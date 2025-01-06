Ο πρόεδρος Τζο Μπάιντεν, σε άρθρο του που δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα The Washington Post, κάλεσε τους Αμερικάνους να μην ξεχνούν την επίθεση της 6ης Ιανουαρίου 2021 στο Καπιτώλιο, λέγοντας ότι η χώρα έχει τη συλλογική ευθύνη να θυμάται τα γεγονότα εκείνης της ημέρας.

Το άρθρο δημοσιεύτηκε μια ημέρα πριν από τη συνεδρίαση του Κογκρέσου, προκειμένου το σώμα να επικυρώσει επίσημα την εκλογή του Ρεπουμπλικάνου Ντόναλντ Τραμπ ως προέδρου και σχεδόν τέσσερα χρόνια αφότου όχλος υποστηρικτών του εισέβαλε στο Καπιτώλιο σε μια αποτυχημένη προσπάθεια να παρεμποδίσει την επικύρωση της ήττας του στις εκλογές του 2020.

«Πρέπει να θυμόμαστε τη σοφία του αποφθέγματος ότι κάθε έθνος που ξεχνά το παρελθόν είναι καταδικασμένο να το επαναλάβει» έγραψε ο Μπάιντεν. «Δεν μπορούμε να δεχθούμε μια επανάληψη αυτού που συνέβη πριν από τέσσερα χρόνια». Πρόσθεσε ότι αυτή τη φορά η διαδικασία κύρωσης του εκλογικού αποτελέσματος θα είναι ειρηνική.

Ο Τραμπ, που αναλαμβάνει την προεδρία των ΗΠΑ σε δύο εβδομάδες, δεν αναγνωρίζει την ήττα του στις εκλογές του 2020 ως νόμιμη ενώ ο ίδιος και οι σύμμαχοί του έχουν διατυπώσει ψευδείς θεωρίες για τα γεγονότα της 6ης Ιανουαρίου 2021. Υποσχέθηκε να απονείμει χάρη σε άτομα που καταδικάστηκαν για εγκλήματα που σχετίζονται με την επίθεση της 6ης Ιανουαρίου.

«Γίνεται μια αδιάκοπη προσπάθεια για να ξαναγραφτεί -ακόμα και να σβηστεί- η ιστορία εκείνης της ημέρας. Για να μας πουν ότι δεν είδαμε αυτό που είδαμε όλοι με τα μάτια μας», έγραψε ο Μπάιντεν στην Washington Post.

«Με τον καιρό, θα υπάρξουν Αμερικανοί που δεν έγιναν μάρτυρες της εξέγερσης της 6ης Ιανουαρίου από πρώτο χέρι, αλλά θα το μάθουν από πλάνα και μαρτυρίες εκείνης της ημέρας, από όσα έχουν γραφτεί στα βιβλία της Ιστορίας και από την αλήθεια που μεταφέρουμε στα παιδιά μας. Δεν μπορούμε να επιτρέψουμε να χαθεί η αλήθεια».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

