Το μιούζικαλ-θρίλερ «Emilia Pérez» του Ζακ Οντιάρ που αφηγείται την ιστορία ενός Μεξικανού βαρώνου των ναρκωτικών ο οποίος αλλάζει φύλο, κέρδισε σήμερα τη Χρυσή Σφαίρα για την καλύτερη ξενόγλωσση ταινία στην 82η τελετή απονομής των βραβείων στο Χόλιγουντ.

Η ταινία του Γάλλου σκηνοθέτη, η οποία απέσπασε το βραβείο της κριτικής επιτροπής στο φεστιβάλ των Καννών, επικράτησε των «I’m Still Here» του Βραζιλιάνου Βάλτερ Σάλες και «The Seed of the Sacred Fig» του Ιρανού Μοχαμάντ Ρασούλοφ.

The #GoldenGlobes award for Best Picture – Non-English Language goes to Emilia Pérez! 🎥 pic.twitter.com/V0gHqIVRdy — Golden Globes (@goldenglobes) January 6, 2025

Η σειρά που επίσης σάρωσε με τέσσερις Χρυσές Σφαίρες ήταν το ιστορικό δράμα «Shοgun» των FX και Hulu, βασισμένο στο επιδραστικό μυθιστόρημα του James Clavell του 1975. Πήρε το βραβείο καλύτερου τηλεοπτικού δράματος, α΄ ανδρικού ρόλου σε τηλεοπτικό δράμα, β΄ ανδρικού ρόλου και α΄ γυναικείου σε τηλεοπτική σειρά.

Shōgun = Best Drama Series at the 82nd Annual #GoldenGlobes 👏👏👏 pic.twitter.com/re0o9c7nAF — Golden Globes (@goldenglobes) January 6, 2025

Η Ντέμι Μουρ βραβεύθηκε με Χρυσή Σφαίρα α’ γυναικείου ρόλου σε κωμωδία ή μιούζικαλ για την ερμηνεία της στην ταινία «Το Ελιξίριο της Νιότης» («The Substance») της Γαλλίδας σκηνοθέτριας Κοραλί Φαρζά.

Στην ταινία, η 62χρονη αμερικανίδα ηθοποιός υποδύεται μια σταρ του Χόλιγουντ που σβήνει το άστρο της και εθίζεται σε ένα ελιξίριο της νιότης, με καταστροφικές παρορμήσεις.

Demi Moore is taking home the award for Best Female Actor – Motion Picture – Musical/Comedy for The Substance. Congrats! 🎉 #GoldenGlobes pic.twitter.com/cUXNNSmX7O — Golden Globes (@goldenglobes) January 6, 2025

Η Ντέμι Μουρ επικράτησε της τρανσέξουαλ ηθοποιού Κάρλα Σοφία Γκασκόν («Emilia Pérez») και της 25χρονης Μάικι Μάντισον («Anora»).

👏Demi Moore👏



Congratulations on winning the #GoldenGlobes award for Best Female Actor – Motion Picture – Musical/Comedy for The Substance! pic.twitter.com/GjMYP0Amus — Golden Globes (@goldenglobes) January 6, 2025

Η Άννα Σαουάι κέρδισε τη Χρυσή Σφαίρα καλύτερης ερμηνείας από γυναίκα ηθοποιό σε τηλεοπτικό δράμα.

Congratulations to ✨ Anna Sawai ✨



You just won Best Television Female Actor – Drama Series for Shōgun! #GoldenGlobes pic.twitter.com/Jnxs9ACO8e — Golden Globes (@goldenglobes) January 6, 2025

Ο Αμερικανορουμάνος ηθοποιός Σεμπάστιαν Σταν βραβεύθηκε σήμερα με Χρυσή Σφαίρα α΄ ανδρικού ρόλου σε κωμωδία ή μιούζικαλ για την ερμηνεία του στην ταινία «Ένας Διαφορετικός Άνθρωπος» («A Different Man»).

