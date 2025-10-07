Ο εγγονός του Ερντογάν προκαλεί πολιτικές συζητήσεις για το μέλλον

«Σφήνα» στις συζητήσεις στην Τουρκία περί διαδοχής του προέδρου Ερντογάν μπήκε ο 18χρονος εγγονός του, Ομέρ Ταγίπ Ερντογάν, ο οποίος έκανε εμφάνιση και μίλησε στο διπλωματικό φόρουμ του Βοσπόρου που διοργανώθηκε με την αιγίδα της τουρκικής προεδρίας.

Η εμφάνισή του προκάλεσε μεγάλη συζήτηση στην Τουρκία. Η ομιλία του Ομέρ Ταγίπ Ερντογάν, γιου του Μπιλάλ Ερντογάν, έγινε είδηση σε όλα τα τουρκικά μέσα, ενώ αντιπολιτευτικά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ότι είναι γεννημένος στις ΗΠΑ, όπως μεταδίδει από την Κωνσταντινούπολη ο Μανώλης Κωστίδης.

Ο Ομέρ Ταγίπ Ερντογάν μίλησε για «αλλαγή».

Ερντογάν: «Το να αγοράζεις αέριο από τις αγορές δεν είναι σαν να αγοράζεις γκαζόζα από το μπακάλικο»

Ο Τούρκος πρόεδρος υποστηρίζει την αγορά ρωσικού αερίου. «Ο αγωγός TurkStream μας βοήθησε την ώρα που οι Ευρωπαίοι αντιμετώπιζαν προβλήματα»

«Όπως γνωρίζετε καλά, η αγορά φυσικού αερίου από τις διεθνείς αγορές δεν είναι σαν να αγοράζεις γκαζόζα από ένα μπακάλικο. Θα προσδιορίσεις τις ανάγκες σου, θα κάνεις τα σχέδιά σου, θα βρεις αξιόπιστους προμηθευτές και, μετά από μακρές διαπραγματεύσεις, θα καταλήξεις σε συμφωνία για τις καλύτερες δυνατές τιμές και τους πιο ευνοϊκούς όρους για τη χώρα σου. Η εξάρτηση από μία μόνο χώρα, μια πηγή και ένα αγωγό για τον εφοδιασμό ενέχει σοβαρούς κινδύνους. Οι Ευρωπαίοι φίλοι μας υπέστησαν τις δυσκολίες κατά τους πρώτους μήνες του Ρωσο-ουκρανικού πολέμου. Ευτυχώς, χάρη στις συνεισφορές του TurkStream, ήμασταν μία από τις χώρες που αντιμετώπισαν αυτή την περίοδο με τη μεγαλύτερη άνεση».

Άγκυρα: Σύντομα έρευνες αερίου και στη Λιβύη

Τούρκος υπουργός Ενέργειας:Η Γαλάζια Πατρίδα δεν είναι παραμύθι

Αλμπαρσλαμ Μπαϊρακτάρ, υπουργός Ενέργειας της Τουρκίας: «Ευτυχώς, σήμερα πραγματοποιούμε τις έρευνές μας με τα δικά μας πλοία. Ένα από τα δύο τελευταία μας πλοία έχει ήδη φτάσει και το άλλο βρίσκεται καθ' οδόν. Σήμερα, με το Φατίχ, το Γιαβούζ, το Κανουνί, το Αμπντουλχαμίτ Χαν και, Θεού θέλοντος, με τα δύο νέα μας πλοία, η Τουρκία έχει γίνει μια χώρα που μπορεί να αναζητά πετρέλαιο και φυσικό αέριο στη Μαύρη Θάλασσα, στη Μεσόγειο, στη Σομαλία και ίσως σύντομα στη Λιβύη, και να πραγματοποιεί γεωτρήσεις με ίδιους πόρους.

» Αν δεν είχαμε αποκτήσει αυτά τα πλοία, αν είχαμε σκεφτεί -όπως κάποιοι είπαν- ότι η Γαλάζια Πατρίδα είναι παραμύθι, τι δουλειά έχουμε στη Μεσόγειο; Αν είχαμε πει 'θα κάνουμε μία γεώτρηση με ενοικιασμένο πλοίο, κι αν πετύχει, καλώς, αν όχι, θα δούμε αλλού', δεν θα μπορούσαμε να κάνουμε τίποτα από όλα αυτά. Να είστε βέβαιοι πως δεν θα μας άφηναν να τρυπήσουμε ούτε ένα μέτρο στη Μεσόγειο».

