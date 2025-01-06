Λογαριασμός
Χρυσές Σφαίρες 2025: Μεγάλοι νικητές της λαμπερής βραδιάς τα «Emilia Perez» και «Brutalist» - Σάρωσε και το «Shogun»

Δύο βραβεία για το «Baby Reindeer» - Χρυσή Σφαίρα και για τους Κόλιν Φάρελ, Σεμπάστιαν Σταν, Ντέμι Μουρ, Τζόντι Φόστερ, Τζέρεμι Άλεν Γουάιτ και Άλι Γουόνγκ

UPDATE: 08:00
Χρυσές Σφαίρες 2025

Το μιούζικαλ-θρίλερ «Emilia Pérez» του Ζακ Οντιάρ που αφηγείται την ιστορία ενός Μεξικανού βαρώνου των ναρκωτικών ο οποίος αλλάζει φύλο, κέρδισε σήμερα τη Χρυσή Σφαίρα για την καλύτερη ξενόγλωσση ταινία στην 82η τελετή απονομής των βραβείων στο Χόλιγουντ.

Η ταινία του Γάλλου σκηνοθέτη, η οποία απέσπασε το βραβείο της κριτικής επιτροπής στο φεστιβάλ των Καννών, επικράτησε των «I’m Still Here» του Βραζιλιάνου Βάλτερ Σάλες και «The Seed of the Sacred Fig» του Ιρανού Μοχαμάντ Ρασούλοφ.

Η σειρά που επίσης σάρωσε με τέσσερις Χρυσές Σφαίρες ήταν το ιστορικό δράμα «Shοgun» των FX και Hulu, βασισμένο στο επιδραστικό μυθιστόρημα του James Clavell του 1975.  Πήρε  το βραβείο καλύτερου τηλεοπτικού δράματος,  α΄ ανδρικού ρόλου σε τηλεοπτικό δράμα,  β΄ ανδρικού ρόλου και α΄ γυναικείου σε τηλεοπτική σειρά.

Η Ντέμι Μουρ βραβεύθηκε με Χρυσή Σφαίρα α’ γυναικείου ρόλου σε κωμωδία ή μιούζικαλ για την ερμηνεία της στην ταινία «Το Ελιξίριο της Νιότης» («The Substance») της Γαλλίδας σκηνοθέτριας Κοραλί Φαρζά.

Στην ταινία, η 62χρονη αμερικανίδα ηθοποιός υποδύεται μια σταρ του Χόλιγουντ που σβήνει το άστρο της και εθίζεται σε ένα ελιξίριο της νιότης, με καταστροφικές παρορμήσεις.

Η Ντέμι Μουρ επικράτησε της τρανσέξουαλ ηθοποιού Κάρλα Σοφία Γκασκόν («Emilia Pérez») και της 25χρονης Μάικι Μάντισον («Anora»).

Η Άννα Σαουάι κέρδισε τη Χρυσή Σφαίρα καλύτερης ερμηνείας από γυναίκα ηθοποιό σε τηλεοπτικό δράμα.

Ο Αμερικανορουμάνος ηθοποιός Σεμπάστιαν Σταν βραβεύθηκε σήμερα με Χρυσή Σφαίρα α΄ ανδρικού ρόλου σε κωμωδία ή μιούζικαλ για την ερμηνεία του στην ταινία «Ένας Διαφορετικός Άνθρωπος» («A Different Man»).

Υποδύεται έναν άνδρα που είναι παραμορφωμένος από όγκους στο πρόσωπο και δέχεται να υποβληθεί σε αισθητική επέμβαση προκειμένου να κυνηγήσει το όνειρό του και να ακολουθήσει καριέρα ηθοποιού.

Ο Σεμπάστιαν Σταν είναι επίσης υποψήφιος για την ερμηνεία του στην ταινία «The Apprentice» όπου υποδύεται τον Ντόναλντ Τραμπ.

Ο Κόλιν Φάρελ κέρδισε το βραβείο καλύτερης ερμηνείας από άνδρα ηθοποιό σε περιορισμένη σειρά, σειρά ανθολογίας ή κινηματογραφική ταινία που έγινε για την τηλεόραση για τον ρόλο του ως κλασικού κακού του Μπάτμαν στο «The Penguin». Αυτή είναι η τέταρτη υποψηφιότητα και η τρίτη νίκη του Φάρελ.

