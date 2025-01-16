Ο ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου ευχαρίστησε τον εκλεγμένο πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και τον απερχόμενο πρόεδρο Τζο Μπάιντεν για τη βοήθειά τους στην επίτευξη συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός στη Λωρίδα της Γάζας, χάρη στην οποία προβλέπεται η απελευθέρωση ομήρων που παραμένουν στα χέρια της Χαμάς.

Το γραφείο του ισραηλινού πρωθυπουργού εξέδωσε ανακοίνωση στην οποία αναφέρει ότι «ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου μίλησε με τον εκλεγμένο πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και τον ευχαρίστησε για τη βοήθειά του» στο ζήτημα της απελευθέρωσης των ομήρων. Προσθέτει ότι ο Νετανιάχου επικοινώνησε τηλεφωνικά με τον απερχόμενο πρόεδρο των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν προκειμένου «να τον ευχαριστήσει επίσης για τη βοήθειά του στη συμφωνία».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.