή και αστυνομικό επιφορτισμένο με την προστασία της ομάδας», ενώ ακόμη ένας άνθρωπος «τραυματίστηκε σοβαρά», συνέχισε.

Στην περιοχή «είχαν αναπτυχθεί 200 αστυνομικοί για να εγγυηθούν την προστασία των ομάδων εμβολιασμού κατά της πολιομυελίτιδας», διευκρίνισε.

Η εκστρατεία θα συνεχιστεί στην περιοχή — αλλά όχι στη Σαλαρζάι.

Οι προσπάθειες εμβολιασμού των παιδιών κατά της πολιομυελίτιδας σκοντάφτουν συχνά στην ατμόσφαιρα καχυποψίας στο Πακιστάν, όπου αφθονούν οι θεωρίες συνωμοσίας: μεταξύ άλλων, διαδίδεται η θεωρία πως οι εκστρατείες του είδους ενορχηστρώνονται από τη Δύση προκειμένου να στειρωθούν τα παιδιά των μουσουλμάνων.

Τον Ιανουάριο, επτά αστυνομικοί που εγγυώνταν την προστασία ομάδας εμβολιασμού και συντονιστής σκοτώθηκαν σε δυο επιθέσεις στην ίδια περιοχή.

Τη Δευτέρα, εννιά άνθρωποι —έξι αστυνομικοί και τρεις πολίτες— τραυματίστηκαν ελαφρά σε επίθεση την ευθύνη για την οποία ανέλαβε η οργάνωση Ισλαμικό Κράτος στο Χορασάν (ΙΚΧ), κατά τη διάρκεια μετακίνησης ομάδας εμβολιασμού στο Νότιο Ουαζιριστάν, σε άλλο τομέα της επαρχίας Χάιμπερ Παχτούνχβα.

Σύμφωνα με τη UNICEF, τα κρούσματα πολιομυελίτιδας —εξαιρετικά μολυσματικής ασθένειας, την οποία προκαλεί ιός που προσβάλλει το νευρικό σύστημα και μπορεί να προκαλέσει αθεράπευτη παράλυση— έχουν μειωθεί δραστικά στη χώρα.

Όμως φέτος καταγράφεται αναζωπύρωση, με 17 κρούσματα από τον Ιανουάριο, έναντι 6 όλο το 2023.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

