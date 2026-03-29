Ο Αραγτσί κατηγορεί ΗΠΑ και Ισραήλ για καταστρατήγηση του διεθνούς δικαίου

Ο Ιρανός ΥΠΕ είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Πακιστανό ομόλογό του, λίγο πριν τη τετραμερή Πακιστάν, Τουρκίας, Αιγύπτου και Σαουδικής Αραβίας στο Ισλαμαμπάντ

Αμπάς Αραγτσί

«Οι συνεχιζόμενες επιθέσεις των ΗΠΑ και του Ισραήλ κατά του Ιράν, μεταξύ άλλων σε υποδομές, σχολεία και νοσοκομεία, καταδεικνύουν διάβρωση του διεθνούς δικαίου», τόνισε ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί, κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής επικοινωνίας που είχε με τον Πακιστανό ομόλογό του, Ισάκ Νταρ. 

Ο Αραγτσί κάλεσε μάλιστα περιφερειακούς και διεθνείς παράγοντες να αναλάβουν δράση.

Οι δηλώσεις του έρχονται την ώρα που οι υπουργοί Εξωτερικών του Πακιστάν, της Τουρκίας, της Αιγύπτου και της Σαουδικής Αραβίας συναντώνται στο Ισλαμαμπάντ, σε μια προσπάθεια αποκλιμάκωσης της κρίσης στη Μέση Ανατολή.

Δείτε εδώ όλες τις τελευταίες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

Πηγή: skai.gr

Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
