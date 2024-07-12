Ο Δημοκρατικός βουλευτής Μάικ Λέβιν καλεί τον Μπάιντεν να αποσυρθεί

Ο βουλευτής των Δημοκρατικών Μάικ Λέβιν κάλεσε σήμερα τον πρόεδρο των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν να αποσύρει την υποψηφιότητά του στις εκλογές του Νοεμβρίου.

Υπογραμμίζοντας ότι τρέφει σεβασμό για την πολυετή προσφορά του Τζο Μπάιντεν, ο 45χρονος Λέβιν αναφέρει σε δήλωσή του: «Πιστεύω πως ήρθε η ώρα για τον πρόεδρο Μπάιντεν να παραδώσει την σκυτάλη», συμπληρώνοντας πως «είναι καιρός να προχωρήσουμε, με νέο ηγέτη».

Μέχρι στιγμής, 18 βουλευτές και ένας γερουσιαστής των Δημοκρατικών έχουν καλέσει δημοσίως τον πρόεδρο Μπάιντεν να αποσυρθεί από την εκλογική κούρσα. Πρόκειται για τους βουλευτές Λόιντ Ντόγκετ (Τέξας), Ραούλ Γκριχάλβα (Αριζόνα), Σεθ Μούλτον (Μασαχουσέτη), Μάικ Κουίγκλι (Ιλινόι), Άντζι Κρεγκ (Μινεσότα), Άνταμ Σμιθ (Ουάσινγκτον), Μίκι Σέριλ (Νιου Τζέρσεϊ), Πατ Ράιαν (Νέα Υόρκη), Ερλ Μπλουμενάουερ (Όρεγκον), Χίλαρι Σόλτεν (Μίσιγκαν), Μπραντ Σνάιντερ (Ιλινόι), Εντ Κέις (Χαβάη), Γκρεγκ Στάντον (Αριζόνα), Τζιμ Χάιμς (Κονέκτικατ), Σκοτ Πίτερς (Καλιφόρνια), Έρικ Σόρενσεν (Ιλινόι), Μπρίτανι Πέτερσεν (Κολοράντο), Μάικ Λέβιν (Καλιφόρνια) και τον γερουσιαστή Πίτερ Γουέλτς (Βερμόντ).

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

