Ο Μπολσονάρο της Βραζιλίας πήρε εξιτήριο από τη ΜΕΘ

Ο πρώην πρόεδρος της Βραζιλίας Ζαΐχ Μπολσονάρου, ο οποίος νοσηλευόταν σε νοσοκομείο της Μπραζίλια, πήρε εξιτήριο από τη μονάδα εντατικής θεραπείας, μετέδωσαν τη Δευτέρα τα τοπικά μέσα ενημέρωσης, επικαλούμενα τον γιατρό του.

Ο Μπολσονάρου, 71 ετών, νοσηλευόταν σε μονάδα εντατικής θεραπείας από τις 13 Μαρτίου λόγω βρογχοπνευμονίας, μιας πνευμονικής λοίμωξης που εξαπλώνεται από τους αεραγωγούς στους πνεύμονες, προκαλώντας προβλήματα όπως δυσκολία στην αναπνοή.

Ο πρώην πρόεδρος μεταφέρθηκε σε ένα τυπικό δωμάτιο του νοσοκομείου, ανέφεραν τοπικά ειδησεογραφικά πρακτορεία, συμπεριλαμβανομένων των G1 και CNN Brasil, επικαλούμενα έναν από τους γιατρούς του, τον Brasil Caiado.

Δεν υπήρξε εκτίμηση για το πότε ο Μπολσονάρου θα μπορούσε να πάρει εξιτήριο από το νοσοκομείο, σύμφωνα με τα δημοσιεύματα.

Ο Μπολσονάρο εκτίει ποινή φυλάκισης 27 ετών για σχεδιασμό πραξικοπήματος μετά την ήττα του στις προεδρικές εκλογές του 2022 από τον νυν πρόεδρο Λουίζ Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα.

Πηγή: skai.gr

