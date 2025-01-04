Σλοβακία: Υποστηρικτές της Ουκρανίας διαδηλώνουν στην Μπρατισλάβα κατά του Φίτσο

Με το σύνθημα «Η Σλοβακία είναι Ευρώπη! Αρκετά με τη Ρωσία!», Σλοβάκοι υποστηρικτές της Ουκρανίας διαδήλωσαν χθες, Παρασκευή, στην Μπρατισλάβα κατά του πρωθυπουργού Ρόμπερτ Φίτσο.

Η συγκέντρωση μπροστά από τα γραφεία της κυβέρνησης διοργανώθηκε από την πρωτοβουλία πολιτών «Ειρήνη για την Ουκρανία», που τάσσεται υπέρ της αποστολής όπλων στο Κίεβο. Εκπρόσωποι της πρωτοβουλίας εκτίμησαν ότι περίπου 4.000 άνθρωποι συμμετείχαν στην κινητοποίηση, σύμφωνα με σλοβακικά μέσα ενημέρωσης. Οι διαδηλωτές κρατούσαν πλακάτ με συνθήματα όπως «Προδοσία» και «Είμαστε Ευρώπη».

Οι διοργανωτές κατηγόρησαν τον πρωθυπουργό και τους κυβερνητικούς του εταίρους ότι θέτουν τη Σλοβακία σε φιλορωσική πορεία. Ο Φίτσο συγκρούστηκε πρόσφατα με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι διότι η Ουκρανία σταμάτησε τη διαμετακόμιση αερίου από τη Ρωσία στη Σλοβακία και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Η Σλοβακία, κράτος-μέλος της ΕΕ, εξαρτάται περισσότερο από το ρωσικό αέριο σε σχέση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

