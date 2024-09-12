Σφαγή στην Μπουρκίνα Φάσο: Ο πρωθυπουργός Ταμπελά μιλά για «τραγωδία»

Ο πρωθυπουργός της Μπουρκίνα Φάσο, ο Απολινέρ Γιοάχιμσον Κιελέμ ντε Ταμπελά, χαρακτήρισε χθες Τετάρτη «τραγωδία» την τζιχαντιστική επίθεση εναντίον της κοινότητας Μπαρσαλογκό (βόρεια), πριν από σχεδόν τρεις εβδομάδες, που είχε αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους τουλάχιστον 400 άμαχοι, σύμφωνα με τοπικές πηγές.

Η επίθεση αυτή, που διαπράχθηκε την 24η Αυγούστου, είναι η πιο πολυαίμακτη που υπέστη ποτέ η Μπουρκίνα Φάσο, που έχει βρεθεί αντιμέτωπη με τη βία τζιχαντιστικών οργανώσεων εδώ και προσεχώς μια δεκαετία.

Αν και δεν έχει δημοσιοποιηθεί κανένας επίσημος απολογισμός, συλλογικότητα στην περιοχή έκανε λόγο για τουλάχιστον τετρακόσιους νεκρούς στις τάξεις των αμάχων.

Μετά την επίθεση στάλθηκε στην περιοχή αντιπροσωπεία μελών του υπουργικού συμβουλίου και του στρατού, αλλά οι αρχές δεν έχουν κάνει καμιά ανακοίνωση έκτοτε.

Χθες ο πρωθυπουργός της χώρας του Σαχέλ έσπασε τη σιωπή του, αλλά χωρίς να δώσει ούτε αυτός κάποιον απολογισμό των θυμάτων.

«Γίναμε όλοι μάρτυρες της τραγωδίας που εκτυλίχτηκε στο Μπαρσαλογκό την 24η Αυγούστου. Έγινε επειδή μας εξαπάτησαν», είπε, αφού καταφέρθηκε επί μακρόν εναντίον των «καπιταλιστών ιμπεριαλιστών».

Στη Μπουρκίνα Φάσο κυβερνά στρατιωτικό καθεστώς, που κατέλαβε την εξουσία τον Σεπτέμβριο του 2022 και λέει πως προτεραιότητά του είναι να αποκαταστήσει την εθνική κυριαρχία. Το καθεστώς γύρισε την πλάτη στους δυτικούς πρώην συμμάχους της χώρας, ιδίως τη Γαλλία.

Πριν από μερικούς μήνες, ο λοχαγός Ιμπραήμ Τραορέ, ο επικεφαλής της χούντας, ζήτησε από τις δυνάμεις ασφαλείας να κινητοποιήσουν πολίτες για να σκαφτούν χαρακώματα ώστε να αντιμετωπίζονται έφοδοι τζιχαντιστών.

Κατά τη διάρκεια τέτοιας επιχείρησης σφαγιάστηκαν οι άμαχοι στην κοινότητα Μπαρσαλογκό, σε επίθεση που αποδόθηκε στην Ομάδα Υποστήριξης στο Ισλάμ και στους Μουσουλμάνους (ΟΥΙΜ, έχει ορκιστεί πίστη στην Αλ Κάιντα), που κατόπιν ανέλαβε την ευθύνη.

«Ο αρχηγός του κράτους έχει δώσει τις απαραίτητες οδηγίες για την προστασία των πληθυσμών σε περίπτωση γενικής κινητοποίησης. Γιατί δεν τηρήθηκαν αυτές οι οδηγίες;», διερωτήθηκε ο κ. Ταμπελά.

Ο λοχαγός Τραορέ δεν έχει εκφραστεί δημόσια μετά την επίθεση.

Από το 2015, η χώρα ζει κύμα επιθέσεων τζιχαντιστικών οργανώσεων, με πάνω από 20.000 νεκρούς, συμπεριλαμβανομένων στρατιωτικών και αμάχων.

Η κατάσταση δεν σταματά να επιδεινώνεται, με τη μη κυβερνητική οργάνωση ACLED να εκτιμά πως μέχρι στιγμής φέτος έχουν σκοτωθεί κάπου 3.800 άνθρωποι.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

