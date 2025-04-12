Η Ρωσία εξαπέλυσε μπαράζ μη επανδρωμένων αεροσκαφών σε νυχτερινή επίθεση κατά της Ουκρανίας, με αποτέλεσμα τέσσερις άνθρωποι να τραυματιστούν και να προκληθούν ζημιές σε κατοικίες και εμπορικά κτίρια στο Κίεβο και άλλα τμήματα της χώρας, όπως ανακοίνωσαν σήμερα Ουκρανοί αξιωματούχοι.

Η ουκρανική αντιαεροπορική άμυνα κατέρριψε τα 56 από τα 88 μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones) που εκτόξευσε η Ρωσία, όπως ανακοίνωσε σήμερα η ουκρανική Πολεμική Αεροπορία.

Σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, χάθηκε το ίχνος 24 drones καθώς ο στρατός ενεργοποίησε μέσα ηλεκτρονικού πολέμου.

Ο δήμαρχος του Κιέβου Βιτάλι Κλίτσκο δήλωσε ότι τρεις άνθρωποι τραυματίστηκαν στην πρωτεύουσα λόγω των επιθέσεων με drones. Θραύσματα από drone προκάλεσαν επίσης ζημιές σε μια κατοικία και σε αρκετά εμπορικά κτίρια, με αποτέλεσμα να ξεσπάσουν πυρκαγιές σε διαφορετικά τμήματα του Κιέβου, δήλωσαν αξιωματούχοι της πόλης.

Ένας ακόμα άνθρωπος τραυματίστηκε στην πόλη του Χαρκόβου στο βορειοανατολικό τμήμα της χώρας, δήλωσε ο δήμαρχος του Χαρκόβου Ιχόρ Τέρεχοφ.

Σύμφωνα με περιφερειακούς αξιωματούχους, ζημιές υπέστησαν κατοικίες και εμπορικά κτίρια στην περιφέρεια Ντνιπροπετρόφσκ, στο κεντρικό τμήμα της χώρας, ενώ ο στρατός ανέφερε ζημιές και στη νότια περιφέρεια της Οδησσού.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.