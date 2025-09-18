Γιατί η Δύση φοβάται τη... ρωσική «Δύση 2025»;

«Zapad 2025» ή αλλιώς «Δύση 2025». Είναι η άσκηση Ρωσίας και Λευκορωσίας που διεξήχθη τις προηγούμενες μέρες κοντά στα ευρωπαϊκά σύνορα, στέλνοντας σαφή μηνύματα προς πάσα κατεύθυνση: από τη μια πλευρά ήταν μια επίδειξη ισχύος και από την άλλη μια προσομείωση πολέμου.



Με χρήση όλων των συμβατικών εξοπλιστικών συστημάτων που διαθέτει ενεργά ο ρωσικός στρατός μέχρι τη μετακίνηση και στάθμευση του ρωσικού, πυρηνικού συστήματος Oρέσνικ, η άσκηση αυτή θεωρείται κομβικής σημασίας.



Η πρώτη μετασοβιετική «Ζapad» διεξήχθη το 1999 και έκτοτε διεξάγεται κάθε τέσσερα χρόνια. Τελευταία φορά οι κοινές ασκήσεις Ρωσίας και Λευκορωσίας έλαβαν χώρα το 2021, λίγο πριν από τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία. Αλλά δεν είναι μόνο η ρωσική εισβολή στην Ουκρανία.



Όπως επισημαίνει στην εφημερίδα ΤΑΖ του Βερολίνου ο στρατιωτικός αναλυτής Ζοέλ Λιναϊνμάκι, μετά την αντίστοιχη στρατιωτική άσκηση του 2008, ρωσικές στρατιωτικές μονάδες μεταφέρθηκαν επίσης στη Γεωργία. Μετά την άσκηση του 2013, ακολούθησε η προσάρτηση της Κριμαίας και η διάβρωση της ανατολικής Ουκρανίας.

Όπως το 2021;

Όπως επισημαίνει ο ειδικός στην ΤΑΖ, «ένας από τους στόχους της ρωσικής άσκησης είναι η συγχώνευση των λευκορωσικών και ρωσικών ενόπλων δυνάμεων». Αυτός είναι ένας τρόπος να διασφαλιστεί ότι σε περίπτωση ανάγκης οι δύο αδελφές χώρες θα μπορούν να επιχειρούν από κοινού. Παράλληλα αποτελεί μέσο πίεσης προς τον αυταρχικό Λευκορώσο ηγέτη Αλεξάντρ Λουκασένκο.



Σε αντίθεση με το 2021 πάντως, όπου συμμετείχαν 200.000 στρατιώτες, το 2025 συμμετείχαν περίπου 13.000 στρατιώτες. Η καινοτομία αυτή τη φορά έγκειται στη δοκιμή νέων συστημάτων αλλά και στην εισαγωγή της τεχνητής νοημοσύνης στις τεχνικές πολέμου.



Η φετινή άσκηση είχε και άλλες ιδιαιτερότητες. Έλαβε χώρα παράλληλα με τη μεγάλη νατοϊκή άσκηση Quadriga 2025 στη Βαλτική Θάλασσα, με διοικητικό κέντρο στο Ρόστοκ υπό γερμανική ηγεσία. Επίσης, διεξήχθη λίγες μέρες μετά τις μαζικές πτήσεις drone στον πολωνικό εναέριο χώρο. Η Πολωνία θεωρεί τις ενέργειες αυτές σκόπιμες από πλευράς Μόσχας.

Πηγή: Deutsche Welle

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.