Υποδύεται έναν άνδρα που είναι παραμορφωμένος από όγκους στο πρόσωπο και δέχεται να υποβληθεί σε αισθητική επέμβαση προκειμένου να κυνηγήσει το όνειρό του και να ακολουθήσει καριέρα ηθοποιού.

Ο Σεμπάστιαν Σταν είναι επίσης υποψήφιος για την ερμηνεία του στην ταινία «The Apprentice» όπου υποδύεται τον Ντόναλντ Τραμπ.

The #GoldenGlobes award for Best Male Actor – Motion Picture – Musical/Comedy is yours, Sebastian Stan! Congrats on winning the 🏆 for A Different Man! pic.twitter.com/QZ4ejq2sNP — Golden Globes (@goldenglobes) January 6, 2025

Ο Κόλιν Φάρελ κέρδισε το βραβείο καλύτερης ερμηνείας από άνδρα ηθοποιό σε περιορισμένη σειρά, σειρά ανθολογίας ή κινηματογραφική ταινία που έγινε για την τηλεόραση για τον ρόλο του ως κλασικού κακού του Μπάτμαν στο «The Penguin». Αυτή είναι η τέταρτη υποψηφιότητα και η τρίτη νίκη του Φάρελ.

Congrats on your win, Colin Farrell!



Here's to winning the #GoldenGlobes award for Best Male Actor – Limited Series, Anthology Series or Television Motion Picture for The Penguin 🍿 pic.twitter.com/hJRjgWoaSt — Golden Globes (@goldenglobes) January 6, 2025

Ο Χιρογιούκι Σανάντα κέρδισε το βραβείο του α΄ ανδρικού ρόλου σε τηλεοπτικό δράμα και ο Ταντανόμπου Ασάνο του β΄ ανδρικού ρόλου σε τηλεοπτική σειρά.

Congratulations to ✨ Hiroyuki Sanada ✨ who is taking home a #GoldenGlobes award for Best Television Male Actor – Drama Series for his role in Shōgun! pic.twitter.com/TjvZueZ9Th — Golden Globes (@goldenglobes) January 6, 2025

Round of applause because Tadanobu Asano just won a #GoldenGlobes award for Best Supporting Male Actor – Television for Shōgun! 👏 pic.twitter.com/zz7Goj75YL — Golden Globes (@goldenglobes) January 6, 2025

Ο Αμερικανός σκηνοθέτης Μπρέιντι Κορμπέ βραβεύθηκε σήμερα με Χρυσή Σφαίρα για την ταινία του «The Brutalist».

Η ταινία αφηγείται την ιστορία ενός εβραίου αρχιτέκτονα που επέζησε του Ολοκαυτώματος και μετακομίζει στις ΗΠΑ για να κυνηγήσει το «αμερικανικό όνειρο».

Ο Μπρέιντι Κορμπέ επικράτησε των σκηνοθετών Ζακ Οντιάρ («Emilia Pérez»), Έντβαρντ Μπέργκερ («Το Κονκλάβιο»), Σον Μπέικερ («Anora») και Κοραλί Φαρζά («Το Ελιξίριο της Νιότης» - The Substance).

The #GoldenGlobes award winner for Best Director – Motion Picture goes to.... Brady Corbet for The Brutalist! 🎥 pic.twitter.com/7kBJQY60NP — Golden Globes (@goldenglobes) January 6, 2025

Το «The Brutalist» κέρδισε τη Χρυσή Σφαίρα καλύτερης ταινίας στην κατηγορία δράμα, σημειώνοντας άλλη μια νίκη λίγο αφότου ο πρωταγωνιστής Άντριεν Μπρόντι κέρδισε το βραβείο καλύτερου ανδρικού ρόλου στην κατηγορία. Ο Αμερικανός ηθοποιός υποδύεται έναν εβραίο αρχιτέκτονα που επέζησε του Ολοκαυτώματος και μετακομίζει στις ΗΠΑ για να κυνηγήσει το «αμερικανικό όνειρο» και να ξαναφτιάξει τη ζωή του. Ο 51χρονος Μπρόντι επικράτησε του Ρέιφ Φάινς («Το Κονκλάβιο») και του Τίμοθι Σαλαμέ («A Perfect Stranger»).