Ο Χιρογιούκι Σανάντα κέρδισε το βραβείο του α΄ ανδρικού ρόλου σε τηλεοπτικό δράμα και ο Ταντανόμπου Ασάνο του β΄ ανδρικού ρόλου σε τηλεοπτική σειρά.

Ο Αμερικανός σκηνοθέτης Μπρέιντι Κορμπέ βραβεύθηκε σήμερα με Χρυσή Σφαίρα για την ταινία του «The Brutalist».

Η ταινία αφηγείται την ιστορία ενός εβραίου αρχιτέκτονα που επέζησε του Ολοκαυτώματος και μετακομίζει στις ΗΠΑ για να κυνηγήσει το «αμερικανικό όνειρο».

Ο Μπρέιντι Κορμπέ επικράτησε των σκηνοθετών Ζακ Οντιάρ («Emilia Pérez»), Έντβαρντ Μπέργκερ («Το Κονκλάβιο»), Σον Μπέικερ («Anora») και Κοραλί Φαρζά («Το Ελιξίριο της Νιότης» - The Substance).

Το «The Brutalist» κέρδισε τη Χρυσή Σφαίρα καλύτερης ταινίας στην κατηγορία δράμα, σημειώνοντας άλλη μια νίκη λίγο αφότου ο πρωταγωνιστής Άντριεν Μπρόντι κέρδισε το βραβείο καλύτερου ανδρικού ρόλου στην κατηγορία. Ο Αμερικανός ηθοποιός υποδύεται έναν εβραίο αρχιτέκτονα που επέζησε του Ολοκαυτώματος και μετακομίζει στις ΗΠΑ για να κυνηγήσει το «αμερικανικό όνειρο» και να ξαναφτιάξει τη ζωή του. Ο 51χρονος Μπρόντι επικράτησε του Ρέιφ Φάινς («Το Κονκλάβιο») και του Τίμοθι Σαλαμέ («A Perfect Stranger»).

Η Τζόντι Φόστερ κέρδισε τη Χρυσή Σφαίρα καλύτερης γυναίκας ηθοποιού σε περιορισμένη σειρά, σειρά ανθολογίας ή κινηματογραφική ταινία που έγινε για την τηλεόραση για το «True Detective: Night Country». 

Το «Conclave», η συναρπαστική ιστορία της μυστικής διαδικασίας για την επιλογή ενός νέου Πάπα, κέρδισε το βραβείο καλύτερου σεναρίου για κινηματογραφική ταινία.

Ο Τζέρεμι Άλεν Γουάιτ κέρδισε τη Χρυσή Σφαίρα καλύτερης ερμηνείας από άνδρα ηθοποιό σε τηλεοπτική σειρά — μιούζικαλ ή κωμωδία για το «The Bear»

Η Άλι Γουόνγκ κέρδισε το βραβείο καλύτερης ερμηνείας σε stand-up comedy στην τηλεόραση για το «Single Lady». Αυτή είναι μόλις η δεύτερη φορά που οι Χρυσές Σφαίρες αναγνωρίζουν κάποιον για την καλύτερη ερμηνεία σε stand-up comedy στην τηλεόραση, η οποία προστέθηκε πέρυσι μαζί με ένα βραβείο για κινηματογραφικό και εισπρακτικό επίτευγμα για ταινίες.

Η Βραζιλιάνα ηθοποιός Φερνάντα Τόρες βραβεύθηκε σήμερα με Χρυσή Σφαίρα α΄ γυναικείου ρόλου σε δραματική ταινία για την ερμηνεία της στο «I’m Still Here». Υποδύεται την Εουνίσε Πάιβα, σύζυγο πρώην βουλευτή που εξαφανίστηκε κατά τη διάρκεια της δικτατορίας στη Βραζιλία, τη δεκαετία του 1970, η οποία αγωνίζεται να μάθει την αλήθεια.

Υποδυόμενη την δυναμική ακτιβίστρια του αντιδικτατορικού κινήματος στη Βραζιλία, η Φερνάντα Τόρες επικράτησε της Αντζελίνα Τζολί («Μαρία») και της Νικόλ Κίντμαν («Babygirl»).

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

TAGS: Χρυσές Σφαίρες απονομή βραβεία Χόλιγουντ
