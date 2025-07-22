Η δημοκρατία υφίσταται «επίθεση», προειδοποιούν ηγέτες της κεντροαριστεράς σε σύνοδο στη Χιλή

Οι ηγέτες τεσσάρων χωρών της νότιας Αμερικής και της Ισπανίας, που συμμετείχαν σε σύνοδο στη Χιλή χθες Δευτέρα, προειδοποίησαν πως η δημοκρατία υφίσταται «επίθεση», καλώντας σε αγώνα εναντίον της παραπληροφόρησης και της ανόδου των εξτρεμισμών.

Η σύνοδος αυτή, που βαφτίστηκε Democracia Siempre («δημοκρατία πάντα»), οργανώθηκε στο Σαντιάγο με φόντο την προέλαση κομμάτων και κυβερνήσεων που ανήκουν στην άκρα δεξιά ή επιδεικνύουν αυταρχισμό, τόσο στην Ευρώπη όσο και στη Λατινική Αμερική. Και καθώς ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δεν σταματά να ανακοινώνει τελωνειακούς δασμούς στις περισσότερες χώρες του κόσμου και ασκεί επιθετική εξωτερική πολιτική.

«Καθώς η δημοκρατία υφίσταται επίθεση σε διάφορες περιοχές του κόσμου», υπάρχει «μεγάλη, συνεπής ομάδα ηγετών χωρών, που είναι διαφορετικοί αλλά έχουν οράματα που αλληλοσυμπληρώνονται, για την υπεράσπιση της δημοκρατίας», είπε ο χιλιανός πρόεδρος Γκαμπριέλ Μπόριτς μετά τη συνάντηση στο προεδρικό μέγαρο Λα Μονέδα.

Νωρίτερα, κατήγγειλε «την παραπληροφόρηση, τον εξτρεμισμό κάθε λογής, την άνοδο του μίσους, τη διαφθορά, τη συγκέντρωση εξουσίας και τις ανισότητες που υπονομεύουν την εμπιστοσύνη στη δημόσια δράση και στο κράτος δικαίου».

Παρόντες στο πλευρό του ήταν ο πρόεδρος της Βραζιλίας Λουίς Ινάσιου «Λούλα» ντα Σίλβα, ο πρόεδρος της Κολομβίας Γουστάβο Πέτρο, ο πρωθυπουργός της Ισπανίας Πέδρο Σάντσεθ και ο πρόεδρος της Ουρουγουάης Ζαμαντού Ορσί.

Ο κ. Μπόριτς εξήγησε πως σκοπός της συνόδου ήταν να αναζητηθούν τρόποι «να ενισχυθούν οι δημοκρατίες μας και η πολυμερής συνεργασία», προσθέτοντας θα παρουσιαστούν προτάσεις κατά τη διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη τον Σεπτέμβριο.

«Οι κοινωνίες μας είναι αντιμέτωπες με πραγματική απειλή» που εγείρει «συμμαχία συμφερόντων ανάμεσα σε ολιγάρχες και την άκρα δεξιά, μια διεθνής –ας την πούμε έτσι– του μίσους και του ψέματος, που προελαύνει επικίνδυνα», υπερθεμάτισε ο Πέδρο Σάντσεθ, το Σοσιαλιστικό Εργατικό Κόμμα του οποίου (PSOE) κατηγορείται τελευταία για υπόθεση διαφθοράς.

Κατά τον βραζιλιάνο πρόεδρο Λούλα, οι πέντε συμμετέχοντες στη σύνοδο συμφώνησαν στην «ανάγκη να υπάρξει έλεγχος στις ψηφιακές πλατφόρμες και να καταπολεμηθεί η παραπληροφόρηση». Πρόσθεσε πως «το κλειδί για ελεύθερο και πληθυντικό δημόσιο διάλογο είναι η διαφάνεια των δεδομένων και η παγκόσμια διακυβέρνηση του ψηφιακού κόσμου».

Ο αμερικανός πρόεδρος Τραμπ, επικαλούμενος υποτιθέμενο «κυνήγι μαγισσών» με στόχο τον σύμμαχό του ακροδεξιό πρώην πρόεδρο της Βραζιλίας Ζαΐχ Μπολσονάρου, απείλησε πρόσφατα να προχωρήσει στην επιβολή επιπρόσθετων τελωνειακών δασμών 50% στη μεγαλύτερη οικονομία της Λατινικής Αμερικής από την 1η Αυγούστου. Ο Λούλα αντέδρασε διατρανώνοντας την «εθνική κυριαρχία» της χώρας με τη μεγαλύτερη έκταση στη Λατινική Αμερική και καταδικάζοντας τον «απαράδεκτο εκβιασμό».

Εξάλλου, καθώς η Μπραζίλια έχει υιοθετήσει πολύ αυστηρή στάση στον αγώνα εναντίον της παραπληροφόρησης, ο αμερικανός πρόεδρος έχει καταφερθεί στο παρελθόν εναντίον των μέτρων «λογοκρισίας» της βραζιλιάνικης δικαιοσύνης σε αμερικανικούς ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης.

Η σύνοδος στο Σαντιάγο μάλλον δεν θα αρέσει στον αμερικανό πρόεδρο, που επισείει απειλές για νέους δασμούς. «Είναι εύλογο να υποθέσουμε ότι ο Τραμπ θα εκλάβει τη σύνοδο αυτή ως εχθρικό μήνυμα έναντι των ΗΠΑ», προειδοποίησε ο Μάικλ Σίφτερ του κέντρου μελετών Διαμερικανικός Διάλογος μιλώντας στο Γαλλικό Πρακτορείο.

Μετά τη σύνοδο, οι πέντε ηγέτες παρακάθισαν σε γεύμα με προσωπικότητες όπως ο νομπελίστας οικονομίας Τζόσεφ Στίγκλιτς και η πρώην πρόεδρος της Χιλής Μισέλ Μπατσελέτ.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.