The winner of Best Male Actor – Motion Picture – Drama is Adrien Brody in The Brutalist! 🍿🎥 Congratulations! #GoldenGlobes pic.twitter.com/i6kU9Xc2cp — Golden Globes (@goldenglobes) January 6, 2025

Η Τζόντι Φόστερ κέρδισε τη Χρυσή Σφαίρα καλύτερης γυναίκας ηθοποιού σε περιορισμένη σειρά, σειρά ανθολογίας ή κινηματογραφική ταινία που έγινε για την τηλεόραση για το «True Detective: Night Country».

Cheers to Jodie Foster for taking home the #GoldenGlobes award for Best Female Actor – Limited Series, Anthology Series or Television Motion Picture for True Detective: Night Country! 🥂 pic.twitter.com/Z5kvusyvMQ — Golden Globes (@goldenglobes) January 6, 2025

Το «Conclave», η συναρπαστική ιστορία της μυστικής διαδικασίας για την επιλογή ενός νέου Πάπα, κέρδισε το βραβείο καλύτερου σεναρίου για κινηματογραφική ταινία.

Our #GoldenGlobes WINNER for Best Screenplay – Motion Picture is Conclave! Congratulations! ✨🎥 pic.twitter.com/XR972YN7ul — Golden Globes (@goldenglobes) January 6, 2025

Ο Τζέρεμι Άλεν Γουάιτ κέρδισε τη Χρυσή Σφαίρα καλύτερης ερμηνείας από άνδρα ηθοποιό σε τηλεοπτική σειρά — μιούζικαλ ή κωμωδία για το «The Bear»

✨ Jeremy Allen White✨ from The Bear is the Best Television Male Actor – Musical/Comedy Series winner! #GoldenGlobes pic.twitter.com/f8SUGRw3GX — Golden Globes (@goldenglobes) January 6, 2025

Η Άλι Γουόνγκ κέρδισε το βραβείο καλύτερης ερμηνείας σε stand-up comedy στην τηλεόραση για το «Single Lady». Αυτή είναι μόλις η δεύτερη φορά που οι Χρυσές Σφαίρες αναγνωρίζουν κάποιον για την καλύτερη ερμηνεία σε stand-up comedy στην τηλεόραση, η οποία προστέθηκε πέρυσι μαζί με ένα βραβείο για κινηματογραφικό και εισπρακτικό επίτευγμα για ταινίες.

You won our laughs and you are the winner of Best Stand-Up Comedian on Television! Congrats, Ali Wong! #GoldenGlobes pic.twitter.com/gLqEGFGQxj — Golden Globes (@goldenglobes) January 6, 2025

Η Βραζιλιάνα ηθοποιός Φερνάντα Τόρες βραβεύθηκε σήμερα με Χρυσή Σφαίρα α΄ γυναικείου ρόλου σε δραματική ταινία για την ερμηνεία της στο «I’m Still Here». Υποδύεται την Εουνίσε Πάιβα, σύζυγο πρώην βουλευτή που εξαφανίστηκε κατά τη διάρκεια της δικτατορίας στη Βραζιλία, τη δεκαετία του 1970, η οποία αγωνίζεται να μάθει την αλήθεια.

Υποδυόμενη την δυναμική ακτιβίστρια του αντιδικτατορικού κινήματος στη Βραζιλία, η Φερνάντα Τόρες επικράτησε της Αντζελίνα Τζολί («Μαρία») και της Νικόλ Κίντμαν («Babygirl»).

Congratulations to Fernanda Torres on winning Best Female Actor – Motion Picture – Drama at the #GoldenGlobes! pic.twitter.com/Qhz9GEPOR3 — Golden Globes (@goldenglobes) January 6, 2025

