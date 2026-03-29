Ο Αραγτσί κατηγορεί ΗΠΑ και Ισραήλ για καταστρατήγηση του διεθνούς δικαίου

«Οι συνεχιζόμενες επιθέσεις των ΗΠΑ και του Ισραήλ κατά του Ιράν, μεταξύ άλλων σε υποδομές, σχολεία και νοσοκομεία, καταδεικνύουν διάβρωση του διεθνούς δικαίου», τόνισε ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί, κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής επικοινωνίας που είχε με τον Πακιστανό ομόλογό του, Ισάκ Νταρ.

Ο Αραγτσί κάλεσε μάλιστα περιφερειακούς και διεθνείς παράγοντες να αναλάβουν δράση.

FM @araghchi in a call with Pakistan FM @MIshaqDar50 : Continued US & Israeli aggression against Iran, incl. attacks on infrastructure, schools & hospitals, shows erosion of intl. law. Regional & global actors must act to stop these violations. pic.twitter.com/EGuGpYWgug — Government of the Islamic Republic of Iran (@Iran_GOV) March 29, 2026

Οι δηλώσεις του έρχονται την ώρα που οι υπουργοί Εξωτερικών του Πακιστάν, της Τουρκίας, της Αιγύπτου και της Σαουδικής Αραβίας συναντώνται στο Ισλαμαμπάντ, σε μια προσπάθεια αποκλιμάκωσης της κρίσης στη Μέση Ανατολή.

Δείτε εδώ όλες τις τελευταίες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.