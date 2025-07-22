Σεισμός 6,4 βαθμών στον θαλάσσιο χώρο ανοικτά της χερσονήσου Καμτσάτκα στη Ρωσία

Νέα σεισμική δόνηση 6,4 βαθμών καταγράφτηκε στον θαλάσσιο χώρο στα ανοικτά των ανατολικών ακτών της χερσονήσου Καμτσάτκα, στη ρωσική Άπω Ανατολή, σύμφωνα με δεδομένα του Ευρωμεσογειακού Σεισμολογικού Κέντρου (EMSC).

Το εστιακό βάθος ήταν 28 χιλιόμετρα, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Πηγή: skai.gr

