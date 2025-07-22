Σεισμός 6,4 βαθμών στον θαλάσσιο χώρο ανοικτά της χερσονήσου Καμτσάτκα στη Ρωσία

Νέα σεισμική δόνηση 6,4 βαθμών καταγράφτηκε στον θαλάσσιο χώρο στα ανοικτά των ανατολικών ακτών της χερσονήσου Καμτσάτκα, στη ρωσική Άπω Ανατολή, σύμφωνα με δεδομένα του Ευρωμεσογειακού Σεισμολογικού Κέντρου (EMSC).
Το εστιακό βάθος ήταν 28 χιλιόμετρα, σύμφωνα με την ίδια πηγή.
Πηγή: skai.gr
- Διεθνής Αμνηστία: Έρευνα για «έγκλημα πολέμου» για τους Ισραηλινούς βομβαρδισμούς στη φυλακή Εβίν της Τεχεράνης - Βίντεο
- Ο νέος αντικαταστάτης του Μασκ στην κυβέρνηση Τραμπ κρατά αποστάσεις από τον δισεκατομμυριούχο
- Ισραηλινά άρματα μάχης εκτόξευσαν οβίδες σε σκηνές που στέγαζαν εκτοπισμένες οικογένειες - 12 νεκροί
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.